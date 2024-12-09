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От Трампа не зависит приглашение Украины в НАТО, заявил Зеленский - РИА Новости, 09.12.2024
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15:18 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/zelenskij-1988185956.html
От Трампа не зависит приглашение Украины в НАТО, заявил Зеленский
От Трампа не зависит приглашение Украины в НАТО, заявил Зеленский - РИА Новости, 09.12.2024
От Трампа не зависит приглашение Украины в НАТО, заявил Зеленский
Владимир Зеленский на встрече с кандидатом на должность канцлера Германии, главой Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрихом Мерцем в понедельник... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T15:18
2024-12-09T15:18
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский на встрече с кандидатом на должность канцлера Германии, главой Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрихом Мерцем в понедельник заявил, что от выигравшего выборы президента США Дональда Трампа ничего не зависит в вопросе приглашения Украины в НАТО. "Что касается приглашения в НАТО, тут сложно говорить с президентом Трампом, потому что он еще не в Белом доме, не имеет всех этих юридических прав. Я собираюсь, кстати, позвонить в ближайшее время президенту Байдену, если у него будет такая возможность поговорить со мной, и поднять вопрос по приглашению в НАТО, от его позиции многое зависит. Нет смысла обсуждать что-то с Трампом то, что сегодня пока еще от него не зависит, пока он не в Белом доме", - сказал Зеленский на видео, опубликованном в Telegram-канале агентства УНИАН. Агентство Франс Пресс в субботу сообщало, что трехсторонняя встреча президента Франции Эммануэля Макрона, избранного президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Париже продлилась около 35 минут, по окончании они без заявлений по отдельности направились к собору Нотр-Дам. В воскресенье Трамп призвал к немедленному прекращению огня и началу переговоров, добавив, что Украина "нелепым образом потеряла 400 тысяч солдат". Позднее в интервью телеканалу NBC News он отметил, что при новой администрации Киеву, "вероятно", не стоит ожидать таких же объемов помощи от Вашингтона, как в период президентства Джо Байдена. При этом Трамп пообещал урегулировать конфликт, оговорившись: "Если я смогу". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия изучила заявление избранного президента США Дональда Трампа по поводу конфликта на Украине. Представитель Кремля отмечал, что украинские потери кратно превышают потери с российской стороны, эта тенденция будет вести к понижению возраста мобилизации на Украине до 18 лет и ужесточению насильственной мобилизации.
https://ria.ru/20241209/zelenskiy-1988083585.html
https://ria.ru/20241208/peskov-1988004236.html
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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, джо байден, нато
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Джо Байден, НАТО
От Трампа не зависит приглашение Украины в НАТО, заявил Зеленский

Зеленский заявил, что от Трампа не зависит приглашения Украины в НАТО

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский на встрече с кандидатом на должность канцлера Германии, главой Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрихом Мерцем в понедельник заявил, что от выигравшего выборы президента США Дональда Трампа ничего не зависит в вопросе приглашения Украины в НАТО.
"Что касается приглашения в НАТО, тут сложно говорить с президентом Трампом, потому что он еще не в Белом доме, не имеет всех этих юридических прав. Я собираюсь, кстати, позвонить в ближайшее время президенту Байдену, если у него будет такая возможность поговорить со мной, и поднять вопрос по приглашению в НАТО, от его позиции многое зависит. Нет смысла обсуждать что-то с Трампом то, что сегодня пока еще от него не зависит, пока он не в Белом доме", - сказал Зеленский на видео, опубликованном в Telegram-канале агентства УНИАН.
Дональд Трамп, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский во время встречи в Париже, Франция - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Трамп рассказал, чего хочет Зеленский
Вчера, 09:07
Агентство Франс Пресс в субботу сообщало, что трехсторонняя встреча президента Франции Эммануэля Макрона, избранного президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Париже продлилась около 35 минут, по окончании они без заявлений по отдельности направились к собору Нотр-Дам.
В воскресенье Трамп призвал к немедленному прекращению огня и началу переговоров, добавив, что Украина "нелепым образом потеряла 400 тысяч солдат". Позднее в интервью телеканалу NBC News он отметил, что при новой администрации Киеву, "вероятно", не стоит ожидать таких же объемов помощи от Вашингтона, как в период президентства Джо Байдена. При этом Трамп пообещал урегулировать конфликт, оговорившись: "Если я смогу".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия изучила заявление избранного президента США Дональда Трампа по поводу конфликта на Украине. Представитель Кремля отмечал, что украинские потери кратно превышают потери с российской стороны, эта тенденция будет вести к понижению возраста мобилизации на Украине до 18 лет и ужесточению насильственной мобилизации.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
Россия ознакомилась с заявлением Трампа по Украине, сообщил Песков
8 декабря, 14:42
 
В миреУкраинаСШАРоссияДональд ТрампВладимир ЗеленскийДжо БайденНАТО
 
 
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