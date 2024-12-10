https://ria.ru/20241210/avto-1988320262.html

Мантуров назвал причину высоких цен на автомобили

Мантуров назвал причину высоких цен на автомобили - РИА Новости, 10.12.2024

Мантуров назвал причину высоких цен на автомобили

Инфляция не дает снизиться ценам на автомобили в России, но они могут быть более стабильными, заявил РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T09:33

2024-12-10T09:33

2024-12-10T09:33

экономика

россия

денис мантуров

авто

инфляция

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Инфляция не дает снизиться ценам на автомобили в России, но они могут быть более стабильными, заявил РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Цены могут быть более стабильными. Что касается снижения, при наличии инфляции у нас тенденции такие пока не предполагаются", - сказал Мантуров.

https://ria.ru/20241202/avto-1986791118.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, денис мантуров, авто, инфляция