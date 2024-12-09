https://ria.ru/20241209/yaytsa-1988272874.html

Эксперты Госветслужбы Подмосковья провели более 11 тысяч исследований яиц

Эксперты Госветслужбы Подмосковья провели более 11 тысяч исследований яиц - РИА Новости, 09.12.2024

Эксперты Госветслужбы Подмосковья провели более 11 тысяч исследований яиц

Специалисты Госветслужбы Подмосковья провели 11675 исследований куриных и перепелиных яиц, представленных на рынках и ярмарках за ноябрь, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T20:34

2024-12-09T20:34

2024-12-09T20:34

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

яйца

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Специалисты Госветслужбы Подмосковья провели 11675 исследований куриных и перепелиных яиц, представленных на рынках и ярмарках за ноябрь, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Куриные и перепелиные яйца относятся к продуктам с высокой пищевой ценностью, большим содержанием витаминов и аминокислот. Так, в ведомстве отметили, что яйца подлежат обязательной сертификации. В ноябре было проведено 11 675 исследований и взято более 6900 проб: в ходе экспертизы оценивали органолептические показатели, такие как внешний вид, цвет, запах, общую консистенцию, а также применяли метод овоскопии — оценки качества с помощью просвечивания на специальном приборе. В результате, как добавили в ведомстве, по итогам проверок вся продукция допущена к реализации.

https://ria.ru/20241209/podmoskove-1988272699.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), яйца