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На Украине неожиданно высказались о завершении СВО после слов Трампа - РИА Новости, 09.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:32 09.12.2024 (обновлено: 15:36 09.12.2024)
https://ria.ru/20241209/ukraina-1988104410.html
На Украине неожиданно высказались о завершении СВО после слов Трампа
На Украине неожиданно высказались о завершении СВО после слов Трампа - РИА Новости, 09.12.2024
На Украине неожиданно высказались о завершении СВО после слов Трампа
Урегулировать конфликт будут в обход Киева, написал депутат Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале. "Решения будут приниматься без участия Украины. Нас... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T10:32
2024-12-09T15:36
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
россия
дональд трамп
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Урегулировать конфликт будут в обход Киева, написал депутат Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале. "Решения будут приниматься без участия Украины. Нас просто поставят перед фактом. И возможно, этот факт на данном этапе станет спасением для Украины", — говорится в публикации. Он добавил, что Трампу нужен мир, так как он стремится к признанию на глобальном уровне, а технические детали — формат, участники от Украины, условия прекращения конфликта и границы — его волнуют мало. "Задача команды Трампа — как можно быстрее и с максимальной выгодой для себя закрыть украинский вопрос и сосредоточиться на США", — отметил Дмитрук. Накануне Трамп заявил, что Владимир Зеленский и Украина "хотели бы заключить сделку", и призвал к немедленному прекращению огня и переговорам. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва ознакомилась с заявлением Трампа. Он подчеркнул, что условия для проведения мирных переговоров озвучил Владимир Путин, но Украина продолжает отказываться от диалога. По словам Пескова, Зеленскому достаточно отменить декрет о запрете переговоров и дать указание о возобновлении диалога "на базе стамбульских договоренностей с учетом реалий, складывающихся на земле".
https://ria.ru/20241209/kallas-1988091523.html
https://ria.ru/20241209/ukraina-1987704872.html
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в мире, украина, владимир зеленский, россия, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Россия, Дональд Трамп
На Украине неожиданно высказались о завершении СВО после слов Трампа

Нардеп Дмитрук: решения о завершении конфликта будут приниматься без Украины

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп . Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Урегулировать конфликт будут в обход Киева, написал депутат Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

"Решения будут приниматься без участия Украины. Нас просто поставят перед фактом. И возможно, этот факт на данном этапе станет спасением для Украины", — говорится в публикации.
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Он добавил, что Трампу нужен мир, так как он стремится к признанию на глобальном уровне, а технические детали — формат, участники от Украины, условия прекращения конфликта и границы — его волнуют мало.

"Задача команды Трампа — как можно быстрее и с максимальной выгодой для себя закрыть украинский вопрос и сосредоточиться на США", — отметил Дмитрук.

Накануне Трамп заявил, что Владимир Зеленский и Украина "хотели бы заключить сделку", и призвал к немедленному прекращению огня и переговорам.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва ознакомилась с заявлением Трампа. Он подчеркнул, что условия для проведения мирных переговоров озвучил Владимир Путин, но Украина продолжает отказываться от диалога. По словам Пескова, Зеленскому достаточно отменить декрет о запрете переговоров и дать указание о возобновлении диалога "на базе стамбульских договоренностей с учетом реалий, складывающихся на земле".
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