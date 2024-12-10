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Армия Израиля опровергла сообщения о продвижении в сторону Дамаска - РИА Новости, 10.12.2024
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12:32 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/damask-1988360337.html
Армия Израиля опровергла сообщения о продвижении в сторону Дамаска
Армия Израиля опровергла сообщения о продвижении в сторону Дамаска - РИА Новости, 10.12.2024
Армия Израиля опровергла сообщения о продвижении в сторону Дамаска
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опровергла заявления некоторых СМИ о продвижении своих войск в сторону сирийской столицы, "израильские силы находятся в... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T12:32
2024-12-10T12:32
в мире
израиль
сирия
голанские высоты
биньямин нетаньяху
василий небензя
оон
обострение ситуации в сирии — 2024
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опровергла заявления некоторых СМИ о продвижении своих войск в сторону сирийской столицы, "израильские силы находятся в демилитаризованной зоне на оборонительных позициях для защиты своих границ", заявил во вторник представитель пресс-службы армии Авихай Эдри. "Заявления, которые появились в некоторых СМИ о продвижении армии Израиля в сторону Дамаска или наоборот, не соответствуют действительности. Вооруженные силы находятся в демилитаризованной зоне на оборонительных позициях близь границы с целью защиты израильских границ", - написал арабоязычный представитель израильской армии в своем аккаунте в социальной сети Х. Ранее во вторник сирийская газета "Аль-Ватан" сообщила, что израильские войска захватили поселение Хинек на расстоянии 50 километров от Дамаска и продолжают передвижение на юге провинции. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник заявил, что Голанские высоты навсегда останутся "неотъемлемой частью" Израиля. В то же время армия Израиля пересекла границу с Сирией и захватила буферную зону на Голанских высотах, часть поселений провинции Кунейтра, расположенной в сирийской части Голанских высот. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в понедельник заявил журналистам, что Россия фиксирует противоречивые заявления Израиля по поводу статуса Голанских высот и не понимает, какую часть этой территории Израиль считает своей. Нетаньяху ранее заявил, что соглашение о разъединении сил с Сирией на Голанских высотах, достигнутое вскоре после войны Судного дня 1973 года, утратило силу, так как сирийские военные покинули свои позиции. Голанские высоты до 1967 года входили в состав Сирии. В ходе Шестидневной войны израильские войска заняли эту территорию, по итогам войны Судного дня (1973 год) стороны заключили соглашение о перемирии и разъединении войск. В 1974 году на Голанских высотах появились миротворческие посты ООН. Пограничная линия с сирийской стороны получила название "Браво", со стороны Израиля проходит линия "Альфа".
https://ria.ru/20241209/siriya-1988280770.html
https://ria.ru/20241210/siriya-1988290495.html
https://ria.ru/20241209/izrail-1988070663.html
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голанские высоты
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в мире, израиль, сирия, голанские высоты, биньямин нетаньяху, василий небензя, оон, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Израиль, Сирия, Голанские высоты, Биньямин Нетаньяху, Василий Небензя, ООН, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Армия Израиля опровергла сообщения о продвижении в сторону Дамаска

ЦАХАЛ опроверг сообщения о продвижении своих войск в сторону Дамаска

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкБоец армии Израиля
Боец армии Израиля - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / РИА Новости
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Боец армии Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опровергла заявления некоторых СМИ о продвижении своих войск в сторону сирийской столицы, "израильские силы находятся в демилитаризованной зоне на оборонительных позициях для защиты своих границ", заявил во вторник представитель пресс-службы армии Авихай Эдри.
"Заявления, которые появились в некоторых СМИ о продвижении армии Израиля в сторону Дамаска или наоборот, не соответствуют действительности. Вооруженные силы находятся в демилитаризованной зоне на оборонительных позициях близь границы с целью защиты израильских границ", - написал арабоязычный представитель израильской армии в своем аккаунте в социальной сети Х.
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Венгрия и Израиль выступили против смены власти в Сирии
9 декабря, 22:16
Ранее во вторник сирийская газета "Аль-Ватан" сообщила, что израильские войска захватили поселение Хинек на расстоянии 50 километров от Дамаска и продолжают передвижение на юге провинции.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник заявил, что Голанские высоты навсегда останутся "неотъемлемой частью" Израиля. В то же время армия Израиля пересекла границу с Сирией и захватила буферную зону на Голанских высотах, часть поселений провинции Кунейтра, расположенной в сирийской части Голанских высот.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в понедельник заявил журналистам, что Россия фиксирует противоречивые заявления Израиля по поводу статуса Голанских высот и не понимает, какую часть этой территории Израиль считает своей.
Израильская бронетехника на границе с Сирией - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
Сирия обратилась к ООН с призывом остановить агрессию Израиля
Вчера, 00:28
Нетаньяху ранее заявил, что соглашение о разъединении сил с Сирией на Голанских высотах, достигнутое вскоре после войны Судного дня 1973 года, утратило силу, так как сирийские военные покинули свои позиции.
Голанские высоты до 1967 года входили в состав Сирии. В ходе Шестидневной войны израильские войска заняли эту территорию, по итогам войны Судного дня (1973 год) стороны заключили соглашение о перемирии и разъединении войск. В 1974 году на Голанских высотах появились миротворческие посты ООН. Пограничная линия с сирийской стороны получила название "Браво", со стороны Израиля проходит линия "Альфа".
Израильская бронетехника на границе с Сирией - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Израиль впервые за полвека вторгся на территорию Сирии, сообщила NYT
9 декабря, 04:25
 
В миреИзраильСирияГоланские высотыБиньямин НетаньяхуВасилий НебензяООНОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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