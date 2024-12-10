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При задержании сбежавшего заключенного в Барнауле пострадал сотрудник ФСИН
При задержании сбежавшего заключенного в Барнауле пострадал сотрудник ФСИН - РИА Новости, 10.12.2024
При задержании сбежавшего заключенного в Барнауле пострадал сотрудник ФСИН
Сбежавшего в октябре заключенного схватили в Барнауле, при задержании он ранил в голову сотрудника ФСИН, тот в состоянии средней тяжести, сообщают в... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T20:29
2024-12-10T20:29
2024-12-10T20:29
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БАРНАУЛ, 10 дек – РИА Новости. Сбежавшего в октябре заключенного схватили в Барнауле, при задержании он ранил в голову сотрудника ФСИН, тот в состоянии средней тяжести, сообщают в региональном следственном комитете. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия). По предварительным данным следствия, 10 декабря 2024 года в городе Барнауле сотрудниками правоохранительных органов проводились оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения сбежавшего в октябре текущего года заключенного исправительного учреждения. При задержании злоумышленник открыл стрельбу из огнестрельного оружия, ранив в голову сотрудника управления федеральной службы исполнения и наказания (ФСИН - ред) по Алтайскому краю", - говорится в сообщении. В следкоме добавили, что сотрудник ФСИН госпитализирован, его состояние - средней тяжести. "Подозреваемый задержан, следователями СК проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенных преступлений", - добавляют в следкоме. Как уточняют в прокуратуре, прокурор Алтайского края Антон Герман поставил на контроль расследование уголовного дела по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
https://ria.ru/20241030/pobeg-1980939969.html
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происшествия, барнаул, россия, алтайский край, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Барнаул, Россия, Алтайский край, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Следственный комитет России (СК РФ)
При задержании сбежавшего заключенного в Барнауле пострадал сотрудник ФСИН
В Барнауле задержали сбежавшего в октябре заключенного, он ранил сотрудника ФСИН