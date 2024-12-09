https://ria.ru/20241209/zelenskiy-1988083585.html

Трамп рассказал, чего хочет Зеленский

Трамп рассказал, чего хочет Зеленский - РИА Новости, 09.12.2024

Трамп рассказал, чего хочет Зеленский

Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп заявил в интервью газете New York Post, что Владимир Зеленский хочет прекращения огня и заключения мира. РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T09:07

2024-12-09T09:07

2024-12-09T10:21

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп заявил в интервью газете New York Post, что Владимир Зеленский хочет прекращения огня и заключения мира."(Зеленский. — Прим. ред.) хочет заключить мир. <...> Это что-то новое. <...> Он хочет прекращения огня. <...> Мы не обсуждали детали. Он думает, что пришло время", — заявил Трамп, встретившийся с Зеленским в Париже.Ранее Трамп заявил, что Владимир Зеленский и Украина "хотели бы заключить сделку", и призвал к немедленному прекращению огня и переговорам.В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва ознакомилась с заявлением Трампа. Он подчеркнул, что условия для проведения мирных переговоров озвучил Владимир Путин, но Украина продолжает отказываться от диалога. По словам Пескова, Зеленскому достаточно отменить декрет о запрете переговоров и дать указание о возобновлении диалога "на базе стамбульских договоренностей с учетом реалий, складывающихся на земле".В июне президент Путин заявил, что Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, Киев должен отказаться от вступления в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.

https://ria.ru/20241209/unizhenie-1988064841.html

https://ria.ru/20241207/ukraina-1987785984.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, нато