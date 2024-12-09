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Трамп рассказал, чего хочет Зеленский - РИА Новости, 09.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:07 09.12.2024 (обновлено: 10:21 09.12.2024)
https://ria.ru/20241209/zelenskiy-1988083585.html
Трамп рассказал, чего хочет Зеленский
Трамп рассказал, чего хочет Зеленский - РИА Новости, 09.12.2024
Трамп рассказал, чего хочет Зеленский
Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп заявил в интервью газете New York Post, что Владимир Зеленский хочет прекращения огня и заключения мира. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T09:07
2024-12-09T10:21
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
дональд трамп
владимир зеленский
нато
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп заявил в интервью газете New York Post, что Владимир Зеленский хочет прекращения огня и заключения мира.&quot;(Зеленский. — Прим. ред.) хочет заключить мир. &lt;...&gt; Это что-то новое. &lt;...&gt; Он хочет прекращения огня. &lt;...&gt; Мы не обсуждали детали. Он думает, что пришло время&quot;, — заявил Трамп, встретившийся с Зеленским в Париже.Ранее Трамп заявил, что Владимир Зеленский и Украина "хотели бы заключить сделку", и призвал к немедленному прекращению огня и переговорам.В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва ознакомилась с заявлением Трампа. Он подчеркнул, что условия для проведения мирных переговоров озвучил Владимир Путин, но Украина продолжает отказываться от диалога. По словам Пескова, Зеленскому достаточно отменить декрет о запрете переговоров и дать указание о возобновлении диалога "на базе стамбульских договоренностей с учетом реалий, складывающихся на земле".В июне президент Путин заявил, что Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, Киев должен отказаться от вступления в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.
https://ria.ru/20241209/unizhenie-1988064841.html
https://ria.ru/20241207/ukraina-1987785984.html
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в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, НАТО
Трамп рассказал, чего хочет Зеленский

Трамп заявил, что Зеленский хочет прекращения огня и заключения мира

© AP Photo / Aurelien MorissardДональд Трамп, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский во время встречи в Париже, Франция
Дональд Трамп, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский во время встречи в Париже, Франция - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© AP Photo / Aurelien Morissard
Дональд Трамп, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский во время встречи в Париже, Франция
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп заявил в интервью газете New York Post, что Владимир Зеленский хочет прекращения огня и заключения мира.
«

"(Зеленский. — Прим. ред.) хочет заключить мир. <...> Это что-то новое. <...> Он хочет прекращения огня. <...> Мы не обсуждали детали. Он думает, что пришло время", — заявил Трамп, встретившийся с Зеленским в Париже.

Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
В Раде рассказали, как Трамп одним действием унизил Зеленского
Вчера, 01:20
Ранее Трамп заявил, что Владимир Зеленский и Украина "хотели бы заключить сделку", и призвал к немедленному прекращению огня и переговорам.
В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва ознакомилась с заявлением Трампа. Он подчеркнул, что условия для проведения мирных переговоров озвучил Владимир Путин, но Украина продолжает отказываться от диалога. По словам Пескова, Зеленскому достаточно отменить декрет о запрете переговоров и дать указание о возобновлении диалога "на базе стамбульских договоренностей с учетом реалий, складывающихся на земле".
В июне президент Путин заявил, что Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, Киев должен отказаться от вступления в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
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