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Расселение аварийного жилья в Новом Уренгое будет завершено в начале 2025 г - РИА Новости, 09.12.2024
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
19:38 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/zhile-1988265154.html
Расселение аварийного жилья в Новом Уренгое будет завершено в начале 2025 г
Расселение аварийного жилья в Новом Уренгое будет завершено в начале 2025 г - РИА Новости, 09.12.2024
Расселение аварийного жилья в Новом Уренгое будет завершено в начале 2025 г
Расселение жителей аварийного фонда в Новом Уренгое планируется полностью завершить в начале 2025 года, сообщил глава региона Дмитрий Артюхов. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T19:38
2024-12-09T19:38
ямало-ненецкий автономный округ
новый уренгой
ямал
надым
дмитрий артюхов
жилье
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 дек – РИА Новости. Расселение жителей аварийного фонда в Новом Уренгое планируется полностью завершить в начале 2025 года, сообщил глава региона Дмитрий Артюхов. "Мы за шесть лет переселили более 50 тысяч человек – это больше, чем весь город Надым… В Новом Уренгое, если брать его весь, включая отдаленные районы Лимбяяху и Коротчаево, мы сейчас буквально вводим последний дом, и в Новом Уренгое тема уходит в историю. Когда вспоминаешь нашу газовую столицу, особенно район Коротчаево, казалось, мы этим будем заниматься вечно – сложно было представить, когда эта дата придет. Вот она уже наступает", - сказал губернатор в ходе прямой линии с жителями региона. По его словам, в ряде городов ситуация с аварийным жильем еще остается острой. Так, подчеркнул глава региона, Салехард и Лабытнанги станут ударными муниципалитетами следующей пятилетки жилищного строительства. По информации властей, Новый Уренгой – лидер последних лет по количеству вводимого жилья на Ямале. С начала 2024 года из плановых 11 многоквартирных домов уже введено в эксплуатацию семь общей площадью 29 тысяч квадратных метров. За последние четыре года в городе снесено 378 аварийных домов, в 2025 году планируется снести еще 64. Расселить 1 миллион квадратных метров – задача, которую поставил губернатор Ямала. Первого июля 2024 года регион досрочно выполнил указ президента РФ по расселению аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. За шесть лет в новые условия переехали более 50 тысяч человек – это свыше 18 тысяч семей, расселили почти 800 тысяч квадратных метров аварийного жилья.
https://ria.ru/20241209/semya-1988216171.html
https://ria.ru/20241130/yamal-1986606080.html
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новый уренгой, ямал, надым, дмитрий артюхов, жилье
Ямало-Ненецкий автономный округ, Новый Уренгой, Ямал, Надым, Дмитрий Артюхов, Жилье
Расселение аварийного жилья в Новом Уренгое будет завершено в начале 2025 г

Артюхов: расселение аварийного жилья в Новом Уренгое завершится в начале 2025 г

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Ямала Дмитрий Артюхов
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 дек – РИА Новости. Расселение жителей аварийного фонда в Новом Уренгое планируется полностью завершить в начале 2025 года, сообщил глава региона Дмитрий Артюхов.
"Мы за шесть лет переселили более 50 тысяч человек – это больше, чем весь город Надым… В Новом Уренгое, если брать его весь, включая отдаленные районы Лимбяяху и Коротчаево, мы сейчас буквально вводим последний дом, и в Новом Уренгое тема уходит в историю. Когда вспоминаешь нашу газовую столицу, особенно район Коротчаево, казалось, мы этим будем заниматься вечно – сложно было представить, когда эта дата придет. Вот она уже наступает", - сказал губернатор в ходе прямой линии с жителями региона.
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По его словам, в ряде городов ситуация с аварийным жильем еще остается острой. Так, подчеркнул глава региона, Салехард и Лабытнанги станут ударными муниципалитетами следующей пятилетки жилищного строительства.
По информации властей, Новый Уренгой – лидер последних лет по количеству вводимого жилья на Ямале. С начала 2024 года из плановых 11 многоквартирных домов уже введено в эксплуатацию семь общей площадью 29 тысяч квадратных метров. За последние четыре года в городе снесено 378 аварийных домов, в 2025 году планируется снести еще 64.
Расселить 1 миллион квадратных метров – задача, которую поставил губернатор Ямала. Первого июля 2024 года регион досрочно выполнил указ президента РФ по расселению аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. За шесть лет в новые условия переехали более 50 тысяч человек – это свыше 18 тысяч семей, расселили почти 800 тысяч квадратных метров аварийного жилья.
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Ямало-Ненецкий автономный округНовый УренгойЯмалНадымДмитрий АртюховЖилье
 
 
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