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Асад находится в безопасности в России, заявил Рябков - РИА Новости, 10.12.2024
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20:50 10.12.2024 (обновлено: 21:18 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/asad-1988507797.html
Асад находится в безопасности в России, заявил Рябков
Асад находится в безопасности в России, заявил Рябков - РИА Новости, 10.12.2024
Асад находится в безопасности в России, заявил Рябков
Башар Асад, которому предоставили убежище в России, сейчас в безопасности, это показывает, что Москва действует так, как того требует ситуация, заявил замглавы... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T20:50
2024-12-10T21:18
в мире
россия
москва
сергей рябков
башар асад
обострение ситуации в сирии — 2024
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Башар Асад, которому предоставили убежище в России, сейчас в безопасности, это показывает, что Москва действует так, как того требует ситуация, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Президент Асад в России. В такой ситуации было бы неправильно с моей стороны рассуждать о том, что случилось и как это разрешалось. Но он в безопасности. Это показывает, что Россия действует так, как это и требуется в подобных экстраординарных ситуациях", - сказал Рябков в комментарии NBC News.Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.Со своей стороны, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
https://ria.ru/20241208/siriya-1988006450.html
https://ria.ru/20241209/asad-1988051412.html
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в мире, россия, москва, сергей рябков, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Россия, Москва, Сергей Рябков, Башар Асад, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Асад находится в безопасности в России, заявил Рябков

Замглавы МИД Рябков: Асад находится в безопасности в России

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСергей Рябков
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Башар Асад, которому предоставили убежище в России, сейчас в безопасности, это показывает, что Москва действует так, как того требует ситуация, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Президент Асад в России. В такой ситуации было бы неправильно с моей стороны рассуждать о том, что случилось и как это разрешалось. Но он в безопасности. Это показывает, что Россия действует так, как это и требуется в подобных экстраординарных ситуациях", - сказал Рябков в комментарии NBC News.
Члены отрядов вооруженной оппозиции возле здания Военного суда в Дамаске, Сирия - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
"Это лишь начало". Что происходит в Сирии
8 декабря, 15:18
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Со своей стороны, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
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9 декабря, 08:00
 
В миреРоссияМоскваСергей РябковБашар АсадОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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