https://ria.ru/20241209/ukraina-1988201030.html

На Украине подтвердили прибытие тел погибших при крушении Ил-76

На Украине подтвердили прибытие тел погибших при крушении Ил-76 - РИА Новости, 09.12.2024

На Украине подтвердили прибытие тел погибших при крушении Ил-76

Украинский координационный штаб по обращению с военнопленными подтвердил прибытие на Украину останков тел военнопленных, погибших при крушении самолета Ил-76,... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T16:24

2024-12-09T16:24

2024-12-09T23:50

россия

украина

белгородская область

татьяна москалькова

вооруженные силы украины

ил-76

в мире

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Украинский координационный штаб по обращению с военнопленными подтвердил прибытие на Украину останков тел военнопленных, погибших при крушении самолета Ил-76, сейчас проводятся процедуры идентификации. Ранее в понедельник уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что Россия передала украинской стороне тела военнопленных, погибших при крушении в январе самолета Ил-76. "Во время последних репатриационных мероприятий на Украину <…> переданы останки погибших, требующие дополнительной идентификации. По состоянию на сейчас экспертные учреждения в рамках уголовного производства устанавливают, действительно ли останки этих лиц принадлежат украинским военнослужащим", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале координационного штаба по обращению с военнопленными. ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа, погибли. Факт их гибели подтвердили и экспертизы ДНК.

https://ria.ru/20241102/sk-1981564283.html

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россия, украина, белгородская область, татьяна москалькова, вооруженные силы украины, ил-76, в мире