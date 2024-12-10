Бречалов: Удмуртские аграрии произвели почти 1 млн тонн молока
Бречалов: почти 1 миллион тонн молока произвели Удмуртские аграрии за 11 месяцев
Глава Удмуртии Александр Бречалов. Архивное фото
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УФА, 10 дек - РИА Новости. Удмуртские аграрии за 11 месяцев произвели почти один миллион тонн молока, рост к аналогичному периоду прошлого года составил 5,4 процента, заявил глава Удмуртии Александр Бречалов.
По его словам, за 11 месяцев сельскохозяйственные предприятия и фермерские хозяйства Удмуртии произвели 945,3 тысячи тонн молока. Рост к аналогичному периоду прошлого года составил 5,4%. С учётом молока из личных подсобных хозяйств общий объём производства составит около 992 тысяч тонн.
"За каждым успехом АПК республики - тяжёлый труд всех, кто работает на земле. Обеспечивать ежегодный прирост сельхозпроизводства становится всё сложнее. На это влияет удорожание ресурсов - от техники до кредитов. Наши скромные аграрии достойно преодолевают все трудности. Конечно, мы их поддерживаем. Их семьи проводят выходные в современных домах культуры и активно занимаются спортом на новых объектах, а дети учатся в обновлённых школах", - приводит пресс-служба слова Бречалова.
По данным региональных властей, наибольшее валовое производство молока отмечается в Вавожском районе, здесь получили 110,7 тысячи тонн молока в организованном секторе. В Шарканском районе произвели 87,6 тысячи тонн, Можгинском – 60,9 тысячи тонн, в Алнашском – 58,4 тысячи тонн, в Увинском – 56,1 тысячи тонн. Рекордсменом среди сельскохозяйственных организаций стал колхоз "Колос" Вавожского района. Здесь получили 46,8 тысячи тонн молока. В "Русской ниве" Сарапульского района – 41,8 тысячи тонн, в колхозе "Удмуртия" Вавожского района 27,1 тысячи тонн молока.
"Напомним, президентом России поставлена задача к 2030 году увеличить объемы производства продукции АПК на четверть. В прошлом году в стране произвели 33,5 млн тонн молока, 1 млн тонн из которых – заслуга аграриев Удмуртии. Для производства молока сельхозпроизводителям в Удмуртии предусмотрены субсидии, начинающим фермерам – гранты, в рамках программы развития сельского хозяйства и нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", реализуемого по решению президента страны Владимира Путина", - говорится в сообщении.