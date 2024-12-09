https://ria.ru/20241209/udar-1988064723.html
ВС России нанесли удар по району бывшей ракетной базы в Винницкой области
ВС России нанесли удар по району бывшей ракетной базы в Винницкой области - РИА Новости, 09.12.2024
ВС России нанесли удар по району бывшей ракетной базы в Винницкой области
Удар с последующей детонацией нанесен в районе города Жмеринка в Винницкой области Украины, где находится бывшая ракетная база, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T01:19
2024-12-09T01:19
2024-12-09T01:29
специальная военная операция на украине
винницкая область
жмеринка
украина
сергей лебедев
вооруженные силы рф
в мире
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913545635_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_b894fff97d2e2575c92329e2db1c83c3.jpg
ДОНЕЦК, 9 дек - РИА Новости. Удар с последующей детонацией нанесен в районе города Жмеринка в Винницкой области Украины, где находится бывшая ракетная база, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Винница, Жмеринка, прилет... в направлении северо-восточном. Там некий Браиловский лес, а в лесу не такая уж заброшенная бывшая ракетная база, судя по блокпостам и запрету проезжать", — сообщил Лебедев. По информации собеседника агентства, на окраине леса находится "не такой уж заброшенный" пионерский лагерь, в направлении которого пророссийское николаевское сопротивление видело "движение легковых авто и грузовых машин с военными номерами".В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20241208/tes-1988057814.html
https://ria.ru/20241207/vzryvy-1987852976.html
винницкая область
жмеринка
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913545635_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6be76b182adb081817c206ebc3fb4d15.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
винницкая область, жмеринка, украина, сергей лебедев, вооруженные силы рф, в мире, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Винницкая область, Жмеринка, Украина, Сергей Лебедев, Вооруженные силы РФ, В мире, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
ВС России нанесли удар по району бывшей ракетной базы в Винницкой области
Лебедев: ВС России нанесли удар по бывшей ракетной базе в Винницкой области