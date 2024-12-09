Трамп рассказал, чего хочет Зеленский
Трамп заявил, что Зеленский хочет прекращения огня и заключения мира
© AP Photo / Aurelien MorissardДональд Трамп, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский во время встречи в Париже, Франция
© AP Photo / Aurelien Morissard
Дональд Трамп, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский во время встречи в Париже, Франция
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп заявил в интервью газете New York Post, что Владимир Зеленский хочет прекращения огня и заключения мира.
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"(Зеленский. — Прим. ред.) хочет заключить мир. <...> Это что-то новое. <...> Он хочет прекращения огня. <...> Мы не обсуждали детали. Он думает, что пришло время", — заявил Трамп, встретившийся с Зеленским в Париже.
Ранее Трамп заявил, что Владимир Зеленский и Украина "хотели бы заключить сделку", и призвал к немедленному прекращению огня и переговорам.
В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва ознакомилась с заявлением Трампа. Он подчеркнул, что условия для проведения мирных переговоров озвучил Владимир Путин, но Украина продолжает отказываться от диалога. По словам Пескова, Зеленскому достаточно отменить декрет о запрете переговоров и дать указание о возобновлении диалога "на базе стамбульских договоренностей с учетом реалий, складывающихся на земле".
В июне президент Путин заявил, что Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, Киев должен отказаться от вступления в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.