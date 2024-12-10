https://ria.ru/20241210/avto-1988320262.html
Мантуров назвал причину высоких цен на автомобили
Мантуров назвал причину высоких цен на автомобили - РИА Новости, 10.12.2024
Мантуров назвал причину высоких цен на автомобили
Инфляция не дает снизиться ценам на автомобили в России, но они могут быть более стабильными, заявил РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T09:33
2024-12-10T09:33
2024-12-10T09:33
экономика
россия
денис мантуров
авто
инфляция
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Инфляция не дает снизиться ценам на автомобили в России, но они могут быть более стабильными, заявил РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Цены могут быть более стабильными. Что касается снижения, при наличии инфляции у нас тенденции такие пока не предполагаются", - сказал Мантуров.
https://ria.ru/20241202/avto-1986791118.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, денис мантуров, авто, инфляция
Экономика, Россия, Денис Мантуров, Авто, Инфляция
Мантуров назвал причину высоких цен на автомобили
Мантуров назвал инфляцию причиной высоких цен на автомобили в России