Армия Израиля опровергла сообщения о продвижении в сторону Дамаска
ЦАХАЛ опроверг сообщения о продвижении своих войск в сторону Дамаска
Боец армии Израиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опровергла заявления некоторых СМИ о продвижении своих войск в сторону сирийской столицы, "израильские силы находятся в демилитаризованной зоне на оборонительных позициях для защиты своих границ", заявил во вторник представитель пресс-службы армии Авихай Эдри.
"Заявления, которые появились в некоторых СМИ о продвижении армии Израиля в сторону Дамаска или наоборот, не соответствуют действительности. Вооруженные силы находятся в демилитаризованной зоне на оборонительных позициях близь границы с целью защиты израильских границ", - написал арабоязычный представитель израильской армии в своем аккаунте в социальной сети Х.
Венгрия и Израиль выступили против смены власти в Сирии
9 декабря, 22:16
Ранее во вторник сирийская газета "Аль-Ватан" сообщила, что израильские войска захватили поселение Хинек на расстоянии 50 километров от Дамаска и продолжают передвижение на юге провинции.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник заявил, что Голанские высоты навсегда останутся "неотъемлемой частью" Израиля. В то же время армия Израиля пересекла границу с Сирией и захватила буферную зону на Голанских высотах, часть поселений провинции Кунейтра, расположенной в сирийской части Голанских высот.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в понедельник заявил журналистам, что Россия фиксирует противоречивые заявления Израиля по поводу статуса Голанских высот и не понимает, какую часть этой территории Израиль считает своей.
Нетаньяху ранее заявил, что соглашение о разъединении сил с Сирией на Голанских высотах, достигнутое вскоре после войны Судного дня 1973 года, утратило силу, так как сирийские военные покинули свои позиции.
Голанские высоты до 1967 года входили в состав Сирии. В ходе Шестидневной войны израильские войска заняли эту территорию, по итогам войны Судного дня (1973 год) стороны заключили соглашение о перемирии и разъединении войск. В 1974 году на Голанских высотах появились миротворческие посты ООН. Пограничная линия с сирийской стороны получила название "Браво", со стороны Израиля проходит линия "Альфа".