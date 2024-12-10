https://ria.ru/20241210/chad-1988421218.html

Французские истребители покинули Чад

Французские истребители покинули Чад - РИА Новости, 10.12.2024

Французские истребители покинули Чад

Два французских истребителя во вторник покинули Чад после того, как африканская страна потребовала вывода французского воинского контингента, передает агентство РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T15:44

2024-12-10T15:44

2024-12-10T18:22

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бассиру диомай фай

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ПАРИЖ, 10 дек - РИА Новости. Два французских истребителя во вторник покинули Чад после того, как африканская страна потребовала вывода французского воинского контингента, передает агентство Франс Пресс со ссылкой источник в ВС Франции."Группа французских истребителей, базировавшаяся в Чаде на протяжении десятилетий, вылетела во вторник из Нджамены. Два Mirage 2000D в сопровождении самолета-заправщика вылетели утром", - передает агентство со ссылкой на источник во французской армии.Это ознаменовало начало вывода французской армии из страны после прекращения действия соглашения об обороне со стороны Чада.В конце ноября МИД Чада сообщил, что правительство страны разрывает соглашение об оборонном сотрудничестве с Францией. Министр иностранных дел Чада Абдераман Куламалла в интервью изданию Monde заявил, что Париж должен вывести свой воинский контингент из страны.Издание Jeune Afrique со ссылкой на источники сообщило, что поводом для разрыва соглашения стала позиция сторон по гражданскому конфликту в Судане.В ноябре президент Сенегала Бассиру Диомай Фай также заявил, что присутствие французских военных баз на территории его страны несовместимо с национальным суверенитетом, потребовав ликвидации французских военных баз.В 2022 году французские военные, которые присутствовали в регионе Сахеля с 2014 года в рамках антитеррористической операции "Бархан", были вынуждены покинуть Мали. В марте 2023 года власти Буркина-Фасо объявили о денонсации договора о военной помощи с Францией, заключенного более 60 лет назад. МИД Буркина-Фасо также уведомил французскую сторону, что французские военные должны покинуть территорию страны. После госпереворота в Нигере в 2023 году мятежники потребовали высылки французского посла и объявили о денонсации военных соглашений с Францией, потребовав вывода ее войск, который завершился 22 декабря.У Франции оставалось четыре военных базы в Африке. В Западной Африке наиболее крупная база расположена в столице Кот д'Ивуара Абиджане, там находятся 950 военных. В Сенегале и Габоне дислоцируются по 350 человек.Около 2,5 тысячи солдат были распределены между Нигером (1,5 тысячи) и Чадом (1 тысяча) после вывода французских войск из Мали и Буркина-Фасо. Однако после требования властей Нигера французские военные покинули страну, часть из них была переброшена в Чад.Крупнейшая военная база Франции находится в Джибути, численность воинского контингента там достигает 1,7 тысячи человек.В конце января 2024 года газета Monde сообщала, что Франция значительно сократит свои воинские контингенты в Габоне, Сенегале и Кот-д'Ивуаре. Согласно планам, которые приводила газета, число французских военных в столицах трех африканских государств может сократиться до сотни в каждом из городов, при этом они будут выполнять в основном функции поддержки национальных ВС.

https://ria.ru/20241209/prizyv-1988069584.html

https://ria.ru/20241207/frantsiya-1987848369.html

https://ria.ru/20241210/putin-1988375572.html

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в мире, чад, нджамена, вооруженные силы франции, франция, сенегал, бассиру диомай фай