https://ria.ru/20241209/vsk-1988076950.html
Раскрыто, какую сумму россияне считают приемлемым размером пенсии
Раскрыто, какую сумму россияне считают приемлемым размером пенсии - РИА Новости, 09.12.2024
Раскрыто, какую сумму россияне считают приемлемым размером пенсии
Россияне считают приемлемым размером пенсии сумму в 110 тысяч рублей, при этом вдвое выросла доля граждан, видящих оптимальной пенсию в размере 100-200 тысяч... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T07:53
2024-12-09T07:53
2024-12-09T07:53
общество
москва
россия
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981286079_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_125a440a4079014f34f7765a277611b6.jpg
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Россияне считают приемлемым размером пенсии сумму в 110 тысяч рублей, при этом вдвое выросла доля граждан, видящих оптимальной пенсию в размере 100-200 тысяч рублей, – с 12% в начале года до 25% в конце года, поделились данными исследования с РИА Новости аналитики Страхового дома ВСК. "Приемлемым размером пенсии россияне считают сумму 110 тысяч рублей. С начала года изменились предпочтения россиян и в отношении размера будущей пенсии. Если в начале года почти каждый второй россиянин рассчитывал на сумму 50-100 тысяч рублей, то к концу года этот показатель изменился до каждого третьего опрошенного. Вдвое выросла доля россиян, видящих оптимальной пенсию в размере 100-200 тысяч рублей – с 12% в начале года до 25% (каждый четвертый) в конце года. Самые высокие ожидания у людей с высоким уровнем доходов, преимущественно – жителей Москвы и Санкт-Петербурга", - указывается в исследовании. При этом каждый второй россиянин еще не начинал формировать сбережения на пенсию (с начала года этот показатель не изменился), еще 32,7% респондентов – даже не планируют этого делать (31,7% в начале года). Наиболее финансово грамотными являются мужчины (33%) с высоким уровнем дохода. Не заботятся о финансовой подушке безопасности в основном люди со средним уровнем дохода (38%), у которых нет детей (41%), говорится в исследовании. Подавляющее большинство россиян – 80% (67% в начале года) - планируют встречать старость на родине, только 9% хотели бы жить за границей (около 15% в начале года), 11% - еще не задумывались об этом. Жить на пенсии в России собираются россияне со средним и высоким уровнем доходов. Примерно четверть россиян не планируют менять место жительства после завершения трудовой деятельности, столько же – хотели бы переехать за город (на дачу или просто уехать из мегаполиса), 23,5% хотели бы перебраться в теплый южный регион (в основном – в Краснодарский край), рассказали аналитики. Переехать за рубеж после выхода на пенсию планируют все меньше молодых людей - 15% в данной группе, около 18% в начале года. Самыми привлекательными локациями для переезда являются европейские (38% респондентов), а также теплые южные страны (34,5%).
https://ria.ru/20241207/pensii-1987890655.html
https://ria.ru/20241203/pensii-1986987511.html
москва
россия
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981286079_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_4daf6d479d6c6d60e1bfb0656793db20.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, россия, краснодарский край
Общество, Москва, Россия, Краснодарский край
Раскрыто, какую сумму россияне считают приемлемым размером пенсии
ВСК: россияне считают приемлемым размером пенсии сумму в 110 тысяч рублей
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Россияне считают приемлемым размером пенсии сумму в 110 тысяч рублей, при этом вдвое выросла доля граждан, видящих оптимальной пенсию в размере 100-200 тысяч рублей, – с 12% в начале года до 25% в конце года, поделились данными исследования с РИА Новости аналитики Страхового дома ВСК.
"Приемлемым размером пенсии россияне считают сумму 110 тысяч рублей. С начала года изменились предпочтения россиян и в отношении размера будущей пенсии. Если в начале года почти каждый второй россиянин рассчитывал на сумму 50-100 тысяч рублей, то к концу года этот показатель изменился до каждого третьего опрошенного. Вдвое выросла доля россиян, видящих оптимальной пенсию в размере 100-200 тысяч рублей – с 12% в начале года до 25% (каждый четвертый) в конце года. Самые высокие ожидания у людей с высоким уровнем доходов, преимущественно – жителей Москвы
и Санкт-Петербурга", - указывается в исследовании.
При этом каждый второй россиянин еще не начинал формировать сбережения на пенсию (с начала года этот показатель не изменился), еще 32,7% респондентов – даже не планируют этого делать (31,7% в начале года). Наиболее финансово грамотными являются мужчины (33%) с высоким уровнем дохода. Не заботятся о финансовой подушке безопасности в основном люди со средним уровнем дохода (38%), у которых нет детей (41%), говорится в исследовании.
Подавляющее большинство россиян – 80% (67% в начале года) - планируют встречать старость на родине, только 9% хотели бы жить за границей (около 15% в начале года), 11% - еще не задумывались об этом. Жить на пенсии в России
собираются россияне со средним и высоким уровнем доходов. Примерно четверть россиян не планируют менять место жительства после завершения трудовой деятельности, столько же – хотели бы переехать за город (на дачу или просто уехать из мегаполиса), 23,5% хотели бы перебраться в теплый южный регион (в основном – в Краснодарский край
), рассказали аналитики.
Переехать за рубеж после выхода на пенсию планируют все меньше молодых людей - 15% в данной группе, около 18% в начале года. Самыми привлекательными локациями для переезда являются европейские (38% респондентов), а также теплые южные страны (34,5%).