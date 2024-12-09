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Ульянов одной фразой объяснил прибытие Асада с семьей в Москву - РИА Новости, 09.12.2024
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02:01 09.12.2024 (обновлено: 02:20 09.12.2024)
https://ria.ru/20241209/ulyanov-1988066273.html
Ульянов одной фразой объяснил прибытие Асада с семьей в Москву
Ульянов одной фразой объяснил прибытие Асада с семьей в Москву - РИА Новости, 09.12.2024
Ульянов одной фразой объяснил прибытие Асада с семьей в Москву
Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя прибытие в Москву ушедшего в отставку президента Сирии Башара Асада с семьей,... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T02:01
2024-12-09T02:20
в мире
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михаил ульянов (дипломат)
башар асад
обострение ситуации в сирии — 2024
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя прибытие в Москву ушедшего в отставку президента Сирии Башара Асада с семьей, заявил, что РФ не предает друзей в трудных ситуациях и в этом отличается от США. Источник в Кремле ранее сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву, Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. "Башар Асад и его семья в Москве. Россия не предает друзей в трудных ситуациях. В этом разница между Россией и США", - написал Ульянов в своем Telegram-канале. Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. В воскресенье, 8 декабря, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.
https://ria.ru/20241208/simonjan-1988052272.html
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в мире, москва, россия, сирия, михаил ульянов (дипломат), башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Москва, Россия, Сирия, Михаил Ульянов (дипломат), Башар Асад, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Ульянов одной фразой объяснил прибытие Асада с семьей в Москву

Ульянов о прибытии Асада в Москву: Россия не предает друзей в трудных ситуациях

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМихаил Ульянов
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Михаил Ульянов. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя прибытие в Москву ушедшего в отставку президента Сирии Башара Асада с семьей, заявил, что РФ не предает друзей в трудных ситуациях и в этом отличается от США.
Источник в Кремле ранее сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву, Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера.
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"Башар Асад и его семья в Москве. Россия не предает друзей в трудных ситуациях. В этом разница между Россией и США", - написал Ульянов в своем Telegram-канале.
Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
В воскресенье, 8 декабря, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.
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