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Глава Ямала объявил 2025 год в регионе Годом героев
Глава Ямала объявил 2025 год в регионе Годом героев - РИА Новости, 09.12.2024
Глава Ямала объявил 2025 год в регионе Годом героев
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов объявил 2025 год в регионе Годом героев, посвященным как героям Великой Отечественной войны и СВО, РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T23:27
2024-12-09T23:27
2024-12-09T23:27
ямало-ненецкий автономный округ
дмитрий артюхов
ямал
салехард
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 дек – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов объявил 2025 год в регионе Годом героев, посвященным как героям Великой Отечественной войны и СВО, так и основателям Ямала и сильным людям, которые помогают всем в обыденной жизни. "Год будет очень насыщенный. И Год героев – сама эта формулировка как нельзя лучше передает суть того, что мы будем делать. Герои – рядом с нами. В первую очередь, это герои - наши защитники… Ребята должны быть окружены заботой государства, всех нас. Это и герои Великой отечественной войны… И герои, которые рядом с нами в нашей текущей жизни – врач, который провел сложнейшую операцию, спасатель, который пришел на выручку. На самом деле героев много. Мы должны о них больше говорить, больше ставить в пример. И это будут очень правильные образы для нашей молодежи. И это правильная атмосфера на весь 2025 год", - сказал Артюхов в ходе "Прямой линии" с жителями региона. По данным правительства региона, ключевым событием Года героев станет патриотический форум "Жизнь героя", который пройдет в Салехарде и соберет на площадке более 150 участников со всего Ямала, среди них участники СВО и их семьи, общественники, волонтеры и федеральные эксперты. Также в Год героя на Ямале создадут школьную летопись "Наши Герои" о ямальцах, исполняющих долг в ходе спецоперации. Помимо этого, для школьников во всех образовательных учреждениях проведут уроки мужества "Героями не рождаются". В мае в Ноябрьске пройдет форум "Волонтеры Победы", в течение года – слет поисковых отрядов, смотр-конкурс исторических реконструкций. Ключевым событием станет восстановление маяка на острове Белом – памятника погибшим арктического конвоя БД-5. Отдельным блоком выделят мероприятия, посвященные чествованию первопроходцев Ямала. В рамках Ямальского нефтегазового форума, который пройдет с 13 по 14 марта, состоится сессия "Герои геологии".
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дмитрий артюхов, ямал, салехард
Ямало-Ненецкий автономный округ, Дмитрий Артюхов, Ямал, Салехард
Глава Ямала объявил 2025 год в регионе Годом героев
Глава Ямала Артюхов объявил 2025 год в регионе Годом героев