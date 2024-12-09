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Подполье сообщило об ударе в районе аэродрома в Ровно - РИА Новости, 09.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:56 09.12.2024 (обновлено: 10:56 09.12.2024)
https://ria.ru/20241209/udar-1988093631.html
Подполье сообщило об ударе в районе аэродрома в Ровно
Подполье сообщило об ударе в районе аэродрома в Ровно - РИА Новости, 09.12.2024
Подполье сообщило об ударе в районе аэродрома в Ровно
В украинском городе Ровно сдетонировал склад с беспилотниками в районе аэродрома, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T09:56
2024-12-09T10:56
специальная военная операция на украине
ровно
сергей лебедев
украина
безопасность
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ДОНЕЦК, 9 дек — РИА Новости. В украинском городе Ровно сдетонировал склад с беспилотниками в районе аэродрома, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Город Ровно получил удар в направлении аэродрома. Там же находится военная часть, территория огорожена, проезд гражданским закрыт. Сопротивление сообщает, что удар пришелся по месту, где ранее находился сервисный центр по обслуживанию самолетов Ан-12. По сведениям нашей агентуры, на данный момент там происходит сборка и наладка БПЛА западного образца", — заявил собеседник агентства.Взрыв сопровождался детонацией и выбросом пламени с искрами.По предварительным данным, до пяти погибших, около десятка раненых эвакуировали на скорых. Уничтожено оборудование и склад с готовыми к применению БПЛА
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ровно, сергей лебедев, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Ровно, Сергей Лебедев, Украина, Безопасность
Подполье сообщило об ударе в районе аэродрома в Ровно

ВС России нанесли удар в районе аэродрома и военной части в Ровно на Украине

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 дек — РИА Новости. В украинском городе Ровно сдетонировал склад с беспилотниками в районе аэродрома, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"Город Ровно получил удар в направлении аэродрома. Там же находится военная часть, территория огорожена, проезд гражданским закрыт. Сопротивление сообщает, что удар пришелся по месту, где ранее находился сервисный центр по обслуживанию самолетов Ан-12. По сведениям нашей агентуры, на данный момент там происходит сборка и наладка БПЛА западного образца", — заявил собеседник агентства.
Взрыв сопровождался детонацией и выбросом пламени с искрами.
По предварительным данным, до пяти погибших, около десятка раненых эвакуировали на скорых. Уничтожено оборудование и склад с готовыми к применению БПЛА
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Специальная военная операция на УкраинеРовноСергей ЛебедевУкраинаБезопасность
 
 
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