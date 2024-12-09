https://ria.ru/20241209/ukraine-1988182823.html

Экс-посол США в СССР сделал жесткое заявление об Украине

Экс-посол США в СССР сделал жесткое заявление об Украине - РИА Новости, 09.12.2024

Экс-посол США в СССР сделал жесткое заявление об Украине

Украина является одной из самых недемократичных стран, заявил бывший посол США в СССР Джек Мэтлок в эфире YouTube-канала Duran. РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T15:07

2024-12-09T15:07

2024-12-09T18:50

в мире

украина

джек мэтлок

сша

владимир путин

верховная рада украины

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Украина является одной из самых недемократичных стран, заявил бывший посол США в СССР Джек Мэтлок в эфире YouTube-канала Duran."Украина — одно из самых недемократичных государств, а его правительство пришло к власти в результате переворота", — сказал он.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы главы Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".Президент России Владимир Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".

https://ria.ru/20241208/osnovatel-1987964607.html

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в мире, украина, джек мэтлок, сша, владимир путин, верховная рада украины