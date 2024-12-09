https://ria.ru/20241209/zakon-1833701880.html
Закон о тишине: до скольких можно шуметь, штрафы, изменения в 2024 году
Закон о тишине 2024: в многоквартирном доме, в Москве и регионах, в выходные и будни
Закон о тишине: до скольких можно шуметь, штрафы, изменения в 2024 году
Закон о тишине — документ, предусматривающий соблюдение гражданами покоя в ночное время и в установленные часы днем. О том, как работает закон, в какое время... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T11:18
2024-12-09T11:18
2024-12-09T11:18
общество
россия
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Закон о тишине — документ, предусматривающий соблюдение гражданами покоя в ночное время и в установленные часы днем. О том, как работает закон, в какое время можно шуметь в будни и выходные в многоквартирном доме, на даче в Москве и области, куда жаловаться в случае нарушений. Нюансы, связанные с ремонтными работами в новостройках, что изменится с принятием нового федерального закона о тишине в 2024 году, — в материале РИА Новости. Закон о тишинеЖители мегаполисов постоянно сталкиваются с постоянным шумом, например, гулом машин, звуками строительных работ или громкими гуляниями соседей сверху. В таком ритме сложно жить, поэтому каждому горожанину требуется время на отдых в тишине. Это касается ночного времени и части дневного (обеденного перерыва). Сейчас вопросы тишины и соблюдения условий для комфортного проживания граждан регулируются на уровне субъектов Федерации. Но 23 октября 2023 года в Госдуму внесли обновленный и доработанный законопроект “О соблюдении тишины и покоя граждан в Российской Федерации и о внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации”. Если закон примут, то в России будут установлены единые размеры штрафов за нарушение тишины, которые пропишут в Кодексе об административных правонарушениях.Что может считаться шумом по законуОлег Матюнин, адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро г. Москвы “Матюнины и Партнеры" и председатель комиссии Гильдии российских адвокатов по защите и безопасности бизнеса перечислил запрещенные звуки в ночное время:Однако к запрещенным звукам не относятся предотвращение правонарушений, предотвращение и ликвидация последствий аварий, стихийных бедствий и иных чрезвычайных ситуаций.Нормы и стандарты шумаЗаконодательство предусматривает допустимый и максимально допустимый уровень шума.“Допустимым уровнем шума в квартире в дневное время считается уровень до 40 дБА, в ночное время — до 30 дБА, а максимально допустимым — 55 дБА в дневное время и 45 дБА в ночное время (СанПиН 1.2.3685-21). Для замера шума можно обратиться в специализированную аккредитованную организацию”, — объяснил эксперт Станислав Пашковский.Оксана Васильева, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ поясняет, что ранее в Российской Федерации действовал СанПиН 2.1.2.2645-10, устанавливающий требования к максимальному уровню звука, который может быть в квартире и на прилегающей территории. Однако если для привлечения к административной ответственности по гл. 6 КоАП РФ требуется в обязательном порядке процедура замера шумов, то по региональным законам ничего такого не нужно: достаточно заявления потерпевшего и показаний свидетелей. Такая практика порождает огромное количество жалоб от привлеченных к ответственности лиц практически с одними и теми же доводами. В 2024 году этот СанПиН не действует.ДнемВременные границы в вопросе шума могут отличаться в зависимости от дня недели, а также праздников. Днем достаточно соблюдать допустимый законом уровень шума и не нарушать тишину в общий тихий период (на протяжении двух часов): от 13:00 до 15:00 или от 12:00 до 14:00 часов дня в зависимости от региона.НочьюВ ночное время суток москвичи не имеют права шуметь с 23-00 до 7-00, жители Самарской области и крымчане — с 22-00 до 8-00, с 22:00 до 6:00 запрещено шуметь в Татарстане, норма для Калининградской области — с 23:00 до 08:00.Выходные дниСуббота по временным рамкам относится к будним дням, в то время как в воскресенье нельзя шуметь в любое время, так же, как и в праздники.БудниС понедельника по пятницу необходимо соблюдать тишину ночью и в тихий период днем, временные рамки установлены региональными законами.Особенности применения законаЗаконодательство определяет, когда начинается "бесшумный" режим, а региональные власти корректируют нормы, чтобы подстроиться под местные особенности.В МосквеОфициально “закон о тишине в Москве” называется “О соблюдении покоя граждан и тишины в городе Москве”. Он действует с 2002 года и определяет такие понятия как “ночное время”, защищаемые от нарушения покоя помещения (больницы, дома, квартиры, детские сады, гостиницы и др.), нарушающие действия граждан и административную ответственность.“В Москве нельзя шуметь с 23 часов до 7 утра. Проводить ремонтные работы нельзя с 19 часов до 9 часов и с 13 часов до 15 часов (требование по ремонтным работам не распространяется на новостройки)”, — рассказал Станислав Пашковский.В Санкт-ПетербургеВ Санкт-Петербурге действует закон “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге”, в котором прописаны нормы о соблюдении тишины. В городе шуметь нельзя с 22 часов вечера до 8 часов утра. В ст. 8 закона Санкт-Петербурга № 273-70 приведен перечень действий, которые запрещено производить ночью: включать телевизоры, радио, иную технику, звукоусилители, кричать, свистеть, стучать, двигать мебель, петь, играть на музыкальных инструментах, проводить ремонт и т. д. Это касается как квартир, точек общепита, транспорта, так и мест торговли, оказания услуг населению и прочих. Исключение составляет только время с 23 часов 31 декабря до 4 утра 1 января.В регионах РоссииВ Московской области режим тишины регулирует закон “Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории области”. Этот документ запрещает шуметь:Процедура решения конфликтовСначала стоит поговорить с соседями, если источник шума — они. Переговоры результата не принесли — вызвать полицию, ее сотрудники проведут профилактическую беседу с нарушителями, составят протокол и выпишут предупреждение или штраф. Также на шумного соседа можно повлиять через местную администрацию. Если он живет в квартире по договору социального найма, муниципалитет может подать в суд и выселить его за систематическое нарушение спокойствия (это встречается редко, но прецеденты в судебной практике есть), для этого потребуются доказательства вины: данные из полиции, показания других соседей, экспертиза санитарно-эпидемиологической службы с замером уровня тишины. Можно подать в суд самостоятельно, имея на руках все доказательства нарушения.Если соседи делают слишком шумный ремонт, можно обратиться в жилищную инспекцию города, специалисты проведут проверку на предмет незаконной перепланировки.Куда жаловатьсяНеобходимо обращаться в различные госорганы в зависимости от источника шума.Если шум в соседней квартиреШум в многоквартирных домах — наиболее частая проблема, которая является одной из причин введения закона о тишине. Распространенная ситуация в многоэтажках — ремонт у соседей:“В случае, если шум вызван неправильным ремонтом (например, отсутствует звукоизоляция пола), жители могут обратиться с письменной претензией к собственнику, в органы ГЖИ с требованием принять меры по устранению нарушений или же в суд с иском о понуждении ответчика совершить действия по устранению нарушений”, — объяснил Станислав Пашковский.Если шумят соседи, то по словам эксперта необходимо обратиться в полицию или к участковому. Сотрудники полиции должны незамедлительно прибыть на место, провести профилактическую беседу с нарушителями и, если потребуется, составить протокол. Затем можно воспользоваться правами потерпевшего в случае, если не устроило постановление административной комиссии, и обратиться в суд с исковым заявлением о компенсации морального вреда.Если шум рядом с домомВ случае с частными домами нарушение тишины чаще всего происходит не из-за соседей, а других внешних факторов — транспорта, вывоза мусора, стройки или общественных заведений.ТранспортРядом с домом может быть трасса, железнодорожные пути или аэропорт. В таких случаях администрация города предпринимает меры по снижению шума (например, установкой специальных заборов), однако возможны отдельные случаи нарушения тишины вблизи жилых домов, например, сигнализация автомобиля.“Если шум вызван транспортом необходимо обратиться в Департамент природопользования и охраны окружающей среды (ДПиООС) или в прокуратуру”, — добавил Станислав Пашковский.Вывоз мусораПо закону вывоз мусора должен осуществляться не раньше 7 утра, так как мусоровозы создают много шума из-за работы двигателя, подъема и опускания баков, падающего контейнера и т.д.“Если шум вызван вывозом мусора, в столице нужно обратиться в Объединение административно-технических инспекций города Москвы (ОАТИ) г. Москвы или в прокуратуру”, — объяснил Станислав Пашковский.СтройкаВ случае с шумом со стройки необходимо действовать также как в случае с шумом от транспорта — обращаться в ДПиООС или в прокуратуру.ЗаведениеКак правило, в современных многоквартирных домах предусмотрено все для того, чтобы коммерческие помещения на первых этажах не мешали жителям. Со старыми же постройками дела обстоят сложнее — магазин может находиться прямо под окнами граждан. Если работа заведения мешает спать, то в первую очередь необходимо пригласить замерщика для фиксирования превышения пределов тишины.Для решения проблемы можно обратиться в управляющую компанию ЖК и прокуратуру. Если это магазин, то другой вариант — направить жалобу в Роспотребнадзор.Закон о тишине для новостроекНовостройки — это те же многоквартирные дома, в которых должен соблюдаться закон о тишине, однако есть одно дополнение:“В принципе, для новостроек действуют те же правила, но только с одним исключением. В них можно производить ремонтные работы без перерыва на тихий час в течение полутора лет после ввода их в эксплуатацию”, — уточнила Оксана Васильева.Закон о тишине в частном секторе и на дачеВ России нет отдельного закона, регулирующего шум на дачных участках. В зависимости от того, в каком населенном пункте или области находится загородный дом, применяются региональные нормы.Штраф за нарушение тишиныВ случае нарушения "Закона о тишине" предусматривается:Власти Москвы, например, установили следующие суммы штрафов:“За нарушение закона о тишине в Москве гражданам грозит штраф от 1 000 до 2 000 рублей, должностным лицам — от 4 000 до 8 000 рублей, а юридическим лицам — от 40 000 до 80 000 рублей”, — рассказала Оксана Васильева, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ.Рекомендации юристовНовый проект закона о тишине предусматривает механизм санкций по отношению к нарушителям. Жильцы могут получить право выбирать на собраниях ответственного, который будет составлять акты нарушения закона и передавать их в правоохранительные органы. Штрафы за первичное нарушение, разработанные в законопроекте, начинаются от 500 руб.— для граждан, от 5 тыс.— для должностных лиц и от 20 тыс. руб.— для юрлиц. Закон будет действовать не только в квартирах, но и в подъездах и дворах.Юристы уточняют, что существуют исключения, под действие закона о тишине не попадает шум от действий, направленных:Плач ребенка, шаги или текущая из крана вода тоже не попадают под понятие "шум".
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общество, россия, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Россия, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Закон о тишине — документ, предусматривающий соблюдение гражданами покоя в ночное время и в установленные часы днем. О том, как работает закон, в какое время можно шуметь в будни и выходные в многоквартирном доме, на даче в Москве и области, куда жаловаться в случае нарушений. Нюансы, связанные с ремонтными работами в новостройках, что изменится с принятием нового федерального закона о тишине в 2024 году, — в материале РИА Новости.
Жители мегаполисов постоянно сталкиваются с постоянным шумом, например, гулом машин, звуками строительных работ или громкими гуляниями соседей сверху. В таком ритме сложно жить, поэтому каждому горожанину требуется время на отдых в тишине. Это касается ночного времени и части дневного (обеденного перерыва). Сейчас вопросы тишины и соблюдения условий для комфортного проживания граждан регулируются на уровне субъектов Федерации. Но 23 октября 2023 года в Госдуму внесли обновленный и доработанный законопроект
“О соблюдении тишины и покоя граждан в Российской Федерации и о внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации”. Если закон примут, то в России будут установлены единые размеры штрафов за нарушение тишины, которые пропишут в Кодексе об административных правонарушениях.
Что может считаться шумом по закону
Олег Матюнин, адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро г. Москвы “Матюнины и Партнеры" и председатель комиссии Гильдии российских адвокатов по защите и безопасности бизнеса перечислил запрещенные звуки в ночное время:
- Звуки звуковоспроизводящих устройств и устройств звукоусиления, т.е. конструкция значения не имеет — это может быть акустическая система автомобиля, динамик смартфона, автономная колонка и всё, что угодно. Закон не содержит исчерпывающего списка. Характер звуков (песня, речь, длинные, короткие и т.п.) тоже значения не имеет.
- Игра на музыкальных инструментах, крики, свист, пение — и снова открытый перечень. Жизнь может добавить к этому перечню стоны, смех, рыдания, удары, опрокидывание и прочие звуки, способные нарушать покой граждан и тишину в ночное время.
- Звуки автосигнализации. Прежде всего имеется в виду затяжная работа сигнализации, когда автовладелец не подходит к машине, а система всё работает и работает, создавая неудобства для граждан.
- Звуки пиротехники. Обычно к ним относятся характерные хлопки, треск и свист.
- Звуки ремонта, стройки, разгрузки-погрузки.
- Прочие звуки, повлекшие нарушение покоя граждан и тишины в ночное время на защищаемых территориях и в защищаемых помещениях в городе Москве.
Однако к запрещенным звукам не относятся предотвращение правонарушений, предотвращение и ликвидация последствий аварий, стихийных бедствий и иных чрезвычайных ситуаций.
Законодательство предусматривает допустимый и максимально допустимый уровень шума.
“Допустимым уровнем шума в квартире в дневное время считается уровень до 40 дБА, в ночное время — до 30 дБА, а максимально допустимым — 55 дБА в дневное время и 45 дБА в ночное время (СанПиН 1.2.3685-21
). Для замера шума можно обратиться в специализированную аккредитованную организацию”, — объяснил эксперт Станислав Пашковский.
Оксана Васильева, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ поясняет, что ранее в Российской Федерации действовал СанПиН 2.1.2.2645-10
, устанавливающий требования к максимальному уровню звука, который может быть в квартире и на прилегающей территории. Однако если для привлечения к административной ответственности по гл. 6 КоАП РФ
требуется в обязательном порядке процедура замера шумов, то по региональным законам ничего такого не нужно: достаточно заявления потерпевшего и показаний свидетелей. Такая практика порождает огромное количество жалоб от привлеченных к ответственности лиц практически с одними и теми же доводами. В 2024 году этот СанПиН не действует.
Временные границы в вопросе шума могут отличаться в зависимости от дня недели, а также праздников. Днем достаточно соблюдать допустимый законом уровень шума и не нарушать тишину в общий тихий период (на протяжении двух часов): от 13:00 до 15:00 или от 12:00 до 14:00 часов дня в зависимости от региона.
В ночное время суток москвичи не имеют права шуметь с 23-00 до 7-00, жители Самарской области и крымчане — с 22-00 до 8-00, с 22:00 до 6:00 запрещено шуметь в Татарстане, норма для Калининградской области — с 23:00 до 08:00.
Суббота по временным рамкам относится к будним дням, в то время как в воскресенье нельзя шуметь в любое время, так же, как и в праздники.
С понедельника по пятницу необходимо соблюдать тишину ночью и в тихий период днем, временные рамки установлены региональными законами.
Особенности применения закона
Законодательство определяет, когда начинается "бесшумный" режим, а региональные власти корректируют нормы, чтобы подстроиться под местные особенности.
Официально “закон о тишине в Москве” называется “О соблюдении покоя граждан и тишины в городе Москве”
. Он действует с 2002 года и определяет такие понятия как “ночное время”, защищаемые от нарушения покоя помещения (больницы, дома, квартиры, детские сады, гостиницы и др.), нарушающие действия граждан и административную ответственность.
“В Москве нельзя шуметь с 23 часов до 7 утра. Проводить ремонтные работы нельзя с 19 часов до 9 часов и с 13 часов до 15 часов (требование по ремонтным работам не распространяется на новостройки)”, — рассказал Станислав Пашковский.
В Санкт-Петербурге действует закон “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге
”, в котором прописаны нормы о соблюдении тишины. В городе шуметь нельзя с 22 часов вечера до 8 часов утра. В ст. 8 закона Санкт-Петербурга № 273-70
приведен перечень действий, которые запрещено производить ночью: включать телевизоры, радио, иную технику, звукоусилители, кричать, свистеть, стучать, двигать мебель, петь, играть на музыкальных инструментах, проводить ремонт и т. д. Это касается как квартир, точек общепита, транспорта, так и мест торговли, оказания услуг населению и прочих. Исключение составляет только время с 23 часов 31 декабря до 4 утра 1 января.
В Московской области режим тишины регулирует закон “Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории области
”. Этот документ запрещает шуметь:
- понедельника по пятницу ночью с 21:00 до 08:00 и днем с 13:00 до 15:00;
- выходные дни ночью с 22:00 до 10:00 и днем с 13:00 до 15:00.
Регион
Когда нельзя шуметь
Красноярский край
с 22:00 до 9:00.Нельзя делать ремонт в воскресенье
Алтайский край
в будни: с 22:00 до 8:00, в выходные и праздники: с 22:00 до 9:00, всегда: с 13:00 до 15:00. Нельзя делать ремонт: с 20:00 до 9:00, а также в воскресенье и праздники
Хабаровский край
в будни: с 22:00 до 9:00, в выходные и праздники: с 22:00 до 10:00, всегда: с 13:00 до 15:00
Самарская область
в будни: с 22:00 до 8:00, в выходные и праздники: с 22:00 до 10:00, всегда: с 13:00 до 15:00. Летом (с 1 июня по 31 августа): с 23:00 до 8:00
Орловская область
в будни: с 23:00 до 7:00, в выходные и праздники: с 23:00 до 10:00, всегда: с 13:00 до 15:00
Новосибирская область
в будни: с 22:00 до 7:00, в выходные и праздники: с 22:00 до 9:00, всегда: с 13:00 до 14:00
Нижний Новгород
в будни: с 22:00 до 7:00, в выходные и праздники: с 23:00 до 10:00, всегда: с 12:30 до 15:00
Процедура решения конфликтов
Сначала стоит поговорить с соседями, если источник шума — они. Переговоры результата не принесли — вызвать полицию, ее сотрудники проведут профилактическую беседу с нарушителями, составят протокол и выпишут предупреждение или штраф. Также на шумного соседа можно повлиять через местную администрацию. Если он живет в квартире по договору социального найма, муниципалитет может подать в суд и выселить его за систематическое нарушение спокойствия (это встречается редко, но прецеденты в судебной практике есть), для этого потребуются доказательства вины: данные из полиции, показания других соседей, экспертиза санитарно-эпидемиологической службы с замером уровня тишины. Можно подать в суд самостоятельно, имея на руках все доказательства нарушения.
Если соседи делают слишком шумный ремонт, можно обратиться в жилищную инспекцию города, специалисты проведут проверку на предмет незаконной перепланировки.
Необходимо обращаться в различные госорганы в зависимости от источника шума.
Если шум в соседней квартире
Шум в многоквартирных домах — наиболее частая проблема, которая является одной из причин введения закона о тишине. Распространенная ситуация в многоэтажках — ремонт у соседей:
“В случае, если шум вызван неправильным ремонтом (например, отсутствует звукоизоляция пола), жители могут обратиться с письменной претензией к собственнику, в органы ГЖИ с требованием принять меры по устранению нарушений или же в суд с иском о понуждении ответчика совершить действия по устранению нарушений”, — объяснил Станислав Пашковский.
Если шумят соседи, то по словам эксперта необходимо обратиться в полицию или к участковому. Сотрудники полиции должны незамедлительно прибыть на место, провести профилактическую беседу с нарушителями и, если потребуется, составить протокол. Затем можно воспользоваться правами потерпевшего в случае, если не устроило постановление административной комиссии, и обратиться в суд с исковым заявлением о компенсации морального вреда.
В случае с частными домами нарушение тишины чаще всего происходит не из-за соседей, а других внешних факторов — транспорта, вывоза мусора, стройки или общественных заведений.
Рядом с домом может быть трасса, железнодорожные пути или аэропорт. В таких случаях администрация города предпринимает меры по снижению шума (например, установкой специальных заборов), однако возможны отдельные случаи нарушения тишины вблизи жилых домов, например, сигнализация автомобиля.
“Если шум вызван транспортом необходимо обратиться в Департамент природопользования и охраны окружающей среды (ДПиООС) или в прокуратуру”, — добавил Станислав Пашковский.
По закону вывоз мусора должен осуществляться не раньше 7 утра, так как мусоровозы создают много шума из-за работы двигателя, подъема и опускания баков, падающего контейнера и т.д.
“Если шум вызван вывозом мусора, в столице нужно обратиться в Объединение административно-технических инспекций города Москвы (ОАТИ) г. Москвы или в прокуратуру”, — объяснил Станислав Пашковский.
В случае с шумом со стройки необходимо действовать также как в случае с шумом от транспорта — обращаться в ДПиООС или в прокуратуру.
Как правило, в современных многоквартирных домах предусмотрено все для того, чтобы коммерческие помещения на первых этажах не мешали жителям. Со старыми же постройками дела обстоят сложнее — магазин может находиться прямо под окнами граждан. Если работа заведения мешает спать, то в первую очередь необходимо пригласить замерщика для фиксирования превышения пределов тишины.
Для решения проблемы можно обратиться в управляющую компанию ЖК и прокуратуру. Если это магазин, то другой вариант — направить жалобу в Роспотребнадзор.
Закон о тишине для новостроек
Новостройки — это те же многоквартирные дома, в которых должен соблюдаться закон о тишине, однако есть одно дополнение:
“В принципе, для новостроек действуют те же правила, но только с одним исключением. В них можно производить ремонтные работы без перерыва на тихий час в течение полутора лет после ввода их в эксплуатацию”, — уточнила Оксана Васильева.
Закон о тишине в частном секторе и на даче
В России нет отдельного закона, регулирующего шум на дачных участках. В зависимости от того, в каком населенном пункте или области находится загородный дом, применяются региональные нормы.
Штраф за нарушение тишины
В случае нарушения "Закона о тишине" предусматривается:
- Административная ответственность. Лица, допустившие нарушение, могут подвергнуться штрафу в размере от 500 до 3 000 рублей.
- Уголовная ответственность. Возникает при систематическом нарушении, а также в случаях причинения тяжких последствий.
Власти Москвы, например, установили следующие суммы штрафов:
“За нарушение закона о тишине в Москве гражданам грозит штраф от 1 000 до 2 000 рублей, должностным лицам — от 4 000 до 8 000 рублей, а юридическим лицам — от 40 000 до 80 000 рублей”, — рассказала Оксана Васильева, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ.
Новый проект закона о тишине предусматривает механизм санкций по отношению к нарушителям. Жильцы могут получить право выбирать на собраниях ответственного, который будет составлять акты нарушения закона и передавать их в правоохранительные органы. Штрафы за первичное нарушение, разработанные в законопроекте, начинаются от 500 руб.— для граждан, от 5 тыс.— для должностных лиц и от 20 тыс. руб.— для юрлиц. Закон будет действовать не только в квартирах, но и в подъездах и дворах.
Юристы уточняют, что существуют исключения, под действие закона о тишине не попадает шум от действий, направленных:
- на предотвращение правонарушений;
- ликвидацию последствий аварий;
- борьбу со стихийными бедствиями и иными чрезвычайными ситуациями;
- от действий, совершаемых при отправлении религиозных культов в рамках канонических требований соответствующих конфессий.
Плач ребенка, шаги или текущая из крана вода тоже не попадают под понятие "шум".