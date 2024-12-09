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Медведчук рассказал, к чему привели попытки Украины стать частью Европы - РИА Новости, 09.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:46 09.12.2024 (обновлено: 13:39 09.12.2024)
https://ria.ru/20241209/ukraina-1988091867.html
Медведчук рассказал, к чему привели попытки Украины стать частью Европы
Медведчук рассказал, к чему привели попытки Украины стать частью Европы - РИА Новости, 09.12.2024
Медведчук рассказал, к чему привели попытки Украины стать частью Европы
Украина более десяти лет пытается стать частью Европы, но этот путь превратил ее в самую бедную, коррумпированную и вымирающую страну, заявил председатель... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T09:46
2024-12-09T13:39
специальная военная операция на украине
украина
европа
россия
виктор медведчук
в мире
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Украина более десяти лет пытается стать частью Европы, но этот путь превратил ее в самую бедную, коррумпированную и вымирающую страну, заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук на сайте организации. "Более десяти лет Украина идет "в Европу", но этот путь не принес ей ни богатства, ни мира, ни процветания. Наоборот, Украина на этом пути стала самой бедной и коррумпированной страной в Европе и самой вымирающей в мире", — говорится в заявлении Медведчука. Он добавил, что Владимир Зеленский продолжает обещать коллективному Западу, что украинцы умрут, а с Россией не пойдут. За это, как отмечает Медведчук, он получает щедрые вознаграждения в сотни миллиардов долларов. По мнению политика, Зеленский продал Западу украинский народ, земли и государственность. И когда он говорит о "справедливом и долгосрочном мире", он говорит исключительно о долгосрочности и бесконечности своей власти. По словам Медведчука, Зеленский стал русофобом, несмотря на то что родился и жил в русскоязычной среде и заработал деньги и известность в России, поскольку пророссийская оппозиция набирала рейтинги и влияние, что угрожало его власти."Но давайте будем честными до конца — что бы ни делал Зеленский, ему позволяли это делать. &lt;...&gt; Вашингтон приказал Зеленским восхищаться, и им восхищались не только в США, но и во всем коллективном Западе. Поэтому, если США реально хочет участвовать в урегулировании конфликта, то первым делом нужно прекратить восхищаться Зеленским и призвать его к ответственности", — добавил председатель движения. Если бы из США или Европы, продолжает Медведчук, Зеленского одернули за его русофобскую риторику, как несоответствующую современной демократии, конфликта можно было избежать. Но кроме поощрения от так называемого "цивилизованного" мира, сигналов не последовало."Этот политический шут получил много, а что получил простой украинец? Войну, нищету и бесправие. Но сегодня у каждого гражданина Украины есть возможность жить в сильной, уважаемой, правовой, богатой и динамично развивающейся стране. И эта страна называется Россия", — подчеркнул Медведчук.Он констатировал, что пришло время возвращаться в родную гавань, где предстоит дальнейшая нормальная и достойная жизнь.
https://ria.ru/20241209/vstrecha-1988024289.html
https://ria.ru/20241205/ukraina-1987409223.html
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украина, европа, россия, виктор медведчук, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Европа, Россия, Виктор Медведчук, В мире
Медведчук рассказал, к чему привели попытки Украины стать частью Европы

Медведчук назвал Украину самой бедной и коррумпированной страной в Европе

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВиктор Медведчук
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Виктор Медведчук. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Украина более десяти лет пытается стать частью Европы, но этот путь превратил ее в самую бедную, коррумпированную и вымирающую страну, заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук на сайте организации.
"Более десяти лет Украина идет "в Европу", но этот путь не принес ей ни богатства, ни мира, ни процветания. Наоборот, Украина на этом пути стала самой бедной и коррумпированной страной в Европе и самой вымирающей в мире", — говорится в заявлении Медведчука.
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Он добавил, что Владимир Зеленский продолжает обещать коллективному Западу, что украинцы умрут, а с Россией не пойдут. За это, как отмечает Медведчук, он получает щедрые вознаграждения в сотни миллиардов долларов. По мнению политика, Зеленский продал Западу украинский народ, земли и государственность. И когда он говорит о "справедливом и долгосрочном мире", он говорит исключительно о долгосрочности и бесконечности своей власти.
По словам Медведчука, Зеленский стал русофобом, несмотря на то что родился и жил в русскоязычной среде и заработал деньги и известность в России, поскольку пророссийская оппозиция набирала рейтинги и влияние, что угрожало его власти.
"Но давайте будем честными до конца — что бы ни делал Зеленский, ему позволяли это делать. <...> Вашингтон приказал Зеленским восхищаться, и им восхищались не только в США, но и во всем коллективном Западе. Поэтому, если США реально хочет участвовать в урегулировании конфликта, то первым делом нужно прекратить восхищаться Зеленским и призвать его к ответственности", — добавил председатель движения.
Если бы из США или Европы, продолжает Медведчук, Зеленского одернули за его русофобскую риторику, как несоответствующую современной демократии, конфликта можно было избежать. Но кроме поощрения от так называемого "цивилизованного" мира, сигналов не последовало.
"Этот политический шут получил много, а что получил простой украинец? Войну, нищету и бесправие. Но сегодня у каждого гражданина Украины есть возможность жить в сильной, уважаемой, правовой, богатой и динамично развивающейся стране. И эта страна называется Россия", — подчеркнул Медведчук.
Он констатировал, что пришло время возвращаться в родную гавань, где предстоит дальнейшая нормальная и достойная жизнь.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаЕвропаРоссияВиктор МедведчукВ мире
 
 
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