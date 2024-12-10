https://ria.ru/20241210/asi-1988335089.html

Финалист форума "Сильные идеи для нового времени" произвел мебель из грибов

Финалист форума "Сильные идеи для нового времени" произвел мебель из грибов - РИА Новости, 10.12.2024

Финалист форума "Сильные идеи для нового времени" произвел мебель из грибов

В Санкт-Петербурге состоялось открытие первого производственного здания SPAWN, сообщает пресс-служба Агентства стратегических инициатив (АСИ). РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T10:39

2024-12-10T10:39

2024-12-10T10:39

проектно-образовательный интенсив "архипелаг 2024"

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. В Санкт-Петербурге состоялось открытие первого производственного здания SPAWN, сообщает пресс-служба Агентства стратегических инициатив (АСИ). SPAWN — технологическая компания, которая выращивает мебель и строительные материалы из грибов, перерабатывая отходы в процессе. За 5 дней компания может создать материал-аналог древесины по характеристикам, но дешевле — и не воспламеняющийся. Из материала сразу же создается функциональное изделие. Команда стала победителем форума "Сильные идеи для нового времени" в 2023 году. Компания планирует выпустить каталог изделий для широкого пользователя в декабре этого года, а также выйти на показатели 8 тонн отходов и 10 тонн изделий в месяц благодаря новым производственным мощностям. "Для нас, как для компании, это открытие – большой шаг в чистое и светлое будущее для нашей страны и мира. Наша миссия: переработать как можно большее количество отходов и произвести качественную, безопасную для пользователя и природы продукцию", – делится основатель и директор компании Дарья Токарева. На площадке также действовала выставка SPAWN. Параллельно с выставкой был организован раздельный сбор сырья, которое может стать едой для грибного мицелия компании. Люди избавились от лишней упаковки и композитов на основе пластика, а SPAWN получил сырье для будущих изделий. SPAWN – участник трека АСИ "Качество жизни. Новые горизонты" проектно-образовательного интенсива "Архипелаг 2024", который проходил с 8 по 21 июля 2024 года в Сахалинской области и собрал более 4 тысяч участников из 78 регионов России. Также лидер проекта Дарья Токарева – участник "Страну меняют люди". "Страну меняют люди" – не просто проект, а система ценностей, определяющих единую политику Агентства и его партнеров по продвижению проектов и инициатив, способствующих положительным изменениям в стране, укреплению суверенитета, повышению качества жизни граждан. Это "сборник" историй лидеров самых ярких проектов, которые поддерживает Агентство стратегических инициатив в рамках направлений: "Технологии и предпринимательство", "Качество жизни", "Образование и кадры", "Экология", "Креативные индустрии". Ядром многих ключевых изменений является человек и его идея. Поэтому, помимо помощи в снятии административных барьеров, тиражировании продуктов в регионах и на предприятиях, стратегического консалтинга, поиска партнеров и инвесторов, АСИ популяризирует авторов проектов. Повысить узнаваемость лидеров – в числе важных задач Агентства.

https://ria.ru/20241122/asi-1985236556.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60