https://ria.ru/20241209/zelenskij-1988185956.html

От Трампа не зависит приглашение Украины в НАТО, заявил Зеленский

От Трампа не зависит приглашение Украины в НАТО, заявил Зеленский - РИА Новости, 09.12.2024

От Трампа не зависит приглашение Украины в НАТО, заявил Зеленский

Владимир Зеленский на встрече с кандидатом на должность канцлера Германии, главой Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрихом Мерцем в понедельник... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T15:18

2024-12-09T15:18

2024-12-09T15:18

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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский на встрече с кандидатом на должность канцлера Германии, главой Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрихом Мерцем в понедельник заявил, что от выигравшего выборы президента США Дональда Трампа ничего не зависит в вопросе приглашения Украины в НАТО. "Что касается приглашения в НАТО, тут сложно говорить с президентом Трампом, потому что он еще не в Белом доме, не имеет всех этих юридических прав. Я собираюсь, кстати, позвонить в ближайшее время президенту Байдену, если у него будет такая возможность поговорить со мной, и поднять вопрос по приглашению в НАТО, от его позиции многое зависит. Нет смысла обсуждать что-то с Трампом то, что сегодня пока еще от него не зависит, пока он не в Белом доме", - сказал Зеленский на видео, опубликованном в Telegram-канале агентства УНИАН. Агентство Франс Пресс в субботу сообщало, что трехсторонняя встреча президента Франции Эммануэля Макрона, избранного президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Париже продлилась около 35 минут, по окончании они без заявлений по отдельности направились к собору Нотр-Дам. В воскресенье Трамп призвал к немедленному прекращению огня и началу переговоров, добавив, что Украина "нелепым образом потеряла 400 тысяч солдат". Позднее в интервью телеканалу NBC News он отметил, что при новой администрации Киеву, "вероятно", не стоит ожидать таких же объемов помощи от Вашингтона, как в период президентства Джо Байдена. При этом Трамп пообещал урегулировать конфликт, оговорившись: "Если я смогу". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия изучила заявление избранного президента США Дональда Трампа по поводу конфликта на Украине. Представитель Кремля отмечал, что украинские потери кратно превышают потери с российской стороны, эта тенденция будет вести к понижению возраста мобилизации на Украине до 18 лет и ужесточению насильственной мобилизации.

https://ria.ru/20241209/zelenskiy-1988083585.html

https://ria.ru/20241208/peskov-1988004236.html

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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, джо байден, нато