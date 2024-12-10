https://ria.ru/20241210/covid-1988493958.html

В ВОЗ оценили число смертей от COVID-19 в мире

В ВОЗ оценили число смертей от COVID-19 в мире - РИА Новости, 10.12.2024

В ВОЗ оценили число смертей от COVID-19 в мире

В мире зарегистрировали более семи миллионов смертей от COVID-19, заявил на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T19:18

2024-12-10T19:18

2024-12-10T20:46

в мире

тедрос адханом гебрейесус

воз

коронавирус covid-19

здоровье - общество

россия

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ЖЕНЕВА, 10 дек — РИА Новости. В мире зарегистрировали более семи миллионов смертей от COVID-19, заявил на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. "В общей сложности ВОЗ сообщила о более чем семи миллионах смертей от COVID-19 во всем мире, но мы считаем, что истинные цифры в три раза выше", — сказал он. По состоянию на 21 июля 2024 года зарегистрировали более 775 миллионов подтвержденных случаев. В Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией отметили, что заболеваемость в России за последние семь дней увеличилась на 7,9%. В стране госпитализировали 2850 человек, что на 3,3% больше в сравнении с предыдущей неделей.

https://ria.ru/20241206/vaktsina-1987757179.html

https://ria.ru/20241129/mediki-1986570313.html

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в мире, тедрос адханом гебрейесус, воз, коронавирус covid-19, здоровье - общество, россия