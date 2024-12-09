Рейтинг@Mail.ru
Экс-посол США в СССР сделал жесткое заявление об Украине - РИА Новости, 09.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:07 09.12.2024 (обновлено: 18:50 09.12.2024)
https://ria.ru/20241209/ukraine-1988182823.html
Экс-посол США в СССР сделал жесткое заявление об Украине
Экс-посол США в СССР сделал жесткое заявление об Украине - РИА Новости, 09.12.2024
Экс-посол США в СССР сделал жесткое заявление об Украине
Украина является одной из самых недемократичных стран, заявил бывший посол США в СССР Джек Мэтлок в эфире YouTube-канала Duran. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T15:07
2024-12-09T18:50
в мире
украина
джек мэтлок
сша
владимир путин
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871786449_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_63fb290b4a0ecf14653e557634288e83.jpg
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Украина является одной из самых недемократичных стран, заявил бывший посол США в СССР Джек Мэтлок в эфире YouTube-канала Duran."Украина — одно из самых недемократичных государств, а его правительство пришло к власти в результате переворота", — сказал он.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы главы Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".Президент России Владимир Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".
https://ria.ru/20241208/osnovatel-1987964607.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871786449_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_1d29ef132d5ab41f3f1fe223aef3e052.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, джек мэтлок, сша, владимир путин, верховная рада украины
В мире, Украина, Джек Мэтлок, США, Владимир Путин, Верховная Рада Украины
Экс-посол США в СССР сделал жесткое заявление об Украине

Экс-посол США в СССР Мэтлок назвал Украину одной из самых недемократичных стран

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Украина является одной из самых недемократичных стран, заявил бывший посол США в СССР Джек Мэтлок в эфире YouTube-канала Duran.
"Украина — одно из самых недемократичных государств, а его правительство пришло к власти в результате переворота", — сказал он.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы главы Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
Президент России Владимир Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
Зеленский исчерпал свое время, заявил основатель Pink Floyd
8 декабря, 08:11
 
В миреУкраинаДжек МэтлокСШАВладимир ПутинВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала