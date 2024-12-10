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Пять заводов обеспечат Ростовскую область литым асфальтом - РИА Новости, 10.12.2024
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Ростовская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ростовская область
 
14:54 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/asfalt-1988406837.html
Пять заводов обеспечат Ростовскую область литым асфальтом
Пять заводов обеспечат Ростовскую область литым асфальтом - РИА Новости, 10.12.2024
Пять заводов обеспечат Ростовскую область литым асфальтом
Пять заводов обеспечат Ростовскую область литым асфальтом, который используют для ремонта дорог зимой, сообщает правительство региона. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T14:54
2024-12-10T14:54
ростовская область
ростовская область
ростов-на-дону
красносулинский район
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 дек - РИА Новости. Пять заводов обеспечат Ростовскую область литым асфальтом, который используют для ремонта дорог зимой, сообщает правительство региона. Так, одной из основных причин возникновения дефектов дорожного покрытия зимой являются резкие перепады температуры. Для ремонта дорог при минусовых температурах подрядные организации используют литую асфальтобетонную смесь. Учитывая возросшую потребность в литом асфальтобетоне и необходимость оперативного устранения дефектов дорожного покрытия, в текущем году минтранс региона поставил перед отраслевыми предприятиями задачу увеличить количество асфальтобетонных заводов, способных в зимний период производить смесь. "Если в зимний период 2023-2024 годов литой асфальтобетон доставлялся с трех заводов, расположенных в Ростове-на-Дону, Тацинском и Красносулинском районах, то в текущем году в его производстве задействовано уже пять заводов", - говорится в сообщении. Усилиями подрядных организаций два действующих на территории Зерноградского и Сальского районов асфальтобетонных завода были перенастроены на выпуск литой смеси. "Расположенные в Ростовской области заводы по выпуску литого асфальтобетона, в зависимости от их мощности, способны производить от 120 до 720 тонн готовой смеси в сутки. Совокупный объем литого асфальта, который способны произвести указанные предприятия в сутки, превышает 1200 тонн", - пояснила первый замминистра транспорта области Инна Володина. По ее словам, в текущем году увеличилось и количество термос-бункеров, задействованных в доставке смеси до места производства работ и ее непосредственной укладке. За год количество спецтехники увеличилось вдвое - до десяти термос-бункеров, каждый из которых способен устранить в сутки порядка 70 квадратных метров дефектов дорожного покрытия. Учитывая имеющийся потенциал заводов по выпуску литого асфальтобетона, в настоящее время подрядные организации прорабатывают возможность приобретения дополнительных термос-бункеров, что позволит в 2025 году увеличить темпы устранения дефектов дорожного покрытия в осенне-зимний период.
https://ria.ru/20241209/energetiki-1988279461.html
https://ria.ru/20241206/tsentr-1987688325.html
ростовская область
ростов-на-дону
красносулинский район
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ростовская область, ростов-на-дону, красносулинский район
Ростовская область , Ростовская область, Ростов-на-Дону, Красносулинский район
Пять заводов обеспечат Ростовскую область литым асфальтом

Пять заводов в Ростовской области обеспечат регион литым асфальтом

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРабочий измеряет параметры асфальта
Рабочий измеряет параметры асфальта - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Рабочий измеряет параметры асфальта. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 дек - РИА Новости. Пять заводов обеспечат Ростовскую область литым асфальтом, который используют для ремонта дорог зимой, сообщает правительство региона.
Так, одной из основных причин возникновения дефектов дорожного покрытия зимой являются резкие перепады температуры. Для ремонта дорог при минусовых температурах подрядные организации используют литую асфальтобетонную смесь.
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Учитывая возросшую потребность в литом асфальтобетоне и необходимость оперативного устранения дефектов дорожного покрытия, в текущем году минтранс региона поставил перед отраслевыми предприятиями задачу увеличить количество асфальтобетонных заводов, способных в зимний период производить смесь.
"Если в зимний период 2023-2024 годов литой асфальтобетон доставлялся с трех заводов, расположенных в Ростове-на-Дону, Тацинском и Красносулинском районах, то в текущем году в его производстве задействовано уже пять заводов", - говорится в сообщении. Усилиями подрядных организаций два действующих на территории Зерноградского и Сальского районов асфальтобетонных завода были перенастроены на выпуск литой смеси.
"Расположенные в Ростовской области заводы по выпуску литого асфальтобетона, в зависимости от их мощности, способны производить от 120 до 720 тонн готовой смеси в сутки. Совокупный объем литого асфальта, который способны произвести указанные предприятия в сутки, превышает 1200 тонн", - пояснила первый замминистра транспорта области Инна Володина.
По ее словам, в текущем году увеличилось и количество термос-бункеров, задействованных в доставке смеси до места производства работ и ее непосредственной укладке. За год количество спецтехники увеличилось вдвое - до десяти термос-бункеров, каждый из которых способен устранить в сутки порядка 70 квадратных метров дефектов дорожного покрытия.
Учитывая имеющийся потенциал заводов по выпуску литого асфальтобетона, в настоящее время подрядные организации прорабатывают возможность приобретения дополнительных термос-бункеров, что позволит в 2025 году увеличить темпы устранения дефектов дорожного покрытия в осенне-зимний период.
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Ростовская областьРостовская областьРостов-на-ДонуКрасносулинский район
 
 
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