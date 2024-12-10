https://ria.ru/20241210/alfa-lizing-1988454852.html
"Альфа-Лизинг" стал лидером рэнкинга по новому бизнесу в среднем сегменте
"Альфа-Лизинг" стал лидером рэнкинга по новому бизнесу в среднем сегменте - РИА Новости, 10.12.2024
"Альфа-Лизинг" стал лидером рэнкинга по новому бизнесу в среднем сегменте
ГК "Альфа-Лизинг" заняла первое месте в рэнкинге лизинговых компаний по объемам нового бизнеса в среднем корпоративном сегменте по итогам 9 месяцев 2024 года по РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T17:07
2024-12-10T17:07
2024-12-10T17:07
альфа-лизинг
экономика
бизнес
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. ГК "Альфа-Лизинг" заняла первое месте в рэнкинге лизинговых компаний по объемам нового бизнеса в среднем корпоративном сегменте по итогам 9 месяцев 2024 года по версии рейтингового агентства Эксперт РА, сообщает компания.По итогам первых трех кварталов 2024 года объемы нового бизнеса "Альфа-Лизинга" в среднем бизнесе достигли 50 миллиардов рублей. Кроме того, "Альфа-Лизинг" входит в топ-5 лизинговых компаний РФ по всем сегментам в целом.На средний корпоративный бизнес по итогам 9 месяцев 2024 года приходится порядка 23% лизинговых сделок в компании. Около 25% новых заключенных договоров в "Альфа-Лизинге" — это продажи легковых авто, на втором месте легкий коммерческий транспорт (LCV) - 13%."В этом году лизинговый бизнес столкнулся с серьезными вызовами. На фоне повышения ключевой ставки ужесточились условия ряда финансовых продуктов. И все же, мы видим на рынке сдержанную позитивную динамику. Отчасти она обусловлена мерами поддержки российского бизнеса - как со стороны государства, внедряющего субсидии для предпринимателей, так и со стороны финансовых организаций. Мы предлагаем своим клиентам гибкие продукты, отвечающие их потребностям, запускаем различные льготные программы. Все это позволяет нам достигать неплохих финансовых результатов и получать высокие оценки со стороны клиентов и экспертного сообщества", – отметил директор по продажам ГК "Альфа-Лизинг" (ООО "Альфамобиль") Александр Голанков.Реклама, ООО "Альфамобиль", erid: F7NfYUJCUneP4zt7xP3J
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альфа-лизинг, экономика, бизнес
Альфа-Лизинг, Экономика, Бизнес
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. ГК "Альфа-Лизинг"
заняла первое месте в рэнкинге лизинговых компаний по объемам нового бизнеса в среднем корпоративном сегменте по итогам 9 месяцев 2024 года по версии рейтингового агентства Эксперт РА, сообщает компания.
По итогам первых трех кварталов 2024 года объемы нового бизнеса "Альфа-Лизинга" в среднем бизнесе достигли 50 миллиардов рублей. Кроме того, "Альфа-Лизинг
" входит в топ-5 лизинговых компаний РФ
по всем сегментам в целом.
На средний корпоративный бизнес по итогам 9 месяцев 2024 года приходится порядка 23% лизинговых сделок в компании. Около 25% новых заключенных договоров в "Альфа-Лизинге" — это продажи легковых авто, на втором месте легкий коммерческий транспорт (LCV) - 13%.
"В этом году лизинговый бизнес столкнулся с серьезными вызовами. На фоне повышения ключевой ставки ужесточились условия ряда финансовых продуктов. И все же, мы видим на рынке сдержанную позитивную динамику. Отчасти она обусловлена мерами поддержки российского бизнеса - как со стороны государства, внедряющего субсидии для предпринимателей, так и со стороны финансовых организаций. Мы предлагаем своим клиентам гибкие продукты, отвечающие их потребностям, запускаем различные льготные программы. Все это позволяет нам достигать неплохих финансовых результатов и получать высокие оценки со стороны клиентов и экспертного сообщества", – отметил директор по продажам ГК "Альфа-Лизинг" (ООО "Альфамобиль") Александр Голанков.
Реклама, ООО "Альфамобиль", erid: F7NfYUJCUneP4zt7xP3J