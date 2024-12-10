https://ria.ru/20241210/asad-1988507797.html

Асад находится в безопасности в России, заявил Рябков

Асад находится в безопасности в России, заявил Рябков - РИА Новости, 10.12.2024

Асад находится в безопасности в России, заявил Рябков

Башар Асад, которому предоставили убежище в России, сейчас в безопасности, это показывает, что Москва действует так, как того требует ситуация, заявил замглавы... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T20:50

2024-12-10T20:50

2024-12-10T21:18

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Башар Асад, которому предоставили убежище в России, сейчас в безопасности, это показывает, что Москва действует так, как того требует ситуация, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Президент Асад в России. В такой ситуации было бы неправильно с моей стороны рассуждать о том, что случилось и как это разрешалось. Но он в безопасности. Это показывает, что Россия действует так, как это и требуется в подобных экстраординарных ситуациях", - сказал Рябков в комментарии NBC News.Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.Со своей стороны, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.

https://ria.ru/20241208/siriya-1988006450.html

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