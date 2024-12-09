СК рассказал о взятках экс-зампреда правительства Подмосковья
СК: такса для бизнесменов по делу Стригунковой составляла 5-10% от контракта
© Фото : Минздрав Московской областиБывшая первая замглавы правительства Московской области Светлана Стригункова
© Фото : Минздрав Московской области
Бывшая первая замглавы правительства Московской области Светлана Стригункова. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Бывшая первый зампредседателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова с сообщниками в 2021-2023 годах получали от руководителей нескольких строительных фирм взятки в размере 5-10% от сумм заключенных госконтрактов, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
Стригункова была арестована в апреле по делу о получении взяток на контрактах по ремонту больниц в регионе, тогда ей вменялась сумма взяток не менее 123 миллионов рублей. Вину она не признавала.
"Расследуется уголовное дело в отношении первого зампредседателя правительства Московской области Светланы Стригунковой и ее сообщников. По данным следствия, в 2021-2023 годах соучастники получили от руководителей нескольких строительных организаций взятки в соотношении 5-10% от общих сумм заключенных госконтрактов", - сказал Бастрыкин.
Он добавил, что деньги передавались за беспрепятственное подписание актов выполненных работ, общее покровительство при исполнении и оплате контрактов по капитальному и текущему ремонтам медучреждений Подмосковья.
Девятого декабря установлен Международный день борьбы с коррупцией, в ходе которого государства ООН информируют общественность о принятых мерах в этой области.