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В Кремле прокомментировали решение Асада оставить пост президента - РИА Новости, 10.12.2024
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12:17 10.12.2024 (обновлено: 13:19 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/asad-1988355556.html
В Кремле прокомментировали решение Асада оставить пост президента
В Кремле прокомментировали решение Асада оставить пост президента - РИА Новости, 10.12.2024
В Кремле прокомментировали решение Асада оставить пост президента
Башар Асад лично принял решение оставить пост президента Сирии, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T12:17
2024-12-10T13:19
в мире
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москва
башар асад
дмитрий песков
обострение ситуации в сирии — 2024
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Башар Асад лично принял решение оставить пост президента Сирии, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. "Уход Асада от процесса исполнения обязанностей главы государства — это его личное решение. Остальное — без комментариев", — сказал он, отвечая на вопрос, какую роль сыграла Россия в отставке Асада и его возможном прибытии в Москву.Комментируя статус российских военных баз в Сирии и влияния в регионе, Песков отметил, что Москва продолжает диалог со всеми странами.Уход Асада с поста президентаС конца ноября вооруженные группировки заняли несколько крупных городов Сирии, в том числе вошли в Дамаск. Восьмого декабря представители оппозиции в эфире государственного телевидения Сирии заявили, что установили контроль над страной.Президент Башар Асад, по данным МИД России, провел переговоры с некоторыми участниками конфликта, в ходе которых принял решение уйти с поста и покинул страну. Россия в этих переговорах не участвовала.Позднее источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву, которая из гуманитарных соображений предоставила им убежище.Собеседник агентства отметил, что российские власти находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений.
https://ria.ru/20241208/siriya-1987974809.html
https://ria.ru/20241209/asad-1988051412.html
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в мире, россия, москва, башар асад, дмитрий песков, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Россия, Москва, Башар Асад, Дмитрий Песков, Обострение ситуации в Сирии — 2024
В Кремле прокомментировали решение Асада оставить пост президента

Песков назвал личным решение Асада уйти с поста президента Сирии

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкБашар Асад
Башар Асад - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Башар Асад. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Башар Асад лично принял решение оставить пост президента Сирии, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Уход Асада от процесса исполнения обязанностей главы государства — это его личное решение. Остальное — без комментариев", — сказал он, отвечая на вопрос, какую роль сыграла Россия в отставке Асада и его возможном прибытии в Москву.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
Сирия пала. России предстоят трудные решения
8 декабря, 09:52
Комментируя статус российских военных баз в Сирии и влияния в регионе, Песков отметил, что Москва продолжает диалог со всеми странами.

Уход Асада с поста президента

С конца ноября вооруженные группировки заняли несколько крупных городов Сирии, в том числе вошли в Дамаск. Восьмого декабря представители оппозиции в эфире государственного телевидения Сирии заявили, что установили контроль над страной.
Президент Башар Асад, по данным МИД России, провел переговоры с некоторыми участниками конфликта, в ходе которых принял решение уйти с поста и покинул страну. Россия в этих переговорах не участвовала.
Позднее источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву, которая из гуманитарных соображений предоставила им убежище.
Собеседник агентства отметил, что российские власти находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Почему власть Асада никто не спас
9 декабря, 08:00
 
В миреРоссияМоскваБашар АсадДмитрий ПесковОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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