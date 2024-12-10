https://ria.ru/20241210/asad-1988355556.html

В Кремле прокомментировали решение Асада оставить пост президента

В Кремле прокомментировали решение Асада оставить пост президента - РИА Новости, 10.12.2024

В Кремле прокомментировали решение Асада оставить пост президента

Башар Асад лично принял решение оставить пост президента Сирии, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T12:17

2024-12-10T12:17

2024-12-10T13:19

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Башар Асад лично принял решение оставить пост президента Сирии, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. "Уход Асада от процесса исполнения обязанностей главы государства — это его личное решение. Остальное — без комментариев", — сказал он, отвечая на вопрос, какую роль сыграла Россия в отставке Асада и его возможном прибытии в Москву.Комментируя статус российских военных баз в Сирии и влияния в регионе, Песков отметил, что Москва продолжает диалог со всеми странами.Уход Асада с поста президентаС конца ноября вооруженные группировки заняли несколько крупных городов Сирии, в том числе вошли в Дамаск. Восьмого декабря представители оппозиции в эфире государственного телевидения Сирии заявили, что установили контроль над страной.Президент Башар Асад, по данным МИД России, провел переговоры с некоторыми участниками конфликта, в ходе которых принял решение уйти с поста и покинул страну. Россия в этих переговорах не участвовала.Позднее источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву, которая из гуманитарных соображений предоставила им убежище.Собеседник агентства отметил, что российские власти находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений.

https://ria.ru/20241208/siriya-1987974809.html

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