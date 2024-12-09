СМИ: на Украине началась подготовка к передаче активов западным инвесторам
На Украине готовятся к передаче частных и госактивов западным инвесторам
Флаг Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. На Украине началась подготовка к масштабному переделу собственности и передаче частных и государственных активов западным инвесторам, пишет украинское издание "Страна.ua".
"Подготовка к масштабному переделу собственности на Украине сейчас идет по всем фронтам — к передаче западным инвесторам готовят как частные, так и государственные активы. Что касается частных объектов, то там идет большое давление на собственников со стороны властей. За которыми, скорее всего, стоят потенциальные претенденты на эти активы", - говорится в материале, опубликованном на сайте "Страны".
По словам аналитика украинского института стратегических исследований Юрия Корольчука, сначала начинается давление со стороны властей на владельцев частных активов, затем бизнес отбирают под предлогом, к примеру, ареста или санкций. Также власти могут действовать совместно с европейскими структурами, занимающимися сделками по слияниям и поглощениям.
"Одна из самых известных таких структур - Европейский банк реконструкции и развития, который представляет интересы большого западного бизнеса… На определенном этапе ЕБРР может и сам входить в бизнес, предоставляя "крышу" для собственника. А уже затем "заводить" капитал инвесторов… ЕБРР уже плотно работает по такой схеме с отдельными украинскими компаниями, в частности, на рынке нефтепродуктов", - приводит "Страна" слова Корольчука.
Аналитик отметил, что государственные активы приватизируют за относительно небольшую цену. Корольчук не исключает, что в дальнейшем такие предприятия могут быть перепроданы западным инвесторам. "Не исключено, что под приватизацию пойдут и такие лакомые госактивы как, к примеру, "Укрнафта, "Укргаздобыча" и другие. И не факт, что мы узнаем имена реальных новых собственников", - добавил Корольчук.
Владимир Зеленский летом 2022 года подписал закон об ускорении приватизации госсобственности на Украине. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в конце июля 2023 года поставил перед Фондом госимущества задачу продолжить малую и начать большую приватизацию. Экс-спикер Верховной рады, депутат Дмитрий Разумков отмечал, что принятый закон о приватизации фактически разрешает продажу крупных промышленных предприятий и "на фоне падения валютного курса — это фактически распродажа страны".