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Задержанный в Нижнем Новгороде диверсант сделал признание - РИА Новости, 10.12.2024
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10:05 10.12.2024 (обновлено: 11:06 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/diversant-1988325126.html
Задержанный в Нижнем Новгороде диверсант сделал признание
Задержанный в Нижнем Новгороде диверсант сделал признание - РИА Новости, 10.12.2024
Задержанный в Нижнем Новгороде диверсант сделал признание
Задержанный за подготовку диверсии в Нижнем Новгороде гражданин РФ и Германии признался, что его заданием было пустить под откос грузовой поезд, сообщила ФСБ... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T10:05
2024-12-10T11:06
происшествия
нижний новгород
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба безопасности украины
германия
россия
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Задержанный за подготовку диверсии в Нижнем Новгороде гражданин РФ и Германии признался, что его заданием было пустить под откос грузовой поезд, сообщила ФСБ РФ.Во вторник в ЦОС ФСБ сообщили, что гражданин России и Германии, 2003 года рождения, задержан за подготовку по заданию СБУ диверсии на железной дороге в Нижнем Новгороде, дома у него нашли взрывчатку."Последнее задание, которое он (сотрудник СБУ - ред.) мне предлагал, - пустить грузовой поезд под откос... Он поставил мне задачу, чтобы я купил камеру с WiFi-роутером, поставил в нескольких метрах от железнодорожного полотна, чтобы он видел, что и как там происходит, когда ездят поезда. Он дал указание, чтобы я поехал за взрывным устройством, это был схрон", - сказал задержанный.Молодой человек также признался, что приехал в Россию в 2023 году, чтобы поменять российский паспорт. По заданию сотрудника спецслужб Украины, с которым познакомился в интернете, он, в частности, поджег электрощиток и нарисовал пять граффити за 2500 рублей.На видео показано задержание диверсанта и фрагменты его переписок с сотрудником СБУ, где тот дает указания по применению взрывчатки.
https://ria.ru/20241113/terakty-1983461046.html
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нижний новгород
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Задержание диверсанта в Нижнем Новгороде
Задержанный за подготовку диверсии в Нижнем Новгороде гражданин РФ и Германии признался, что его заданием было пустить под откос грузовой поезд, сообщила ФСБ РФ. Во вторник в ЦОС ФСБ сообщили, что гражданин России и Германии, 2003 года рождения, задержан за подготовку по заданию СБУ диверсии на железной дороге в Нижнем Новгороде, дома у него нашли взрывчатку.
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происшествия, нижний новгород, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, германия, россия
Происшествия, Нижний Новгород, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины, Германия, Россия
Задержанный в Нижнем Новгороде диверсант сделал признание

ФСБ: задержанный в Нижнем Новгороде диверсант собирался пустить под откос поезд

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Задержанный за подготовку диверсии в Нижнем Новгороде гражданин РФ и Германии признался, что его заданием было пустить под откос грузовой поезд, сообщила ФСБ РФ.
Во вторник в ЦОС ФСБ сообщили, что гражданин России и Германии, 2003 года рождения, задержан за подготовку по заданию СБУ диверсии на железной дороге в Нижнем Новгороде, дома у него нашли взрывчатку.
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"Последнее задание, которое он (сотрудник СБУ - ред.) мне предлагал, - пустить грузовой поезд под откос... Он поставил мне задачу, чтобы я купил камеру с WiFi-роутером, поставил в нескольких метрах от железнодорожного полотна, чтобы он видел, что и как там происходит, когда ездят поезда. Он дал указание, чтобы я поехал за взрывным устройством, это был схрон", - сказал задержанный.
Молодой человек также признался, что приехал в Россию в 2023 году, чтобы поменять российский паспорт. По заданию сотрудника спецслужб Украины, с которым познакомился в интернете, он, в частности, поджег электрощиток и нарисовал пять граффити за 2500 рублей.
На видео показано задержание диверсанта и фрагменты его переписок с сотрудником СБУ, где тот дает указания по применению взрывчатки.
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