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На месте взрыва на складе в Пушкино обнаружили тело погибшей
На месте взрыва на складе в Пушкино обнаружили тело погибшей - РИА Новости, 09.12.2024
На месте взрыва на складе в Пушкино обнаружили тело погибшей
Спасатели обнаружили тело погибшей на месте взрыва в производственно-складском здании в подмосковном Пушкино, сообщил РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T19:20
2024-12-09T19:20
2024-12-09T20:01
происшествия
пушкино
россия
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Спасатели обнаружили тело погибшей на месте взрыва в производственно-складском здании в подмосковном Пушкино, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."При разборе завалов обнаружено тело погибшей женщины", — сказал собеседник агентства.Инцидент произошел в поселке Лесной Пушкинского городского округа в понедельник днем. Как заявили в пресс-службе МЧС, при пожаре обвалилась часть стен и перекрытий. По предварительным данным, причиной мог стать взрыв из-за нарушения техники безопасности при сборке пиротехники. Сейчас спасатели ликвидировали открытое горение. СК возбудил уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов". Следователи и криминалисты выехали на место ЧП.
https://ria.ru/20241209/prokuratura-1988071394.html
пушкино
россия
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Поисково-спасательные работы на месте пожара в Подмосковье
Кадры с места проведения поисково-спасательных работ в Подмосковье
2024-12-09T19:20
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Ликвидация пожара в производственно-складском помещении в Подмосковье
Ликвидация пожара в производственно-складском помещении в Подмосковье
2024-12-09T19:20
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РИА Новости
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происшествия, пушкино, россия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пушкино, Россия, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
На месте взрыва на складе в Пушкино обнаружили тело погибшей
Спасатели нашли тело погибшей после взрыва на складе в подмосковном Пушкино