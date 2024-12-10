https://ria.ru/20241210/ashmanov-1988478705.html

Член СПЧ рассказал, откуда осуществляются вербовочные звонки в Россию

Член СПЧ рассказал, откуда осуществляются вербовочные звонки в Россию - РИА Новости, 10.12.2024

Член СПЧ рассказал, откуда осуществляются вербовочные звонки в Россию

Подавляющая часть "вербовочных" звонков в Россию осуществляется с территории Украины, заявил член Совета по развитию гражданского общества и правам человека... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T18:12

2024-12-10T18:12

2024-12-10T18:15

общество

россия

украина

запорожье

игорь ашманов

служба безопасности украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156007/27/1560072762_0:19:600:357_1920x0_80_0_0_fca0dacd4d75a28ac00724b33e51bd80.png

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Подавляющая часть "вербовочных" звонков в Россию осуществляется с территории Украины, заявил член Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Игорь Ашманов. Путин во вторник проводит по видеосвязи заседание Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Встреча приурочена к Международному дню прав человека, который ежегодно отмечается в мире 10 декабря. "Это средство войны киевского режима против нашего народа, это организованная государственная преступность. Все эти контакт-центры в Запорожье, в Харьковской области работают при поддержке украинского государства и СБУ. Это не только мошенничество, но и вербовка, запугивание семей военнослужащих, травля", - сказал Ашманов. По его словам, в России существует понятие "страх звонка" - люди боятся брать трубку, если звонит неизвестный абонент. Так, в России осуществляется 10 до 20 миллионов криминальных звонков в день. "Что важно - во-первых, подавляющая часть вербовочных и мошеннических звонков совершается из Украины, во-вторых - это звонки через интернет-телефонию, это IP-звонки, так называемые. Какие-то пособники на нашей стороне их приземляют в наши телефонные сети обычные", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20241210/spch-1988420463.html

https://ria.ru/20241210/spch-1988413076.html

россия

украина

запорожье

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, украина, запорожье, игорь ашманов, служба безопасности украины