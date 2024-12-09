https://ria.ru/20241209/turtsija-1988093380.html

Турция определила три приоритета в Сирии, пишут СМИ

Турция определила три приоритета в Сирии, пишут СМИ - РИА Новости, 09.12.2024

Турция определила три приоритета в Сирии, пишут СМИ

Турция определила три направления по Сирии, будет поддерживать оппозицию, пишет газета Hürriyet со ссылкой на источники. РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T09:53

2024-12-09T09:53

2024-12-09T11:18

в мире

россия

сирия

башар асад

обострение ситуации в сирии — 2024

турция

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149731/46/1497314610_0:157:3084:1892_1920x0_80_0_0_0dac1fe9fe192337654675ef8ded7a39.jpg

АНКАРА, 9 дек — РИА Новости. Турция определила три направления по Сирии, будет поддерживать оппозицию, пишет газета Hürriyet со ссылкой на источники. Вооруженная оппозиция Сирии около шести месяцев назад сообщила Турции о планах наступательной операции против официальных сирийских властей и посчитала, что заручилась ее "молчаливым одобрением", сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники в Сирии. "У Турции есть три приоритета в Сирии. Первый — это надлежащее функционирование переходного процесса в Сирии и строительство новой Сирии. Второй — борьба с РПК и YPG (запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана. — Прим. ред.) В-третьих, обеспечение возвращения сирийских беженцев в свою страну", — пишет издание. По утверждению издания, будет создана переходная администрация. "Переходная администрация должна построить Сирию, свободную от экстремизма и основанную на правах человека, справедливости и представительстве. Турция будет продолжать поддерживать оппозицию во всех вопросах в период строительства новой Сирии", — отмечает газета. Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщал РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву — Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений России на территории Сирии.

https://ria.ru/20241209/asad-1988051412.html

https://ria.ru/20241208/siriya-1987974809.html

россия

сирия

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сирия, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024, турция