https://ria.ru/20241209/zhile-1988265154.html

Расселение аварийного жилья в Новом Уренгое будет завершено в начале 2025 г

Расселение аварийного жилья в Новом Уренгое будет завершено в начале 2025 г - РИА Новости, 09.12.2024

Расселение аварийного жилья в Новом Уренгое будет завершено в начале 2025 г

Расселение жителей аварийного фонда в Новом Уренгое планируется полностью завершить в начале 2025 года, сообщил глава региона Дмитрий Артюхов. РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T19:38

2024-12-09T19:38

2024-12-09T19:38

ямало-ненецкий автономный округ

новый уренгой

ямал

надым

дмитрий артюхов

жилье

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 дек – РИА Новости. Расселение жителей аварийного фонда в Новом Уренгое планируется полностью завершить в начале 2025 года, сообщил глава региона Дмитрий Артюхов. "Мы за шесть лет переселили более 50 тысяч человек – это больше, чем весь город Надым… В Новом Уренгое, если брать его весь, включая отдаленные районы Лимбяяху и Коротчаево, мы сейчас буквально вводим последний дом, и в Новом Уренгое тема уходит в историю. Когда вспоминаешь нашу газовую столицу, особенно район Коротчаево, казалось, мы этим будем заниматься вечно – сложно было представить, когда эта дата придет. Вот она уже наступает", - сказал губернатор в ходе прямой линии с жителями региона. По его словам, в ряде городов ситуация с аварийным жильем еще остается острой. Так, подчеркнул глава региона, Салехард и Лабытнанги станут ударными муниципалитетами следующей пятилетки жилищного строительства. По информации властей, Новый Уренгой – лидер последних лет по количеству вводимого жилья на Ямале. С начала 2024 года из плановых 11 многоквартирных домов уже введено в эксплуатацию семь общей площадью 29 тысяч квадратных метров. За последние четыре года в городе снесено 378 аварийных домов, в 2025 году планируется снести еще 64. Расселить 1 миллион квадратных метров – задача, которую поставил губернатор Ямала. Первого июля 2024 года регион досрочно выполнил указ президента РФ по расселению аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. За шесть лет в новые условия переехали более 50 тысяч человек – это свыше 18 тысяч семей, расселили почти 800 тысяч квадратных метров аварийного жилья.

https://ria.ru/20241209/semya-1988216171.html

https://ria.ru/20241130/yamal-1986606080.html

новый уренгой

ямал

надым

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новый уренгой, ямал, надым, дмитрий артюхов, жилье