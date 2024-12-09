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В Ивано-Франковской области прогремели взрывы - РИА Новости, 09.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:28 09.12.2024 (обновлено: 02:20 09.12.2024)
https://ria.ru/20241209/vzryvy-1988065182.html
В Ивано-Франковской области прогремели взрывы
В Ивано-Франковской области прогремели взрывы - РИА Новости, 09.12.2024
В Ивано-Франковской области прогремели взрывы
Взрывы прозвучали в Ивано-Франковской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН со ссылкой на мониторинговые каналы. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T01:28
2024-12-09T02:20
специальная военная операция на украине
ивано-франковская область
украина
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Ивано-Франковской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН со ссылкой на мониторинговые каналы."Ивано-Франковская область - взрывы", - говорится в Telegram-канале ТСН.По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, в Ивано-Франковской области Украины с 00.33 мск звучит воздушная тревога.Кроме того, воздушная тревога звучит в Черновецкой, Тернопольской, Хмельницкой, Ровненской, Киевской, Черниговской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20241208/harkov-1988053978.html
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ивано-франковская область
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ивано-франковская область, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Ивано-Франковская область, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Ивано-Франковской области прогремели взрывы

В Ивано-Франковской области на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

© ДСНС КиївщиниСотрудник пожарной службы Украины
Сотрудник пожарной службы Украины - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© ДСНС Київщини
Сотрудник пожарной службы Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Ивано-Франковской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН со ссылкой на мониторинговые каналы.
"Ивано-Франковская область - взрывы", - говорится в Telegram-канале ТСН.
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По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, в Ивано-Франковской области Украины с 00.33 мск звучит воздушная тревога.
Кроме того, воздушная тревога звучит в Черновецкой, Тернопольской, Хмельницкой, Ровненской, Киевской, Черниговской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеИвано-Франковская областьУкраинаРоссияДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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