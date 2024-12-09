https://ria.ru/20241209/vzryv-1988268113.html

На месте взрыва на складе в Пушкино нашли тела погибших

На месте взрыва на складе в Пушкино нашли тела погибших - РИА Новости, 09.12.2024

На месте взрыва на складе в Пушкино нашли тела погибших

На месте взрыва в производственно-складском здании в подмосковном Пушкино нашли тело второго погибшего, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T19:55

2024-12-09T19:55

2024-12-09T21:30

происшествия

пушкино

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988215213_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_87e5efb13d0b3c6775ace02ee9750057.jpg

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. На месте взрыва в производственно-складском здании в подмосковном Пушкино нашли тело второго погибшего, сообщила пресс-служба МЧС России."В Подмосковье <...> извлекли из-под завалов погибшего мужчину", — говорится в заявлении.Чуть ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости об обнаружении тела женщины.Сейчас спасатели завершили поисковые работы.Инцидент произошел в поселке Лесной Пушкинского городского округа в понедельник днем. Как рассказали в МЧС, при пожаре обвалилась часть стен и перекрытий. По предварительным данным, причиной мог стать взрыв из-за нарушения техники безопасности при сборке пиротехники. Сейчас спасатели ликвидировали открытое горение.СК возбудил уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов". Следователи и криминалисты выехали на место ЧП.

https://ria.ru/20241206/pozhary-1987680406.html

пушкино

россия

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Поисково-спасательные работы на месте пожара в Подмосковье Кадры с места проведения поисково-спасательных работ в Подмосковье 2024-12-09T19:55 true PT0M18S

Ликвидация пожара в производственно-складском помещении в Подмосковье Ликвидация пожара в производственно-складском помещении в Подмосковье 2024-12-09T19:55 true PT0M22S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, пушкино, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)