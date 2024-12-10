https://ria.ru/20241210/bastrykin-1988306000.html

Главе СК представят доклад о деле об истязании ребенка в Бурятии

Главе СК представят доклад о деле об истязании ребенка в Бурятии - РИА Новости, 10.12.2024

Главе СК представят доклад о деле об истязании ребенка в Бурятии

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела об истязании мальчика в... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T06:51

2024-12-10T06:51

2024-12-10T10:56

происшествия

россия

улан-удэ

александр бастрыкин

алексей цыденов

следственный комитет россии (ск рф)

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УЛАН-УДЭ, 10 дек — РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела об истязании мальчика в улан-удэнской школе. Видео, на котором мальчики дерутся ремнями, распространилось в воскресенье в местных пабликах в соцсетях. На кадрах видно, что после удара ремнем один из мальчиков теряет сознание. "Это не первый случай агрессии в отношении этого подростка. Имеются и другие видео", — говорится в комментарии к публикации. По данному факту следователи завели уголовное дело об истязании. "Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления Лагацкому Е. В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", — говорится в сообщении. Как заявили в комитете по образованию города Улан-Удэ, инцидент с избиением мальчика произошел в школе № 19. Начата проверка. Полиция и комиссия по делам несовершеннолетних также изучают происшествие. Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил министру образования, мэру Улан-Удэ, уполномоченному по правам человека разобраться с данной ситуацией. По его словам, за случаи травли должны отвечать директор школы, классные руководители как пострадавших, так и нападавших детей.

https://ria.ru/20241129/kuzbass-1986382202.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, улан-удэ, александр бастрыкин, алексей цыденов, следственный комитет россии (ск рф)