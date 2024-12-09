https://ria.ru/20241209/vzryv-1988262718.html

На месте взрыва на складе в Пушкино обнаружили тело погибшей

На месте взрыва на складе в Пушкино обнаружили тело погибшей - РИА Новости, 09.12.2024

На месте взрыва на складе в Пушкино обнаружили тело погибшей

Спасатели обнаружили тело погибшей на месте взрыва в производственно-складском здании в подмосковном Пушкино, сообщил РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T19:20

2024-12-09T19:20

2024-12-09T20:01

происшествия

пушкино

россия

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Спасатели обнаружили тело погибшей на месте взрыва в производственно-складском здании в подмосковном Пушкино, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."При разборе завалов обнаружено тело погибшей женщины", — сказал собеседник агентства.Инцидент произошел в поселке Лесной Пушкинского городского округа в понедельник днем. Как заявили в пресс-службе МЧС, при пожаре обвалилась часть стен и перекрытий. По предварительным данным, причиной мог стать взрыв из-за нарушения техники безопасности при сборке пиротехники. Сейчас спасатели ликвидировали открытое горение. СК возбудил уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов". Следователи и криминалисты выехали на место ЧП.

https://ria.ru/20241209/prokuratura-1988071394.html

пушкино

россия

московская область (подмосковье)

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Поисково-спасательные работы на месте пожара в Подмосковье Кадры с места проведения поисково-спасательных работ в Подмосковье 2024-12-09T19:20 true PT0M18S

Ликвидация пожара в производственно-складском помещении в Подмосковье Ликвидация пожара в производственно-складском помещении в Подмосковье 2024-12-09T19:20 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, пушкино, россия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)