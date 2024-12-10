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Главе СК представят доклад о деле об истязании ребенка в Бурятии - РИА Новости, 10.12.2024
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06:51 10.12.2024 (обновлено: 10:56 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/bastrykin-1988306000.html
Главе СК представят доклад о деле об истязании ребенка в Бурятии
Главе СК представят доклад о деле об истязании ребенка в Бурятии - РИА Новости, 10.12.2024
Главе СК представят доклад о деле об истязании ребенка в Бурятии
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела об истязании мальчика в... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T06:51
2024-12-10T10:56
происшествия
россия
улан-удэ
александр бастрыкин
алексей цыденов
следственный комитет россии (ск рф)
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УЛАН-УДЭ, 10 дек — РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела об истязании мальчика в улан-удэнской школе. Видео, на котором мальчики дерутся ремнями, распространилось в воскресенье в местных пабликах в соцсетях. На кадрах видно, что после удара ремнем один из мальчиков теряет сознание. "Это не первый случай агрессии в отношении этого подростка. Имеются и другие видео", — говорится в комментарии к публикации. По данному факту следователи завели уголовное дело об истязании. "Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления Лагацкому Е. В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", — говорится в сообщении. Как заявили в комитете по образованию города Улан-Удэ, инцидент с избиением мальчика произошел в школе № 19. Начата проверка. Полиция и комиссия по делам несовершеннолетних также изучают происшествие. Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил министру образования, мэру Улан-Удэ, уполномоченному по правам человека разобраться с данной ситуацией. По его словам, за случаи травли должны отвечать директор школы, классные руководители как пострадавших, так и нападавших детей.
https://ria.ru/20241129/kuzbass-1986382202.html
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происшествия, россия, улан-удэ, александр бастрыкин, алексей цыденов, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Улан-Удэ, Александр Бастрыкин, Алексей Цыденов, Следственный комитет России (СК РФ)
Главе СК представят доклад о деле об истязании ребенка в Бурятии

Бастрыкин запросил доклад об истязании мальчика в школе в Улан-Удэ

© Фото : предоставлено СК РоссииПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© Фото : предоставлено СК России
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УЛАН-УДЭ, 10 дек — РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела об истязании мальчика в улан-удэнской школе.
Видео, на котором мальчики дерутся ремнями, распространилось в воскресенье в местных пабликах в соцсетях. На кадрах видно, что после удара ремнем один из мальчиков теряет сознание. "Это не первый случай агрессии в отношении этого подростка. Имеются и другие видео", — говорится в комментарии к публикации. По данному факту следователи завели уголовное дело об истязании.
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"Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления Лагацкому Е. В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", — говорится в сообщении.
Как заявили в комитете по образованию города Улан-Удэ, инцидент с избиением мальчика произошел в школе № 19. Начата проверка. Полиция и комиссия по делам несовершеннолетних также изучают происшествие.
Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил министру образования, мэру Улан-Удэ, уполномоченному по правам человека разобраться с данной ситуацией. По его словам, за случаи травли должны отвечать директор школы, классные руководители как пострадавших, так и нападавших детей.
Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
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ПроисшествияРоссияУлан-УдэАлександр БастрыкинАлексей ЦыденовСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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