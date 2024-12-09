Турция определила три приоритета в Сирии, пишут СМИ

АНКАРА, 9 дек — РИА Новости. Турция определила три направления по Сирии, будет поддерживать оппозицию, пишет газета Hürriyet со ссылкой на источники. Вооруженная оппозиция Сирии около шести месяцев назад сообщила Турции о планах наступательной операции против официальных сирийских властей и посчитала, что заручилась ее "молчаливым одобрением", сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники в Сирии. "У Турции есть три приоритета в Сирии. Первый — это надлежащее функционирование переходного процесса в Сирии и строительство новой Сирии. Второй — борьба с РПК и YPG (запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана. — Прим. ред.) В-третьих, обеспечение возвращения сирийских беженцев в свою страну", — пишет издание. По утверждению издания, будет создана переходная администрация. "Переходная администрация должна построить Сирию, свободную от экстремизма и основанную на правах человека, справедливости и представительстве. Турция будет продолжать поддерживать оппозицию во всех вопросах в период строительства новой Сирии", — отмечает газета. Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщал РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву — Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений России на территории Сирии.
АНКАРА, 9 дек — РИА Новости. Турция определила три направления по Сирии, будет поддерживать оппозицию, пишет газета Hürriyet со ссылкой на источники.
Вооруженная оппозиция Сирии около шести месяцев назад сообщила Турции о планах наступательной операции против официальных сирийских властей и посчитала, что заручилась ее "молчаливым одобрением", сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники в Сирии.
"У Турции есть три приоритета в Сирии. Первый — это надлежащее функционирование переходного процесса в Сирии и строительство новой Сирии. Второй — борьба с РПК и YPG (запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана. — Прим. ред.) В-третьих, обеспечение возвращения сирийских беженцев в свою страну", — пишет издание.
По утверждению издания, будет создана переходная администрация. "Переходная администрация должна построить Сирию, свободную от экстремизма и основанную на правах человека, справедливости и представительстве. Турция будет продолжать поддерживать оппозицию во всех вопросах в период строительства новой Сирии", — отмечает газета.
Участник вооруженной оппозиции внутри резиденции Асада. Правительственный квартал Дамаска подвергается массовому разграблению: из резиденции президента, государственных учреждений и частных домов выносят имущество.
Участник вооруженной оппозиции внутри резиденции Асада. Правительственный квартал Дамаска подвергается массовому разграблению: из резиденции президента, государственных учреждений и частных домов выносят имущество.
Обстановка на улицах Дамаска. Члены отрядов вооруженной оппозиции и симпатизирующие им жители города гуляют по центральной площади Омейядов, где среди прочих расположены здания Генштаба и государственного телевидения Сирии.
Обстановка на улицах Дамаска. Члены отрядов вооруженной оппозиции и симпатизирующие им жители города гуляют по центральной площади Омейядов, где среди прочих расположены здания Генштаба и государственного телевидения Сирии.
Участник вооруженной оппозиции внутри резиденции Асада. Правительственный квартал Дамаска подвергается массовому разграблению: из резиденции президента, государственных учреждений и частных домов выносят имущество.
Обстановка на улицах Дамаска. Члены отрядов вооруженной оппозиции и симпатизирующие им жители города гуляют по центральной площади Омейядов, где среди прочих расположены здания Генштаба и государственного телевидения Сирии.
Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Источник в Кремле сообщал РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву — Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений России на территории Сирии.
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