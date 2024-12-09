https://ria.ru/20241209/vzryvy-1988065383.html

В Киевской области прогремели взрывы

В Киевской области прогремели взрывы - РИА Новости, 09.12.2024

В Киевской области прогремели взрывы

Взрывы прозвучали в Броварском районе Киевской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН со ссылкой на мониторинговые каналы. РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T01:31

2024-12-09T01:31

2024-12-09T05:46

специальная военная операция на украине

россия

украина

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дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Броварском районе Киевской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН со ссылкой на мониторинговые каналы."Броварский район (Киевская область) — взрывы", — говорится в Telegram-канале СМИ.По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, в Киевской области с 00.42 мск звучит воздушная тревога.Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241206/smi-1987784718.html

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россия, украина, киевская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины