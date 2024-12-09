https://ria.ru/20241209/vzyatki-1988142246.html

СК рассказал о взятках экс-зампреда правительства Подмосковья

СК рассказал о взятках экс-зампреда правительства Подмосковья - РИА Новости, 09.12.2024

СК рассказал о взятках экс-зампреда правительства Подмосковья

Бывшая первый зампредседателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова с сообщниками в 2021-2023 годах получали от руководителей нескольких строительных... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T13:16

2024-12-09T13:16

2024-12-09T13:16

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

светлана стригункова

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793891097_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_95743396f34c19298bddb39c9997b763.jpg

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Бывшая первый зампредседателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова с сообщниками в 2021-2023 годах получали от руководителей нескольких строительных фирм взятки в размере 5-10% от сумм заключенных госконтрактов, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Стригункова была арестована в апреле по делу о получении взяток на контрактах по ремонту больниц в регионе, тогда ей вменялась сумма взяток не менее 123 миллионов рублей. Вину она не признавала. "Расследуется уголовное дело в отношении первого зампредседателя правительства Московской области Светланы Стригунковой и ее сообщников. По данным следствия, в 2021-2023 годах соучастники получили от руководителей нескольких строительных организаций взятки в соотношении 5-10% от общих сумм заключенных госконтрактов", - сказал Бастрыкин. Он добавил, что деньги передавались за беспрепятственное подписание актов выполненных работ, общее покровительство при исполнении и оплате контрактов по капитальному и текущему ремонтам медучреждений Подмосковья. Девятого декабря установлен Международный день борьбы с коррупцией, в ходе которого государства ООН информируют общественность о принятых мерах в этой области.

https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html

https://ria.ru/20240425/strigunkova-1942328794.html

московская область (подмосковье)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, московская область (подмосковье), россия, светлана стригункова , александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)