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СМИ: на Украине началась подготовка к передаче активов западным инвесторам - РИА Новости, 09.12.2024
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19:49 09.12.2024 (обновлено: 20:54 09.12.2024)
https://ria.ru/20241209/ukraina-1988267517.html
СМИ: на Украине началась подготовка к передаче активов западным инвесторам
СМИ: на Украине началась подготовка к передаче активов западным инвесторам - РИА Новости, 09.12.2024
СМИ: на Украине началась подготовка к передаче активов западным инвесторам
На Украине началась подготовка к масштабному переделу собственности и передаче частных и государственных активов западным инвесторам, пишет украинское издание... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T19:49
2024-12-09T20:54
украина
юрий корольчук
владимир зеленский
денис шмыгаль
европейский банк реконструкции и развития
страна.ua
укрнафта
в мире
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. На Украине началась подготовка к масштабному переделу собственности и передаче частных и государственных активов западным инвесторам, пишет украинское издание "Страна.ua". "Подготовка к масштабному переделу собственности на Украине сейчас идет по всем фронтам — к передаче западным инвесторам готовят как частные, так и государственные активы. Что касается частных объектов, то там идет большое давление на собственников со стороны властей. За которыми, скорее всего, стоят потенциальные претенденты на эти активы", - говорится в материале, опубликованном на сайте "Страны". По словам аналитика украинского института стратегических исследований Юрия Корольчука, сначала начинается давление со стороны властей на владельцев частных активов, затем бизнес отбирают под предлогом, к примеру, ареста или санкций. Также власти могут действовать совместно с европейскими структурами, занимающимися сделками по слияниям и поглощениям. "Одна из самых известных таких структур - Европейский банк реконструкции и развития, который представляет интересы большого западного бизнеса… На определенном этапе ЕБРР может и сам входить в бизнес, предоставляя "крышу" для собственника. А уже затем "заводить" капитал инвесторов… ЕБРР уже плотно работает по такой схеме с отдельными украинскими компаниями, в частности, на рынке нефтепродуктов", - приводит "Страна" слова Корольчука. Аналитик отметил, что государственные активы приватизируют за относительно небольшую цену. Корольчук не исключает, что в дальнейшем такие предприятия могут быть перепроданы западным инвесторам. "Не исключено, что под приватизацию пойдут и такие лакомые госактивы как, к примеру, "Укрнафта, "Укргаздобыча" и другие. И не факт, что мы узнаем имена реальных новых собственников", - добавил Корольчук. Владимир Зеленский летом 2022 года подписал закон об ускорении приватизации госсобственности на Украине. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в конце июля 2023 года поставил перед Фондом госимущества задачу продолжить малую и начать большую приватизацию. Экс-спикер Верховной рады, депутат Дмитрий Разумков отмечал, что принятый закон о приватизации фактически разрешает продажу крупных промышленных предприятий и "на фоне падения валютного курса — это фактически распродажа страны".
https://ria.ru/20241209/zelenskij-1988185956.html
https://ria.ru/20241209/ukraina-1988216769.html
https://ria.ru/20241209/ukraine-1988203522.html
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украина, юрий корольчук, владимир зеленский, денис шмыгаль, европейский банк реконструкции и развития, страна.ua, укрнафта, в мире
Украина, Юрий Корольчук, Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль, Европейский банк реконструкции и развития, Страна.ua, Укрнафта, В мире
СМИ: на Украине началась подготовка к передаче активов западным инвесторам

На Украине готовятся к передаче частных и госактивов западным инвесторам

© Fotolia / aviavladФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© Fotolia / aviavlad
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. На Украине началась подготовка к масштабному переделу собственности и передаче частных и государственных активов западным инвесторам, пишет украинское издание "Страна.ua".
"Подготовка к масштабному переделу собственности на Украине сейчас идет по всем фронтам — к передаче западным инвесторам готовят как частные, так и государственные активы. Что касается частных объектов, то там идет большое давление на собственников со стороны властей. За которыми, скорее всего, стоят потенциальные претенденты на эти активы", - говорится в материале, опубликованном на сайте "Страны".
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По словам аналитика украинского института стратегических исследований Юрия Корольчука, сначала начинается давление со стороны властей на владельцев частных активов, затем бизнес отбирают под предлогом, к примеру, ареста или санкций. Также власти могут действовать совместно с европейскими структурами, занимающимися сделками по слияниям и поглощениям.
"Одна из самых известных таких структур - Европейский банк реконструкции и развития, который представляет интересы большого западного бизнеса… На определенном этапе ЕБРР может и сам входить в бизнес, предоставляя "крышу" для собственника. А уже затем "заводить" капитал инвесторов… ЕБРР уже плотно работает по такой схеме с отдельными украинскими компаниями, в частности, на рынке нефтепродуктов", - приводит "Страна" слова Корольчука.
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Аналитик отметил, что государственные активы приватизируют за относительно небольшую цену. Корольчук не исключает, что в дальнейшем такие предприятия могут быть перепроданы западным инвесторам. "Не исключено, что под приватизацию пойдут и такие лакомые госактивы как, к примеру, "Укрнафта, "Укргаздобыча" и другие. И не факт, что мы узнаем имена реальных новых собственников", - добавил Корольчук.
Владимир Зеленский летом 2022 года подписал закон об ускорении приватизации госсобственности на Украине. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в конце июля 2023 года поставил перед Фондом госимущества задачу продолжить малую и начать большую приватизацию. Экс-спикер Верховной рады, депутат Дмитрий Разумков отмечал, что принятый закон о приватизации фактически разрешает продажу крупных промышленных предприятий и "на фоне падения валютного курса — это фактически распродажа страны".
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УкраинаЮрий КорольчукВладимир ЗеленскийДенис ШмыгальЕвропейский банк реконструкции и развитияСтрана.uaУкрнафтаВ мире
 
 
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