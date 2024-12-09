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ВС России нанесли удар по району бывшей ракетной базы в Винницкой области - РИА Новости, 09.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
01:19 09.12.2024 (обновлено: 01:29 09.12.2024)
https://ria.ru/20241209/udar-1988064723.html
ВС России нанесли удар по району бывшей ракетной базы в Винницкой области
ВС России нанесли удар по району бывшей ракетной базы в Винницкой области - РИА Новости, 09.12.2024
ВС России нанесли удар по району бывшей ракетной базы в Винницкой области
Удар с последующей детонацией нанесен в районе города Жмеринка в Винницкой области Украины, где находится бывшая ракетная база, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T01:19
2024-12-09T01:29
специальная военная операция на украине
винницкая область
жмеринка
украина
сергей лебедев
вооруженные силы рф
в мире
дмитрий песков
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ДОНЕЦК, 9 дек - РИА Новости. Удар с последующей детонацией нанесен в районе города Жмеринка в Винницкой области Украины, где находится бывшая ракетная база, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Винница, Жмеринка, прилет... в направлении северо-восточном. Там некий Браиловский лес, а в лесу не такая уж заброшенная бывшая ракетная база, судя по блокпостам и запрету проезжать", — сообщил Лебедев. По информации собеседника агентства, на окраине леса находится "не такой уж заброшенный" пионерский лагерь, в направлении которого пророссийское николаевское сопротивление видело "движение легковых авто и грузовых машин с военными номерами".В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20241208/tes-1988057814.html
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винницкая область, жмеринка, украина, сергей лебедев, вооруженные силы рф, в мире, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Винницкая область, Жмеринка, Украина, Сергей Лебедев, Вооруженные силы РФ, В мире, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
ВС России нанесли удар по району бывшей ракетной базы в Винницкой области

Лебедев: ВС России нанесли удар по бывшей ракетной базе в Винницкой области

© AP Photo / Alex BabenkoСотрудник МЧС Украины разбирает завалы на месте обрушения здания
Сотрудник МЧС Украины разбирает завалы на месте обрушения здания - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© AP Photo / Alex Babenko
Сотрудник МЧС Украины разбирает завалы на месте обрушения здания. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 дек - РИА Новости. Удар с последующей детонацией нанесен в районе города Жмеринка в Винницкой области Украины, где находится бывшая ракетная база, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
«
"Винница, Жмеринка, прилет... в направлении северо-восточном. Там некий Браиловский лес, а в лесу не такая уж заброшенная бывшая ракетная база, судя по блокпостам и запрету проезжать", — сообщил Лебедев.
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По информации собеседника агентства, на окраине леса находится "не такой уж заброшенный" пионерский лагерь, в направлении которого пророссийское николаевское сопротивление видело "движение легковых авто и грузовых машин с военными номерами".
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на УкраинеВинницкая областьЖмеринкаУкраинаСергей ЛебедевВооруженные силы РФВ миреДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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