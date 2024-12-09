https://ria.ru/20241209/vzryv-1988234162.html

При взрыве на НПЗ под Флоренцией погибли два человека

При взрыве на НПЗ под Флоренцией погибли два человека - РИА Новости, 09.12.2024

При взрыве на НПЗ под Флоренцией погибли два человека

Жертвами взрыва и пожара на нефтеперерабатывающем заводе в районе итальянской Флоренции стали два человека, еще девять пострадали, четверо пропали без вести,... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T18:05

2024-12-09T18:05

2024-12-09T18:27

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РИМ, 9 дек - РИА Новости. Жертвами взрыва и пожара на нефтеперерабатывающем заводе в районе итальянской Флоренции стали два человека, еще девять пострадали, четверо пропали без вести, сообщил муниципалитет Каленцано, где находится предприятие."К сожалению, подтверждены двое погибших, девять раненых и четверо пропавших без вести. В настоящее время пожар ликвидирован. Держитесь подальше от места происшествия, чтобы не мешать работе пожарных", - говорится в сообщении на сайте коммуны.Как сообщил президент области Тоскана Эудженио Джани, восемь пострадавших доставлены в больницы.По его словам, технические специалисты регионального агентства по охране окружающей среды находятся на месте для оценки потенциального воздействия загрязняющих веществ, "включая любое воздействие на водные пути"."Пожар был быстро локализован, и столб дыма поднялся на значительную высоту из-за разницы температур между дымом и атмосферой", - написал он в соцсети Facebook*.Завод, на котором произошла авария, осуществляет прием, хранение и отгрузку бензина, дизельного топлива и керосина и принадлежит нефтегазовой группе Eni. Компания в связи с инцидентом заявила, что взрыв и пожар не затронули резервуары с топливом.Транспортный оператор "Итальянская железнодорожная сеть" сообщила, что из-за работы пожарных и правоохранителей прервано движение нескоростных поездов между Флоренцией и Болоньей, а также на региональной линии Флоренция - Прато - Пистойя.Очевидцы, как передают местные СМИ, сравнили звук взрыва с бомбой. От грохота в соседних зданиях выбило окна. Служба гражданской обороны попросила население оставаться дома, закрыть двери и окна влажными тряпками, чтобы заделать щели, а также отключить кондиционеры и системы вентиляции для уменьшения воздухообмена с внешней средой.* Деятельность Meta (Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ.

https://ria.ru/20241207/vzryv-1987872299.html

https://ria.ru/20241201/obrushenie-1986702159.html

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