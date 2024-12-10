https://ria.ru/20241210/diversant-1988325126.html

Задержанный в Нижнем Новгороде диверсант сделал признание

Задержанный в Нижнем Новгороде диверсант сделал признание - РИА Новости, 10.12.2024

Задержанный в Нижнем Новгороде диверсант сделал признание

Задержанный за подготовку диверсии в Нижнем Новгороде гражданин РФ и Германии признался, что его заданием было пустить под откос грузовой поезд, сообщила ФСБ... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T10:05

2024-12-10T10:05

2024-12-10T11:06

происшествия

нижний новгород

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Задержанный за подготовку диверсии в Нижнем Новгороде гражданин РФ и Германии признался, что его заданием было пустить под откос грузовой поезд, сообщила ФСБ РФ.Во вторник в ЦОС ФСБ сообщили, что гражданин России и Германии, 2003 года рождения, задержан за подготовку по заданию СБУ диверсии на железной дороге в Нижнем Новгороде, дома у него нашли взрывчатку."Последнее задание, которое он (сотрудник СБУ - ред.) мне предлагал, - пустить грузовой поезд под откос... Он поставил мне задачу, чтобы я купил камеру с WiFi-роутером, поставил в нескольких метрах от железнодорожного полотна, чтобы он видел, что и как там происходит, когда ездят поезда. Он дал указание, чтобы я поехал за взрывным устройством, это был схрон", - сказал задержанный.Молодой человек также признался, что приехал в Россию в 2023 году, чтобы поменять российский паспорт. По заданию сотрудника спецслужб Украины, с которым познакомился в интернете, он, в частности, поджег электрощиток и нарисовал пять граффити за 2500 рублей.На видео показано задержание диверсанта и фрагменты его переписок с сотрудником СБУ, где тот дает указания по применению взрывчатки.

https://ria.ru/20241113/terakty-1983461046.html

https://ria.ru/20231024/tanki-1904785932.html

нижний новгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание диверсанта в Нижнем Новгороде Задержанный за подготовку диверсии в Нижнем Новгороде гражданин РФ и Германии признался, что его заданием было пустить под откос грузовой поезд, сообщила ФСБ РФ. Во вторник в ЦОС ФСБ сообщили, что гражданин России и Германии, 2003 года рождения, задержан за подготовку по заданию СБУ диверсии на железной дороге в Нижнем Новгороде, дома у него нашли взрывчатку. 2024-12-10T10:05 true PT2M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, нижний новгород, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, германия, россия