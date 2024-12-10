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Армия Израиля опровергла сообщения о продвижении в сторону Дамаска

Армия Израиля опровергла сообщения о продвижении в сторону Дамаска - РИА Новости, 10.12.2024

Армия Израиля опровергла сообщения о продвижении в сторону Дамаска

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опровергла заявления некоторых СМИ о продвижении своих войск в сторону сирийской столицы, "израильские силы находятся в... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T12:32

2024-12-10T12:32

2024-12-10T12:32

в мире

израиль

сирия

голанские высоты

биньямин нетаньяху

василий небензя

оон

обострение ситуации в сирии — 2024

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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опровергла заявления некоторых СМИ о продвижении своих войск в сторону сирийской столицы, "израильские силы находятся в демилитаризованной зоне на оборонительных позициях для защиты своих границ", заявил во вторник представитель пресс-службы армии Авихай Эдри. "Заявления, которые появились в некоторых СМИ о продвижении армии Израиля в сторону Дамаска или наоборот, не соответствуют действительности. Вооруженные силы находятся в демилитаризованной зоне на оборонительных позициях близь границы с целью защиты израильских границ", - написал арабоязычный представитель израильской армии в своем аккаунте в социальной сети Х. Ранее во вторник сирийская газета "Аль-Ватан" сообщила, что израильские войска захватили поселение Хинек на расстоянии 50 километров от Дамаска и продолжают передвижение на юге провинции. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник заявил, что Голанские высоты навсегда останутся "неотъемлемой частью" Израиля. В то же время армия Израиля пересекла границу с Сирией и захватила буферную зону на Голанских высотах, часть поселений провинции Кунейтра, расположенной в сирийской части Голанских высот. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в понедельник заявил журналистам, что Россия фиксирует противоречивые заявления Израиля по поводу статуса Голанских высот и не понимает, какую часть этой территории Израиль считает своей. Нетаньяху ранее заявил, что соглашение о разъединении сил с Сирией на Голанских высотах, достигнутое вскоре после войны Судного дня 1973 года, утратило силу, так как сирийские военные покинули свои позиции. Голанские высоты до 1967 года входили в состав Сирии. В ходе Шестидневной войны израильские войска заняли эту территорию, по итогам войны Судного дня (1973 год) стороны заключили соглашение о перемирии и разъединении войск. В 1974 году на Голанских высотах появились миротворческие посты ООН. Пограничная линия с сирийской стороны получила название "Браво", со стороны Израиля проходит линия "Альфа".

https://ria.ru/20241209/siriya-1988280770.html

https://ria.ru/20241210/siriya-1988290495.html

https://ria.ru/20241209/izrail-1988070663.html

израиль

сирия

голанские высоты

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в мире, израиль, сирия, голанские высоты, биньямин нетаньяху, василий небензя, оон, обострение ситуации в сирии — 2024