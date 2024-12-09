"Последнее оскорбление": в США нашли причину отправить Байдена за решетку
AT: новый конгресс должен расследовать преступления Байдена и его сына
© AP Photo / Ebrahim NorooziПрезидент США Джо Байден во время совместного заявления для прессы с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Президент США Джо Байден во время совместного заявления для прессы с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. На фоне помилования Хантера Байдена его отцом — действующим президентом США Джо Байденом — новый конгресс должен инициировать расследование в отношении преступлений, совершенных ими. Такое мнение высказал адвокат и бывший главный исполнительный директор и главный судебный чиновник Промышленной комиссии Северной Каролины Чарлтон Аллен в статье для журнала The American Thinker.
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"Новый Конгресс и новое руководство министерства юстиции должны продолжать оказывать давление и полностью расследовать преступления всех участников этой паутины коррупции <…>. Никто — ни Хантер Байден, ни Джо Байден, ни сотрудники разведки, которые клялись, что ноутбук был российской дезинформацией — не должны избежать ответственности", — говорится в статье.
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По мнению автора, решение Байдена помиловать своего сына было направлено также на то, чтобы скрыть собственные преступления, и полностью дискредитировало доверие население к судебной системе страны. Хантер Байден, считает адвокат, олицетворяет собой "нить", которая могла продемонстрировать, насколько американский истеблишмент скомпрометирован на самом деле.
"Помилование Хантера Байдена — это последнее оскорбление. После всей лжи, сокрытия и манипуляций человек, стоящий в центре всего этого, получает чистый лист — в то время как американскому народу остается собирать осколки системы, которая изуродована до неузнаваемости", — посетовал Аллен.
Первого декабря Джо Байден подписал указ о помиловании своего сына, заявив, что это решение продиктовано его убеждением в несправедливости судебного преследования. Дональд Трамп назвал такой шаг злоупотреблением и нарушением норм правосудия.
Миллиардер Илон Маск также раскритиковал решение Байдена помиловать Хантера, заявив, что это ставит под сомнение целостность Соединенных Штатов.
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