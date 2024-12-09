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В Киевской области прогремели взрывы - РИА Новости, 09.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:31 09.12.2024 (обновлено: 05:46 09.12.2024)
https://ria.ru/20241209/vzryvy-1988065383.html
В Киевской области прогремели взрывы
В Киевской области прогремели взрывы - РИА Новости, 09.12.2024
В Киевской области прогремели взрывы
Взрывы прозвучали в Броварском районе Киевской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН со ссылкой на мониторинговые каналы. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T01:31
2024-12-09T05:46
специальная военная операция на украине
россия
украина
киевская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Броварском районе Киевской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН со ссылкой на мониторинговые каналы."Броварский район (Киевская область) — взрывы", — говорится в Telegram-канале СМИ.По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, в Киевской области с 00.42 мск звучит воздушная тревога.Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20241206/smi-1987784718.html
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россия, украина, киевская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киевская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Киевской области прогремели взрывы

В Броварском районе Киевской области на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

© ДСНС УкраїниАвтомобиль пожарной службы Украины
Автомобиль пожарной службы Украины - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© ДСНС України
Автомобиль пожарной службы Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Броварском районе Киевской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН со ссылкой на мониторинговые каналы.
"Броварский район (Киевская область) — взрывы", — говорится в Telegram-канале СМИ.
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По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, в Киевской области с 00.42 мск звучит воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы.
Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКиевская областьДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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