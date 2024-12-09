Рейтинг@Mail.ru
Взяткой экс-замглавы ЯНАО оказался бассейн за семь миллионов рублей - РИА Новости, 09.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:21 09.12.2024 (обновлено: 07:23 09.12.2024)
https://ria.ru/20241209/vzyatka-1988075741.html
Взяткой экс-замглавы ЯНАО оказался бассейн за семь миллионов рублей
Взяткой экс-замглавы ЯНАО оказался бассейн за семь миллионов рублей - РИА Новости, 09.12.2024
Взяткой экс-замглавы ЯНАО оказался бассейн за семь миллионов рублей
Бывшему замгубернатора ЯНАО Андрею Воронову в качестве взятки в 2020 году был установлен в доме бассейн за 7 миллионов рублей, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T07:21
2024-12-09T07:23
происшествия
россия
москва
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818065989_0:158:2048:1310_1920x0_80_0_0_350429d585066e9fb69078953e753d35.jpg
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Бывшему замгубернатора ЯНАО Андрею Воронову в качестве взятки в 2020 году был установлен в доме бассейн за 7 миллионов рублей, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин. "По данным следствия, Воронов в 2020 году получил от представителей коммерческой компании взятки в виде строительно-монтажных работ по установке бассейна в принадлежащем ему жилом доме на общую сумму 7 млн рублей за общее покровительство", - сказал он. Бастрыкин добавил, что расследование этого дела завершается. По версии следствия, Андрей Воронов, занимая должность вице-губернатора ЯНАО, получил взятку от представителей организации в виде выполнения и оплаты дизайнерских услуг в принадлежащем его семье доме. Взятка была дана за общее покровительство коммерческой деятельности предприятия и связанных с ним организаций при заключении и исполнении государственных контрактов на территории региона. Впоследствии суд арестовал троих фигурантов дела: исполнительного директора компании "Проектстройсервис" Григория Нака, руководителя проекта Максима Лясина и архитектора Эдуарда Полянского. Их обвиняют в даче взятки. Воронов был назначен главой Нового Уренгоя в октябре 2020 года. До этого, с 2018 года, он занимал пост заместителя губернатора ЯНАО, курировал строительную сферу региона. Двадцать восьмого июня Воронов объявил о своей отставке, отметив, что "впереди ждут новые задачи". В начале июля стало известно, что он задержан в столице по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Басманный районный суд Москвы отправил его под стражу. Девятого декабря установлен Международный день борьбы с коррупцией, в ходе которого государства ООН информируют общественность о принятых мерах в этой области.
https://ria.ru/20241209/bastrykin-1988069900.html
https://ria.ru/20241209/bastrykin-1988069276.html
https://ria.ru/20241209/imuschestvo-1988074237.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818065989_220:0:2048:1371_1920x0_80_0_0_80a7f1226b36af70b7b2b736c7e3a369.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, москва, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), оон
Происшествия, Россия, Москва, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), ООН
Взяткой экс-замглавы ЯНАО оказался бассейн за семь миллионов рублей

Построенный для экс-замглавы ЯНАО бассейн за 7 миллионов рублей оказался взяткой

CC BY 2.0 / Joe Shlabotnik / PoolБассейн
Бассейн - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
CC BY 2.0 / Joe Shlabotnik / Pool
Бассейн. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Бывшему замгубернатора ЯНАО Андрею Воронову в качестве взятки в 2020 году был установлен в доме бассейн за 7 миллионов рублей, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
"По данным следствия, Воронов в 2020 году получил от представителей коммерческой компании взятки в виде строительно-монтажных работ по установке бассейна в принадлежащем ему жилом доме на общую сумму 7 млн рублей за общее покровительство", - сказал он.
Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
В СК объяснили, как взяточники из МВД легализовали пять миллиардов рублей
03:46
Бастрыкин добавил, что расследование этого дела завершается.
По версии следствия, Андрей Воронов, занимая должность вице-губернатора ЯНАО, получил взятку от представителей организации в виде выполнения и оплаты дизайнерских услуг в принадлежащем его семье доме. Взятка была дана за общее покровительство коммерческой деятельности предприятия и связанных с ним организаций при заключении и исполнении государственных контрактов на территории региона.
Впоследствии суд арестовал троих фигурантов дела: исполнительного директора компании "Проектстройсервис" Григория Нака, руководителя проекта Максима Лясина и архитектора Эдуарда Полянского. Их обвиняют в даче взятки.
Сотрудники правоохранительных органов у здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
У рекордсмена-взяточника из МВД арестовали имущество на миллиарды рублей
03:16
Воронов был назначен главой Нового Уренгоя в октябре 2020 года. До этого, с 2018 года, он занимал пост заместителя губернатора ЯНАО, курировал строительную сферу региона.
Двадцать восьмого июня Воронов объявил о своей отставке, отметив, что "впереди ждут новые задачи". В начале июля стало известно, что он задержан в столице по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Басманный районный суд Москвы отправил его под стражу.
Девятого декабря установлен Международный день борьбы с коррупцией, в ходе которого государства ООН информируют общественность о принятых мерах в этой области.
Андрей Воронов в суде - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
По делу экс-замглавы ЯНАО арестовали имущество на 190 миллионов рублей
06:18
 
ПроисшествияРоссияМоскваАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)ООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала