https://ria.ru/20241209/ukraina-1987704872.html

"Кремль этого не забудет". Украина пошла в последнее наступление

"Кремль этого не забудет". Украина пошла в последнее наступление - РИА Новости, 09.12.2024

"Кремль этого не забудет". Украина пошла в последнее наступление

Киевские власти пытаются убедить США принять Украину в НАТО в обмен на согласие подписать мир с Россией. Лидеры альянса считают, что это приведет только к... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T08:00

2024-12-09T08:00

2024-12-09T08:02

украина

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киев

дональд трамп

владимир зеленский

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости, Михаил Катков. Киевские власти пытаются убедить США принять Украину в НАТО в обмен на согласие подписать мир с Россией. Лидеры альянса считают, что это приведет только к эскалации конфликта, но команда Зеленского упирается. На что они рассчитывают — в материале РИА Новости.Заокеанский походДелегация, возглавляемая руководителем офиса президента Андреем Ермаком, встретилась с представителями Дональда Трампа. Об этом сообщили Reuters и The Wall Street Journal. По их сведениям, переговоры состоялись в Вашингтоне.От команды избранного президента США в дискуссии участвовали Кит Келлог, которого, скорее всего, назначат спецпредставителем по Украине, Майк Волц, предполагаемый советник Белого дома по вопросам национальной безопасности, и заместитель Трампа Джей Ди Вэнс.Как отмечает WSJ, Келлог поддержал решение уходящего Джо Байдена отправить на Украину много оружия. По его мнению, это даст Трампу рычаг давления на Москву. Однако идею срочно принять Украину в НАТО американцы восприняли без энтузиазма.В свою очередь, Ермак дал понять, что Киев готов к миру, но только "устойчивому". "Нестабильный, временный — не отвечает интересам США и Украины", — уточнил источник WSJ, знакомый с тем, что происходило на переговорах.Напомним, ранее западные СМИ писали, что у команды Трампа есть как минимум три плана урегулирования конфликта. В частности, вынудить Москву вступить в переговоры с Киевом, шантажируя усилением военной помощи ВСУ. При этом задача-минимум — заморозить линию фронта и не принимать Украину в НАТО. Такова позиция Келлога. Вэнс хочет примерно того же, но с созданием демилитаризованной зоны. Бывший глава американской разведки Ричард Гренелл, которого прочат в посланники по вопросам мира между Россией и Украиной, тоже говорит о неких "автономных зонах".Как бы там ни было, Зеленский, долго отвергавший любые территориальные уступки и ратовавший за полное восстановление Украины в границах 1991-го, в последнее время не исключает возможность утрясти этот вопрос за столом переговоров. Но требует вступления в НАТО. Любые другие гарантии безопасности отвергает.Все на зероПо случаю 30-летия подписания Будапештского меморандума в МИД Украины указали, что договор, который должен был служить основой международной системы безопасности, не помешал началу СВО. Этот документ, по словам чиновников, — "памятник недальновидности". А новая европейская архитектура безопасности без учетов интересов Киева невозможна."Имея за плечами горький опыт Будапештского меморандума, мы не согласимся ни на какие альтернативы, суррогаты или заменители полноправного членства Украины в НАТО", — говорится в официальном коммюнике.Таким образом, Киев значительно повысил ставки. До этого основным вариантом считалось предоставление международных гарантий защиты от агрессии. С 2022-го подписали несколько десятков таких договоров со странами НАТО. Но об отправке войск на Украину речи не шло. А устав Североатлантического альянса, как известно, предполагает именно это — прямое вступление в войну.Так что скепсис американцев понятен. В Киеве этому не удивились. "Проблема лежит в основном в плоскости США и Германии. Мы можем только догадываться, что их больше всего беспокоит, но вступление Украины в альянс не стоит на повестке дня", — признает Национальная общественная телерадиокомпания.Между тем союзники уже говорят о необходимости признать поражение Украины, выдав это за победу. В частности, бывший командующий НАТО Джеймс Ставридис считает утрату Киевом 20% территории страны неплохим результатом, поскольку независимость сохранится.Экс-председатель военного комитета Североатлантического альянса, президент Чехии Петр Павел, также отмечает, что ситуация складывается в пользу Москвы. По его мнению, Трамп не сможет завершить конфликт за 24 часа, как обещал в предвыборной кампании. К тому же соглашение, которое он пролоббирует, "вряд ли соответствует интересам Украины или Европы", поскольку, вероятно, подразумевает территориальные уступки и заморозку интеграции в НАТО минимум на 20 лет.Ожидания и реальностьВ МИД России готовы выслушать предложения Трампа. Но Кремль не собирается забывать о первопричинах российско-украинского конфликта — госпереворот в 2014-м и русофобская политика новых киевских властей."Если с американской стороны последуют какие-то сигналы о том, что у них есть идеи, как двигаться дальше в плоскости урегулирования, а не в плоскости дальнейшей накачки киевского режима всеми видами помощи в ожидании, что в конечном счете это приведет все к тому же стратегическому поражению Москвы, то мы, несомненно, сделаем максимум для того, чтобы это проанализировать и выработать ответ", — сказал замглавы ведомства Сергей Рябков.По его словам, "простого решения этой проблемы или проблем, связанных с происходящим на Украине и вокруг нее, быть не может", поэтому заявления Трампа "относительно сверхбыстрого урегулирования ситуации в Украине — это не более чем риторика".Глава МИД Сергей Лавров четко изложил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону то, чего хочет Москва. "Мы предпочитаем мирное урегулирование путем переговоров на основе уважения законных интересов безопасности России, уважения живущих на Украине русских людей, их базовых прав, языковых и религиозных прав, уничтоженных рядом законов, принятых украинским парламентом. <…> Мы готовы вести переговоры на основе принципов, которые были согласованы в Стамбуле. <…> Никакого НАТО. Никаких военных баз, военных учений на украинской земле с участием иностранных войск. <…> Придется принимать во внимание реалии "на земле". А они — это не только линия соприкосновения, но и изменения в Конституции Российской Федерации после проведения референдума в Донецкой и Луганской республиках, Херсонской и Запорожской областях. Сейчас они уже находятся в составе России согласно нашей Конституции. Это реальность. Мы не можем мириться с ситуацией, когда сохраняется украинское законодательство, запрещающее русский язык, российские СМИ, русскую культуру, Украинскую православную церковь. Это нарушение обязательств Украины по Уставу ООН. С этим нужно что-то делать", — настаивает он.Старая песняБывший украинский дипломат Ростислав Ищенко объяснил РИА Новости: Киев не хочет переговоров с Москвой, поэтому выдвигает заведомо нереалистичные требования."Сначала Зеленский говорил, что ему нужны гарантии безопасности Запада, теперь — членство в НАТО. Таким образом он блокирует любые предложения о переговорах. Пока боевые действия продолжаются, Зеленскому ничего не угрожает. Даже если российская армия войдет во Львов, он улетит в Лондон, где возглавит правительство в изгнании и продолжит беззаботную жизнь. Если же боевые действия прекратятся, придется провести президентские выборы и новые власти, скорее всего, объявят его в розыск за разрушение собственной страны. В этом случае прятаться в Лондоне будет намного сложнее", — говорит он.Политолог Александр Дудчак полагает, что Зеленский, требуя вступления в НАТО, готовит оправдание неминуемому военному поражению. "Скоро он скажет, что Киев проиграл, потому что партнеры отказались принимать его в альянс. Если вообще ничего не скажет согражданам, для него это может очень плохо закончиться", — отметил эксперт в беседе с РИА Новости.Аналитики считают, что после инаугурации Трампа ситуация принципиально не изменится. По сути, все идеи избранного президента США сводятся к заморозке конфликта и не исключают вступление Киева в Североатлантический альянс. Москва не согласится ни с тем, ни с другим.

https://ria.ru/20241205/ukraina-1987334375.html

https://ria.ru/20241129/nato-1986249841.html

https://ria.ru/20241126/germaniya-1985630898.html

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украина, сша, киев, дональд трамп, владимир зеленский, кит келлог