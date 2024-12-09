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СК рассказал о взятках экс-зампреда правительства Подмосковья - РИА Новости, 09.12.2024
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13:16 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/vzyatki-1988142246.html
СК рассказал о взятках экс-зампреда правительства Подмосковья
СК рассказал о взятках экс-зампреда правительства Подмосковья - РИА Новости, 09.12.2024
СК рассказал о взятках экс-зампреда правительства Подмосковья
Бывшая первый зампредседателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова с сообщниками в 2021-2023 годах получали от руководителей нескольких строительных... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T13:16
2024-12-09T13:16
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
светлана стригункова
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Бывшая первый зампредседателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова с сообщниками в 2021-2023 годах получали от руководителей нескольких строительных фирм взятки в размере 5-10% от сумм заключенных госконтрактов, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Стригункова была арестована в апреле по делу о получении взяток на контрактах по ремонту больниц в регионе, тогда ей вменялась сумма взяток не менее 123 миллионов рублей. Вину она не признавала. "Расследуется уголовное дело в отношении первого зампредседателя правительства Московской области Светланы Стригунковой и ее сообщников. По данным следствия, в 2021-2023 годах соучастники получили от руководителей нескольких строительных организаций взятки в соотношении 5-10% от общих сумм заключенных госконтрактов", - сказал Бастрыкин. Он добавил, что деньги передавались за беспрепятственное подписание актов выполненных работ, общее покровительство при исполнении и оплате контрактов по капитальному и текущему ремонтам медучреждений Подмосковья. Девятого декабря установлен Международный день борьбы с коррупцией, в ходе которого государства ООН информируют общественность о принятых мерах в этой области.
https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html
https://ria.ru/20240425/strigunkova-1942328794.html
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, светлана стригункова , александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Светлана Стригункова , Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
СК рассказал о взятках экс-зампреда правительства Подмосковья

СК: такса для бизнесменов по делу Стригунковой составляла 5-10% от контракта

© Фото : Минздрав Московской областиБывшая первая замглавы правительства Московской области Светлана Стригункова
Бывшая первая замглавы правительства Московской области Светлана Стригункова - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© Фото : Минздрав Московской области
Бывшая первая замглавы правительства Московской области Светлана Стригункова. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Бывшая первый зампредседателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова с сообщниками в 2021-2023 годах получали от руководителей нескольких строительных фирм взятки в размере 5-10% от сумм заключенных госконтрактов, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
Стригункова была арестована в апреле по делу о получении взяток на контрактах по ремонту больниц в регионе, тогда ей вменялась сумма взяток не менее 123 миллионов рублей. Вину она не признавала.
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"Расследуется уголовное дело в отношении первого зампредседателя правительства Московской области Светланы Стригунковой и ее сообщников. По данным следствия, в 2021-2023 годах соучастники получили от руководителей нескольких строительных организаций взятки в соотношении 5-10% от общих сумм заключенных госконтрактов", - сказал Бастрыкин.
Он добавил, что деньги передавались за беспрепятственное подписание актов выполненных работ, общее покровительство при исполнении и оплате контрактов по капитальному и текущему ремонтам медучреждений Подмосковья.
Девятого декабря установлен Международный день борьбы с коррупцией, в ходе которого государства ООН информируют общественность о принятых мерах в этой области.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияСветлана СтригунковаАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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