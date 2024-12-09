https://ria.ru/20241209/ukraina-1988104410.html

На Украине неожиданно высказались о завершении СВО после слов Трампа

На Украине неожиданно высказались о завершении СВО после слов Трампа - РИА Новости, 09.12.2024

На Украине неожиданно высказались о завершении СВО после слов Трампа

Урегулировать конфликт будут в обход Киева, написал депутат Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале. "Решения будут приниматься без участия Украины. Нас... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T10:32

2024-12-09T10:32

2024-12-09T15:36

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Урегулировать конфликт будут в обход Киева, написал депутат Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале. "Решения будут приниматься без участия Украины. Нас просто поставят перед фактом. И возможно, этот факт на данном этапе станет спасением для Украины", — говорится в публикации. Он добавил, что Трампу нужен мир, так как он стремится к признанию на глобальном уровне, а технические детали — формат, участники от Украины, условия прекращения конфликта и границы — его волнуют мало. "Задача команды Трампа — как можно быстрее и с максимальной выгодой для себя закрыть украинский вопрос и сосредоточиться на США", — отметил Дмитрук. Накануне Трамп заявил, что Владимир Зеленский и Украина "хотели бы заключить сделку", и призвал к немедленному прекращению огня и переговорам. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва ознакомилась с заявлением Трампа. Он подчеркнул, что условия для проведения мирных переговоров озвучил Владимир Путин, но Украина продолжает отказываться от диалога. По словам Пескова, Зеленскому достаточно отменить декрет о запрете переговоров и дать указание о возобновлении диалога "на базе стамбульских договоренностей с учетом реалий, складывающихся на земле".

https://ria.ru/20241209/kallas-1988091523.html

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в мире, украина, владимир зеленский, россия, дональд трамп