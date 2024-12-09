https://ria.ru/20241209/ukraina-1988267517.html

СМИ: на Украине началась подготовка к передаче активов западным инвесторам

СМИ: на Украине началась подготовка к передаче активов западным инвесторам - РИА Новости, 09.12.2024

СМИ: на Украине началась подготовка к передаче активов западным инвесторам

На Украине началась подготовка к масштабному переделу собственности и передаче частных и государственных активов западным инвесторам, пишет украинское издание... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T19:49

2024-12-09T19:49

2024-12-09T20:54

украина

юрий корольчук

владимир зеленский

денис шмыгаль

европейский банк реконструкции и развития

страна.ua

укрнафта

в мире

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. На Украине началась подготовка к масштабному переделу собственности и передаче частных и государственных активов западным инвесторам, пишет украинское издание "Страна.ua". "Подготовка к масштабному переделу собственности на Украине сейчас идет по всем фронтам — к передаче западным инвесторам готовят как частные, так и государственные активы. Что касается частных объектов, то там идет большое давление на собственников со стороны властей. За которыми, скорее всего, стоят потенциальные претенденты на эти активы", - говорится в материале, опубликованном на сайте "Страны". По словам аналитика украинского института стратегических исследований Юрия Корольчука, сначала начинается давление со стороны властей на владельцев частных активов, затем бизнес отбирают под предлогом, к примеру, ареста или санкций. Также власти могут действовать совместно с европейскими структурами, занимающимися сделками по слияниям и поглощениям. "Одна из самых известных таких структур - Европейский банк реконструкции и развития, который представляет интересы большого западного бизнеса… На определенном этапе ЕБРР может и сам входить в бизнес, предоставляя "крышу" для собственника. А уже затем "заводить" капитал инвесторов… ЕБРР уже плотно работает по такой схеме с отдельными украинскими компаниями, в частности, на рынке нефтепродуктов", - приводит "Страна" слова Корольчука. Аналитик отметил, что государственные активы приватизируют за относительно небольшую цену. Корольчук не исключает, что в дальнейшем такие предприятия могут быть перепроданы западным инвесторам. "Не исключено, что под приватизацию пойдут и такие лакомые госактивы как, к примеру, "Укрнафта, "Укргаздобыча" и другие. И не факт, что мы узнаем имена реальных новых собственников", - добавил Корольчук. Владимир Зеленский летом 2022 года подписал закон об ускорении приватизации госсобственности на Украине. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в конце июля 2023 года поставил перед Фондом госимущества задачу продолжить малую и начать большую приватизацию. Экс-спикер Верховной рады, депутат Дмитрий Разумков отмечал, что принятый закон о приватизации фактически разрешает продажу крупных промышленных предприятий и "на фоне падения валютного курса — это фактически распродажа страны".

https://ria.ru/20241209/zelenskij-1988185956.html

https://ria.ru/20241209/ukraina-1988216769.html

https://ria.ru/20241209/ukraine-1988203522.html

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украина, юрий корольчук, владимир зеленский, денис шмыгаль, европейский банк реконструкции и развития, страна.ua, укрнафта, в мире