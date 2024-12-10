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Член СПЧ рассказал, откуда осуществляются вербовочные звонки в Россию - РИА Новости, 10.12.2024
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18:12 10.12.2024 (обновлено: 18:15 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/ashmanov-1988478705.html
Член СПЧ рассказал, откуда осуществляются вербовочные звонки в Россию
Член СПЧ рассказал, откуда осуществляются вербовочные звонки в Россию - РИА Новости, 10.12.2024
Член СПЧ рассказал, откуда осуществляются вербовочные звонки в Россию
Подавляющая часть "вербовочных" звонков в Россию осуществляется с территории Украины, заявил член Совета по развитию гражданского общества и правам человека... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T18:12
2024-12-10T18:15
общество
россия
украина
запорожье
игорь ашманов
служба безопасности украины
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Подавляющая часть "вербовочных" звонков в Россию осуществляется с территории Украины, заявил член Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Игорь Ашманов. Путин во вторник проводит по видеосвязи заседание Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Встреча приурочена к Международному дню прав человека, который ежегодно отмечается в мире 10 декабря. "Это средство войны киевского режима против нашего народа, это организованная государственная преступность. Все эти контакт-центры в Запорожье, в Харьковской области работают при поддержке украинского государства и СБУ. Это не только мошенничество, но и вербовка, запугивание семей военнослужащих, травля", - сказал Ашманов. По его словам, в России существует понятие "страх звонка" - люди боятся брать трубку, если звонит неизвестный абонент. Так, в России осуществляется 10 до 20 миллионов криминальных звонков в день. "Что важно - во-первых, подавляющая часть вербовочных и мошеннических звонков совершается из Украины, во-вторых - это звонки через интернет-телефонию, это IP-звонки, так называемые. Какие-то пособники на нашей стороне их приземляют в наши телефонные сети обычные", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20241210/spch-1988420463.html
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общество, россия, украина, запорожье, игорь ашманов, служба безопасности украины
Общество, Россия, Украина, Запорожье, Игорь Ашманов, Служба безопасности Украины
Член СПЧ рассказал, откуда осуществляются вербовочные звонки в Россию

Член СПЧ Ашманов: большинство вербовочных звонков в РФ осуществляется с Украины

© Фото : из личного архиваИгорь Ашманов
Игорь Ашманов - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© Фото : из личного архива
Игорь Ашманов. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Подавляющая часть "вербовочных" звонков в Россию осуществляется с территории Украины, заявил член Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Игорь Ашманов.
Путин во вторник проводит по видеосвязи заседание Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Встреча приурочена к Международному дню прав человека, который ежегодно отмечается в мире 10 декабря.
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"Это средство войны киевского режима против нашего народа, это организованная государственная преступность. Все эти контакт-центры в Запорожье, в Харьковской области работают при поддержке украинского государства и СБУ. Это не только мошенничество, но и вербовка, запугивание семей военнослужащих, травля", - сказал Ашманов.
По его словам, в России существует понятие "страх звонка" - люди боятся брать трубку, если звонит неизвестный абонент. Так, в России осуществляется 10 до 20 миллионов криминальных звонков в день.
"Что важно - во-первых, подавляющая часть вербовочных и мошеннических звонков совершается из Украины, во-вторых - это звонки через интернет-телефонию, это IP-звонки, так называемые. Какие-то пособники на нашей стороне их приземляют в наши телефонные сети обычные", - подчеркнул он.
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ОбществоРоссияУкраинаЗапорожьеИгорь АшмановСлужба безопасности Украины
 
 
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