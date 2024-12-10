Рейтинг@Mail.ru
Белоусов принял участие во встрече Путина с министром обороны Индии - РИА Новости, 10.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:15 10.12.2024 (обновлено: 18:32 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/belousov-1988479280.html
Белоусов принял участие во встрече Путина с министром обороны Индии
Белоусов принял участие во встрече Путина с министром обороны Индии - РИА Новости, 10.12.2024
Белоусов принял участие во встрече Путина с министром обороны Индии
Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов принял участие во встрече президента России Владимира Путина с министром обороны Индии в Москве, сообщается в... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T18:15
2024-12-10T18:32
индия
россия
москва
владимир путин
раджнатх сингх
андрей белоусов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0a/1988481404_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d1224bbfce5fcbff867b85e38fdcf9da.jpg
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов принял участие во встрече президента России Владимира Путина с министром обороны Индии в Москве, сообщается в Telegram-канале Кремля."Владимир Путин принял в Кремле Министра обороны Индии Раджнатха Сингха. Раджнатх Сингх находится в России с рабочим визитом. Во встрече также принял участие министр обороны РФ Андрей Белоусов", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241210/indiya-1988384085.html
индия
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин на встрече с министром обороны Индии
Путин на встрече с министром обороны Индии
2024-12-10T18:15
true
PT0M33S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0a/1988481404_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_2cf8412e977f662b496d98e678999b41.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
индия, россия, москва, владимир путин, раджнатх сингх, андрей белоусов
Индия, Россия, Москва, Владимир Путин, Раджнатх Сингх, Андрей Белоусов
Белоусов принял участие во встрече Путина с министром обороны Индии

Белоусов принял участие во встрече Путина с министром обороны Индии в Москве

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов принял участие во встрече президента России Владимира Путина с министром обороны Индии в Москве, сообщается в Telegram-канале Кремля.
"Владимир Путин принял в Кремле Министра обороны Индии Раджнатха Сингха. Раджнатх Сингх находится в России с рабочим визитом. Во встрече также принял участие министр обороны РФ Андрей Белоусов", - говорится в сообщении.
Раджнатх Сингх - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
Министр обороны Индии рассказал о сотрудничестве с Россией
Вчера, 14:14
 
ИндияРоссияМоскваВладимир ПутинРаджнатх СингхАндрей Белоусов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала