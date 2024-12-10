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Мантуров назвал причину высоких цен на автомобили - РИА Новости, 10.12.2024
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09:33 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/avto-1988320262.html
Мантуров назвал причину высоких цен на автомобили
Мантуров назвал причину высоких цен на автомобили - РИА Новости, 10.12.2024
Мантуров назвал причину высоких цен на автомобили
Инфляция не дает снизиться ценам на автомобили в России, но они могут быть более стабильными, заявил РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T09:33
2024-12-10T09:33
экономика
россия
денис мантуров
авто
инфляция
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Инфляция не дает снизиться ценам на автомобили в России, но они могут быть более стабильными, заявил РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Цены могут быть более стабильными. Что касается снижения, при наличии инфляции у нас тенденции такие пока не предполагаются", - сказал Мантуров.
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экономика, россия, денис мантуров, авто, инфляция
Экономика, Россия, Денис Мантуров, Авто, Инфляция
Мантуров назвал причину высоких цен на автомобили

Мантуров назвал инфляцию причиной высоких цен на автомобили в России

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкАвтомобили Lada в автосалоне
Автомобили Lada в автосалоне - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Автомобили Lada в автосалоне. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Инфляция не дает снизиться ценам на автомобили в России, но они могут быть более стабильными, заявил РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"Цены могут быть более стабильными. Что касается снижения, при наличии инфляции у нас тенденции такие пока не предполагаются", - сказал Мантуров.
Салон автомобилей - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
Дилеры не могут продать сотни автомобилей ушедших брендов, пишут СМИ
2 декабря, 07:48
 
ЭкономикаРоссияДенис МантуровАвтоИнфляция
 
 
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