Рейтинг@Mail.ru
На месте взрыва на складе в Пушкино обнаружили тело погибшей - РИА Новости, 09.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:20 09.12.2024 (обновлено: 20:01 09.12.2024)
https://ria.ru/20241209/vzryv-1988262718.html
На месте взрыва на складе в Пушкино обнаружили тело погибшей
На месте взрыва на складе в Пушкино обнаружили тело погибшей - РИА Новости, 09.12.2024
На месте взрыва на складе в Пушкино обнаружили тело погибшей
Спасатели обнаружили тело погибшей на месте взрыва в производственно-складском здании в подмосковном Пушкино, сообщил РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T19:20
2024-12-09T20:01
происшествия
пушкино
россия
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988215213_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_87e5efb13d0b3c6775ace02ee9750057.jpg
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Спасатели обнаружили тело погибшей на месте взрыва в производственно-складском здании в подмосковном Пушкино, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."При разборе завалов обнаружено тело погибшей женщины", — сказал собеседник агентства.Инцидент произошел в поселке Лесной Пушкинского городского округа в понедельник днем. Как заявили в пресс-службе МЧС, при пожаре обвалилась часть стен и перекрытий. По предварительным данным, причиной мог стать взрыв из-за нарушения техники безопасности при сборке пиротехники. Сейчас спасатели ликвидировали открытое горение. СК возбудил уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов". Следователи и криминалисты выехали на место ЧП.
https://ria.ru/20241209/prokuratura-1988071394.html
пушкино
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Поисково-спасательные работы на месте пожара в Подмосковье
Кадры с места проведения поисково-спасательных работ в Подмосковье
2024-12-09T19:20
true
PT0M18S
Ликвидация пожара в производственно-складском помещении в Подмосковье
Ликвидация пожара в производственно-складском помещении в Подмосковье
2024-12-09T19:20
true
PT0M22S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988215213_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_24b07dd62c5da406b8631837b1a8511a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, пушкино, россия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пушкино, Россия, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
На месте взрыва на складе в Пушкино обнаружили тело погибшей

Спасатели нашли тело погибшей после взрыва на складе в подмосковном Пушкино

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Спасатели обнаружили тело погибшей на месте взрыва в производственно-складском здании в подмосковном Пушкино, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"При разборе завалов обнаружено тело погибшей женщины", — сказал собеседник агентства.
Инцидент произошел в поселке Лесной Пушкинского городского округа в понедельник днем. Как заявили в пресс-службе МЧС, при пожаре обвалилась часть стен и перекрытий. По предварительным данным, причиной мог стать взрыв из-за нарушения техники безопасности при сборке пиротехники. Сейчас спасатели ликвидировали открытое горение.
СК возбудил уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов". Следователи и криминалисты выехали на место ЧП.
Шахта Алардинская в Кузбассе - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
В прокуратуре Кузбасса назвали причину пожара на шахте "Алардинская"
Вчера, 04:50
 
ПроисшествияПушкиноРоссияМосковская область (Подмосковье)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала