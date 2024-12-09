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На Украине подтвердили прибытие тел погибших при крушении Ил-76 - РИА Новости, 09.12.2024
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16:24 09.12.2024 (обновлено: 23:50 09.12.2024)
https://ria.ru/20241209/ukraina-1988201030.html
На Украине подтвердили прибытие тел погибших при крушении Ил-76
На Украине подтвердили прибытие тел погибших при крушении Ил-76 - РИА Новости, 09.12.2024
На Украине подтвердили прибытие тел погибших при крушении Ил-76
Украинский координационный штаб по обращению с военнопленными подтвердил прибытие на Украину останков тел военнопленных, погибших при крушении самолета Ил-76,... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T16:24
2024-12-09T23:50
россия
украина
белгородская область
татьяна москалькова
вооруженные силы украины
ил-76
в мире
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Украинский координационный штаб по обращению с военнопленными подтвердил прибытие на Украину останков тел военнопленных, погибших при крушении самолета Ил-76, сейчас проводятся процедуры идентификации. Ранее в понедельник уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что Россия передала украинской стороне тела военнопленных, погибших при крушении в январе самолета Ил-76. "Во время последних репатриационных мероприятий на Украину &lt;…&gt; переданы останки погибших, требующие дополнительной идентификации. По состоянию на сейчас экспертные учреждения в рамках уголовного производства устанавливают, действительно ли останки этих лиц принадлежат украинским военнослужащим", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале координационного штаба по обращению с военнопленными. ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа, погибли. Факт их гибели подтвердили и экспертизы ДНК.
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россия, украина, белгородская область, татьяна москалькова, вооруженные силы украины, ил-76, в мире
Россия, Украина, Белгородская область, Татьяна Москалькова, Вооруженные силы Украины, Ил-76, В мире
На Украине подтвердили прибытие тел погибших при крушении Ил-76

Киев подтвердил прибытие на Украину тел погибших при крушении Ил-76

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСамолет Ил-76
Самолет Ил-76 - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Самолет Ил-76. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Украинский координационный штаб по обращению с военнопленными подтвердил прибытие на Украину останков тел военнопленных, погибших при крушении самолета Ил-76, сейчас проводятся процедуры идентификации.
Ранее в понедельник уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что Россия передала украинской стороне тела военнопленных, погибших при крушении в январе самолета Ил-76.
"Во время последних репатриационных мероприятий на Украину <…> переданы останки погибших, требующие дополнительной идентификации. По состоянию на сейчас экспертные учреждения в рамках уголовного производства устанавливают, действительно ли останки этих лиц принадлежат украинским военнослужащим", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале координационного штаба по обращению с военнопленными.
ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа, погибли. Факт их гибели подтвердили и экспертизы ДНК.
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