https://ria.ru/20241209/tver-1988288180.html
В Твери катавшейся с горки девочке оторвало мизинец
В Твери катавшейся с горки девочке оторвало мизинец - РИА Новости, 09.12.2024
В Твери катавшейся с горки девочке оторвало мизинец
Девочка, которая каталась с горки в Твери, попала мизинцем в щель, в результате произошла травматическая ампутация пальца, сообщило региональное следственное... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T23:50
2024-12-09T23:50
2024-12-09T23:50
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РЯЗАНЬ, 9 дек - РИА Новости. Девочка, которая каталась с горки в Твери, попала мизинцем в щель, в результате произошла травматическая ампутация пальца, сообщило региональное следственное управление СК РФ в Telegram-канале. "Заволжским межрайонным следственным отделом города Твери <…> проводится доследственная проверка по сообщению о травмировании малолетней девочки на детской горке, расположенной у дома по улице Паши Савельевой города Твери", - говорится в сообщении ведомства. По его предварительным данным, "при спуске с горки мизинец правой руки ребенка попал в щель, в результате чего произошла травматическая ампутация пальца". Девочку госпитализировали. По данным прокуратуры Тверской области, 8-летняя девочка находилась на территории детской игровой площадки во дворе дома 35 корпус 1 по улице Паши Савельевой. Прокуратура даст оценку действиям собственника игрового оборудования, а также проверит соблюдение законодательства о защите прав несовершеннолетних.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, тверь, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Тверь, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Твери катавшейся с горки девочке оторвало мизинец
В Твери девочка попала мизинцем в щель горки и потеряла мизинец