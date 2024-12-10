https://ria.ru/20241210/barnaul-1988504898.html

При задержании сбежавшего заключенного в Барнауле пострадал сотрудник ФСИН

При задержании сбежавшего заключенного в Барнауле пострадал сотрудник ФСИН - РИА Новости, 10.12.2024

При задержании сбежавшего заключенного в Барнауле пострадал сотрудник ФСИН

Сбежавшего в октябре заключенного схватили в Барнауле, при задержании он ранил в голову сотрудника ФСИН, тот в состоянии средней тяжести, сообщают в... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T20:29

2024-12-10T20:29

2024-12-10T20:29

происшествия

барнаул

россия

алтайский край

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

следственный комитет россии (ск рф)

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БАРНАУЛ, 10 дек – РИА Новости. Сбежавшего в октябре заключенного схватили в Барнауле, при задержании он ранил в голову сотрудника ФСИН, тот в состоянии средней тяжести, сообщают в региональном следственном комитете. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия). По предварительным данным следствия, 10 декабря 2024 года в городе Барнауле сотрудниками правоохранительных органов проводились оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения сбежавшего в октябре текущего года заключенного исправительного учреждения. При задержании злоумышленник открыл стрельбу из огнестрельного оружия, ранив в голову сотрудника управления федеральной службы исполнения и наказания (ФСИН - ред) по Алтайскому краю", - говорится в сообщении. В следкоме добавили, что сотрудник ФСИН госпитализирован, его состояние - средней тяжести. "Подозреваемый задержан, следователями СК проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенных преступлений", - добавляют в следкоме. Как уточняют в прокуратуре, прокурор Алтайского края Антон Герман поставил на контроль расследование уголовного дела по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

https://ria.ru/20241030/pobeg-1980939969.html

https://ria.ru/20241029/zaklyuchennyy-1980634758.html

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происшествия, барнаул, россия, алтайский край, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф)