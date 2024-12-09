https://ria.ru/20241209/vzyatka-1988075741.html

Взяткой экс-замглавы ЯНАО оказался бассейн за семь миллионов рублей

Взяткой экс-замглавы ЯНАО оказался бассейн за семь миллионов рублей - РИА Новости, 09.12.2024

Взяткой экс-замглавы ЯНАО оказался бассейн за семь миллионов рублей

Бывшему замгубернатора ЯНАО Андрею Воронову в качестве взятки в 2020 году был установлен в доме бассейн за 7 миллионов рублей, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T07:21

2024-12-09T07:21

2024-12-09T07:23

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Бывшему замгубернатора ЯНАО Андрею Воронову в качестве взятки в 2020 году был установлен в доме бассейн за 7 миллионов рублей, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин. "По данным следствия, Воронов в 2020 году получил от представителей коммерческой компании взятки в виде строительно-монтажных работ по установке бассейна в принадлежащем ему жилом доме на общую сумму 7 млн рублей за общее покровительство", - сказал он. Бастрыкин добавил, что расследование этого дела завершается. По версии следствия, Андрей Воронов, занимая должность вице-губернатора ЯНАО, получил взятку от представителей организации в виде выполнения и оплаты дизайнерских услуг в принадлежащем его семье доме. Взятка была дана за общее покровительство коммерческой деятельности предприятия и связанных с ним организаций при заключении и исполнении государственных контрактов на территории региона. Впоследствии суд арестовал троих фигурантов дела: исполнительного директора компании "Проектстройсервис" Григория Нака, руководителя проекта Максима Лясина и архитектора Эдуарда Полянского. Их обвиняют в даче взятки. Воронов был назначен главой Нового Уренгоя в октябре 2020 года. До этого, с 2018 года, он занимал пост заместителя губернатора ЯНАО, курировал строительную сферу региона. Двадцать восьмого июня Воронов объявил о своей отставке, отметив, что "впереди ждут новые задачи". В начале июля стало известно, что он задержан в столице по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Басманный районный суд Москвы отправил его под стражу. Девятого декабря установлен Международный день борьбы с коррупцией, в ходе которого государства ООН информируют общественность о принятых мерах в этой области.

https://ria.ru/20241209/bastrykin-1988069900.html

https://ria.ru/20241209/bastrykin-1988069276.html

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происшествия, россия, москва, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), оон