https://ria.ru/20241209/udar-1988093631.html

Подполье сообщило об ударе в районе аэродрома в Ровно

Подполье сообщило об ударе в районе аэродрома в Ровно - РИА Новости, 09.12.2024

Подполье сообщило об ударе в районе аэродрома в Ровно

В украинском городе Ровно сдетонировал склад с беспилотниками в районе аэродрома, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T09:56

2024-12-09T09:56

2024-12-09T10:56

специальная военная операция на украине

ровно

сергей лебедев

украина

безопасность

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ДОНЕЦК, 9 дек — РИА Новости. В украинском городе Ровно сдетонировал склад с беспилотниками в районе аэродрома, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Город Ровно получил удар в направлении аэродрома. Там же находится военная часть, территория огорожена, проезд гражданским закрыт. Сопротивление сообщает, что удар пришелся по месту, где ранее находился сервисный центр по обслуживанию самолетов Ан-12. По сведениям нашей агентуры, на данный момент там происходит сборка и наладка БПЛА западного образца", — заявил собеседник агентства.Взрыв сопровождался детонацией и выбросом пламени с искрами.По предварительным данным, до пяти погибших, около десятка раненых эвакуировали на скорых. Уничтожено оборудование и склад с готовыми к применению БПЛА

https://ria.ru/20241208/tes-1988057814.html

ровно

украина

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ровно, сергей лебедев, украина, безопасность