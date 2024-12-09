https://ria.ru/20241209/tyurma-1988074611.html

"Последнее оскорбление": в США нашли причину отправить Байдена за решетку

"Последнее оскорбление": в США нашли причину отправить Байдена за решетку - РИА Новости, 09.12.2024

"Последнее оскорбление": в США нашли причину отправить Байдена за решетку

На фоне помилования Хантера Байдена его отцом — действующим президентом США Джо Байденом — новый конгресс должен инициировать расследование в отношении... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T06:26

2024-12-09T06:26

2024-12-09T06:26

в мире

сша

северная каролина

джо байден

дональд трамп

илон маск

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. На фоне помилования Хантера Байдена его отцом — действующим президентом США Джо Байденом — новый конгресс должен инициировать расследование в отношении преступлений, совершенных ими. Такое мнение высказал адвокат и бывший главный исполнительный директор и главный судебный чиновник Промышленной комиссии Северной Каролины Чарлтон Аллен в статье для журнала The American Thinker."Новый Конгресс и новое руководство министерства юстиции должны продолжать оказывать давление и полностью расследовать преступления всех участников этой паутины коррупции <…>. Никто — ни Хантер Байден, ни Джо Байден, ни сотрудники разведки, которые клялись, что ноутбук был российской дезинформацией — не должны избежать ответственности", — говорится в статье.По мнению автора, решение Байдена помиловать своего сына было направлено также на то, чтобы скрыть собственные преступления, и полностью дискредитировало доверие население к судебной системе страны. Хантер Байден, считает адвокат, олицетворяет собой "нить", которая могла продемонстрировать, насколько американский истеблишмент скомпрометирован на самом деле."Помилование Хантера Байдена — это последнее оскорбление. После всей лжи, сокрытия и манипуляций человек, стоящий в центре всего этого, получает чистый лист — в то время как американскому народу остается собирать осколки системы, которая изуродована до неузнаваемости", — посетовал Аллен.Первого декабря Джо Байден подписал указ о помиловании своего сына, заявив, что это решение продиктовано его убеждением в несправедливости судебного преследования. Дональд Трамп назвал такой шаг злоупотреблением и нарушением норм правосудия.Миллиардер Илон Маск также раскритиковал решение Байдена помиловать Хантера, заявив, что это ставит под сомнение целостность Соединенных Штатов.

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https://ria.ru/20241207/molchanie-1987910799.html

https://ria.ru/20241206/bayden-1987744694.html

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в мире, сша, северная каролина, джо байден, дональд трамп, илон маск