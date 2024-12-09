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На месте взрыва на складе в Пушкино нашли тела погибших
На месте взрыва на складе в Пушкино нашли тела погибших - РИА Новости, 09.12.2024
На месте взрыва на складе в Пушкино нашли тела погибших
На месте взрыва в производственно-складском здании в подмосковном Пушкино нашли тело второго погибшего, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T19:55
2024-12-09T19:55
2024-12-09T21:30
происшествия
пушкино
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. На месте взрыва в производственно-складском здании в подмосковном Пушкино нашли тело второго погибшего, сообщила пресс-служба МЧС России."В Подмосковье <...> извлекли из-под завалов погибшего мужчину", — говорится в заявлении.Чуть ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости об обнаружении тела женщины.Сейчас спасатели завершили поисковые работы.Инцидент произошел в поселке Лесной Пушкинского городского округа в понедельник днем. Как рассказали в МЧС, при пожаре обвалилась часть стен и перекрытий. По предварительным данным, причиной мог стать взрыв из-за нарушения техники безопасности при сборке пиротехники. Сейчас спасатели ликвидировали открытое горение.СК возбудил уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов". Следователи и криминалисты выехали на место ЧП.
https://ria.ru/20241206/pozhary-1987680406.html
пушкино
россия
московская область (подмосковье)
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Поисково-спасательные работы на месте пожара в Подмосковье
Кадры с места проведения поисково-спасательных работ в Подмосковье
2024-12-09T19:55
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Ликвидация пожара в производственно-складском помещении в Подмосковье
Ликвидация пожара в производственно-складском помещении в Подмосковье
2024-12-09T19:55
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РИА Новости
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происшествия, пушкино, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пушкино, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
На месте взрыва на складе в Пушкино нашли тела погибших
МЧС: на месте взрыва на складе в Пушкино нашли тело второго погибшего