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На востоке Москвы спасатели вызволили примерзшую ко льду утку
На востоке Москвы спасатели вызволили примерзшую ко льду утку - РИА Новости, 09.12.2024
На востоке Москвы спасатели вызволили примерзшую ко льду утку
На востоке Москвы спасатели вызволили примерзшую ко льду утку, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T16:52
2024-12-09T16:52
2024-12-09T17:30
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. На востоке Москвы спасатели вызволили примерзшую ко льду утку, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Чуть ранее собеседник агентства сообщил, что дежурная смена выехала по заявке на Черкизовский пруд, где в районе дома № 16 на Халтуринской улице птица примерзла ко льду. "Утка спасена", — сказал он.Уточняется, что птицу уже передали в Государственный природоохранный центр Москвы.
https://ria.ru/20231019/spasenie-1903883211.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, городское хозяйство москвы, москва
Хорошие новости, Происшествия, Городское хозяйство Москвы, Москва
На востоке Москвы спасатели вызволили примерзшую ко льду утку
Спасатели вызволили примерзшую ко льду утку на Черкизовском пруду в Москве