https://ria.ru/20241209/vzryvy-1988065182.html

В Ивано-Франковской области прогремели взрывы

В Ивано-Франковской области прогремели взрывы - РИА Новости, 09.12.2024

В Ивано-Франковской области прогремели взрывы

Взрывы прозвучали в Ивано-Франковской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН со ссылкой на мониторинговые каналы. РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T01:28

2024-12-09T01:28

2024-12-09T02:20

специальная военная операция на украине

ивано-франковская область

украина

россия

дмитрий песков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/02/1919436006_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_55505731f165c79060a981b2a9faaa12.jpg

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Ивано-Франковской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН со ссылкой на мониторинговые каналы."Ивано-Франковская область - взрывы", - говорится в Telegram-канале ТСН.По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, в Ивано-Франковской области Украины с 00.33 мск звучит воздушная тревога.Кроме того, воздушная тревога звучит в Черновецкой, Тернопольской, Хмельницкой, Ровненской, Киевской, Черниговской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241208/harkov-1988053978.html

https://ria.ru/20241207/vzryvy-1987841250.html

ивано-франковская область

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ивано-франковская область, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины