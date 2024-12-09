https://ria.ru/20241209/utka-1988208183.html

На востоке Москвы спасатели вызволили примерзшую ко льду утку

На востоке Москвы спасатели вызволили примерзшую ко льду утку - РИА Новости, 09.12.2024

На востоке Москвы спасатели вызволили примерзшую ко льду утку

На востоке Москвы спасатели вызволили примерзшую ко льду утку, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T16:52

2024-12-09T16:52

2024-12-09T17:30

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. На востоке Москвы спасатели вызволили примерзшую ко льду утку, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Чуть ранее собеседник агентства сообщил, что дежурная смена выехала по заявке на Черкизовский пруд, где в районе дома № 16 на Халтуринской улице птица примерзла ко льду. "Утка спасена", — сказал он.Уточняется, что птицу уже передали в Государственный природоохранный центр Москвы.

https://ria.ru/20231019/spasenie-1903883211.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, городское хозяйство москвы, москва