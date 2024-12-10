https://ria.ru/20241210/belousov-1988479280.html

Белоусов принял участие во встрече Путина с министром обороны Индии

Белоусов принял участие во встрече Путина с министром обороны Индии - РИА Новости, 10.12.2024

Белоусов принял участие во встрече Путина с министром обороны Индии

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов принял участие во встрече президента России Владимира Путина с министром обороны Индии в Москве, сообщается в... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T18:15

2024-12-10T18:15

2024-12-10T18:32

индия

россия

москва

владимир путин

раджнатх сингх

андрей белоусов

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов принял участие во встрече президента России Владимира Путина с министром обороны Индии в Москве, сообщается в Telegram-канале Кремля."Владимир Путин принял в Кремле Министра обороны Индии Раджнатха Сингха. Раджнатх Сингх находится в России с рабочим визитом. Во встрече также принял участие министр обороны РФ Андрей Белоусов", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241210/indiya-1988384085.html

индия

россия

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Путин на встрече с министром обороны Индии Путин на встрече с министром обороны Индии 2024-12-10T18:15 true PT0M33S

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индия, россия, москва, владимир путин, раджнатх сингх, андрей белоусов