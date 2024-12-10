https://ria.ru/20241210/belousov-1988479280.html
Белоусов принял участие во встрече Путина с министром обороны Индии
Белоусов принял участие во встрече Путина с министром обороны Индии - РИА Новости, 10.12.2024
Белоусов принял участие во встрече Путина с министром обороны Индии
Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов принял участие во встрече президента России Владимира Путина с министром обороны Индии в Москве, сообщается в... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T18:15
2024-12-10T18:15
2024-12-10T18:32
индия
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владимир путин
раджнатх сингх
андрей белоусов
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов принял участие во встрече президента России Владимира Путина с министром обороны Индии в Москве, сообщается в Telegram-канале Кремля."Владимир Путин принял в Кремле Министра обороны Индии Раджнатха Сингха. Раджнатх Сингх находится в России с рабочим визитом. Во встрече также принял участие министр обороны РФ Андрей Белоусов", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241210/indiya-1988384085.html
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Путин на встрече с министром обороны Индии
Путин на встрече с министром обороны Индии
2024-12-10T18:15
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индия, россия, москва, владимир путин, раджнатх сингх, андрей белоусов
Индия, Россия, Москва, Владимир Путин, Раджнатх Сингх, Андрей Белоусов
Белоусов принял участие во встрече Путина с министром обороны Индии
Белоусов принял участие во встрече Путина с министром обороны Индии в Москве