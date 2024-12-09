https://ria.ru/20241209/vzryvy-1988065383.html
В Киевской области прогремели взрывы
В Киевской области прогремели взрывы - РИА Новости, 09.12.2024
В Киевской области прогремели взрывы
Взрывы прозвучали в Броварском районе Киевской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН со ссылкой на мониторинговые каналы. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T01:31
2024-12-09T01:31
2024-12-09T05:46
специальная военная операция на украине
россия
украина
киевская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931145163_0:62:1281:782_1920x0_80_0_0_49940c2ededf8d3bca1df855b15c6e21.jpg
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Броварском районе Киевской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН со ссылкой на мониторинговые каналы."Броварский район (Киевская область) — взрывы", — говорится в Telegram-канале СМИ.По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, в Киевской области с 00.42 мск звучит воздушная тревога.Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20241206/smi-1987784718.html
https://ria.ru/20241208/harkov-1988053978.html
россия
украина
киевская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931145163_57:0:1193:852_1920x0_80_0_0_b8b2aa0880db6a2910257829828a9eab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, киевская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киевская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Киевской области прогремели взрывы
В Броварском районе Киевской области на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы