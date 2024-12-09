https://ria.ru/20241209/udar-1988064723.html

ВС России нанесли удар по району бывшей ракетной базы в Винницкой области

ВС России нанесли удар по району бывшей ракетной базы в Винницкой области - РИА Новости, 09.12.2024

ВС России нанесли удар по району бывшей ракетной базы в Винницкой области

Удар с последующей детонацией нанесен в районе города Жмеринка в Винницкой области Украины, где находится бывшая ракетная база, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T01:19

2024-12-09T01:19

2024-12-09T01:29

специальная военная операция на украине

винницкая область

жмеринка

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ДОНЕЦК, 9 дек - РИА Новости. Удар с последующей детонацией нанесен в районе города Жмеринка в Винницкой области Украины, где находится бывшая ракетная база, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Винница, Жмеринка, прилет... в направлении северо-восточном. Там некий Браиловский лес, а в лесу не такая уж заброшенная бывшая ракетная база, судя по блокпостам и запрету проезжать", — сообщил Лебедев. По информации собеседника агентства, на окраине леса находится "не такой уж заброшенный" пионерский лагерь, в направлении которого пророссийское николаевское сопротивление видело "движение легковых авто и грузовых машин с военными номерами".В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20241208/tes-1988057814.html

https://ria.ru/20241207/vzryvy-1987852976.html

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