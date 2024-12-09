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Турция определила три приоритета в Сирии, пишут СМИ - РИА Новости, 09.12.2024
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09:53 09.12.2024 (обновлено: 11:18 09.12.2024)
https://ria.ru/20241209/turtsija-1988093380.html
Турция определила три приоритета в Сирии, пишут СМИ
Турция определила три приоритета в Сирии, пишут СМИ - РИА Новости, 09.12.2024
Турция определила три приоритета в Сирии, пишут СМИ
Турция определила три направления по Сирии, будет поддерживать оппозицию, пишет газета Hürriyet со ссылкой на источники. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T09:53
2024-12-09T11:18
в мире
россия
сирия
башар асад
обострение ситуации в сирии — 2024
турция
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АНКАРА, 9 дек — РИА Новости. Турция определила три направления по Сирии, будет поддерживать оппозицию, пишет газета Hürriyet со ссылкой на источники. Вооруженная оппозиция Сирии около шести месяцев назад сообщила Турции о планах наступательной операции против официальных сирийских властей и посчитала, что заручилась ее "молчаливым одобрением", сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники в Сирии. "У Турции есть три приоритета в Сирии. Первый — это надлежащее функционирование переходного процесса в Сирии и строительство новой Сирии. Второй — борьба с РПК и YPG (запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана. — Прим. ред.) В-третьих, обеспечение возвращения сирийских беженцев в свою страну", — пишет издание. По утверждению издания, будет создана переходная администрация. "Переходная администрация должна построить Сирию, свободную от экстремизма и основанную на правах человека, справедливости и представительстве. Турция будет продолжать поддерживать оппозицию во всех вопросах в период строительства новой Сирии", — отмечает газета. Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщал РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву — Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений России на территории Сирии.
https://ria.ru/20241209/asad-1988051412.html
https://ria.ru/20241208/siriya-1987974809.html
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в мире, россия, сирия, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024, турция
В мире, Россия, Сирия, Башар Асад, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Турция
Турция определила три приоритета в Сирии, пишут СМИ

Hrriyet: Турция будет поддерживать оппозицию в Сирии

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкДамаск
Дамаск - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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АНКАРА, 9 дек — РИА Новости. Турция определила три направления по Сирии, будет поддерживать оппозицию, пишет газета Hürriyet со ссылкой на источники.
Вооруженная оппозиция Сирии около шести месяцев назад сообщила Турции о планах наступательной операции против официальных сирийских властей и посчитала, что заручилась ее "молчаливым одобрением", сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники в Сирии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Почему власть Асада никто не спас
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"У Турции есть три приоритета в Сирии. Первый — это надлежащее функционирование переходного процесса в Сирии и строительство новой Сирии. Второй — борьба с РПК и YPG (запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана. — Прим. ред.) В-третьих, обеспечение возвращения сирийских беженцев в свою страну", — пишет издание.
По утверждению издания, будет создана переходная администрация. "Переходная администрация должна построить Сирию, свободную от экстремизма и основанную на правах человека, справедливости и представительстве. Турция будет продолжать поддерживать оппозицию во всех вопросах в период строительства новой Сирии", — отмечает газета.
Хаос и стрельба на улицах Дамаска: что происходит в Сирии
© AP Photo / Hussein Malla

В центре сирийской столицы снесли памятник отцу президента Башара Асада Хафезу Асаду, передают арабские СМИ.

Член вооруженной оппозиции наступил на сломанный бюст бывшего президента Сирии Хафеза Асада в Дамаске

В центре сирийской столицы снесли памятник отцу президента Башара Асада Хафезу Асаду, передают арабские СМИ.

© AP Photo / Hussein Malla
1 из 10
© Getty Images / Anadolu / Omer Alven

Перед тем как войти в Дамаск, вооруженные группировки заняли город Хомс и взяли под контроль все его районы.

Члены отрядов вооруженной оппозиции и их сторонники в Хомсе, Сирия

Перед тем как войти в Дамаск, вооруженные группировки заняли город Хомс и взяли под контроль все его районы.

© Getty Images / Anadolu / Omer Alven
2 из 10
© AP Photo / Hussein Malla

По опустевшему президентскому дворцу в Дамаске свободно перемещается толпа, здание больше никто не охраняет. Некоторые из проникших в резиденцию снимают со стен картины.

Захваченная резиденция Башара Асада в Дамаске

По опустевшему президентскому дворцу в Дамаске свободно перемещается толпа, здание больше никто не охраняет. Некоторые из проникших в резиденцию снимают со стен картины.

© AP Photo / Hussein Malla
3 из 10
© AP Photo / Ghaith Alsayed

Ранее на этой неделе вооруженные группировки заняли город Хама.

Члены отрядов вооруженной оппозиции проезжают мимо уничтоженной техники правительственных сил Сирии в Хаме

Ранее на этой неделе вооруженные группировки заняли город Хама.

© AP Photo / Ghaith Alsayed
4 из 10
© AP Photo / Ghaith Alsayed

Захваченные в плен вооруженной оппозицией правительственные солдаты на дороге между Хомсом и Дамаском.

Захваченные в плен вооруженной оппозицией правительственные солдаты на дороге между Хомсом и Дамаском, Сирия

Захваченные в плен вооруженной оппозицией правительственные солдаты на дороге между Хомсом и Дамаском.

© AP Photo / Ghaith Alsayed
5 из 10
© AP Photo / Ghaith Alsayed

Сирийская армия сообщила, что вывела войска из Хамы с целью сохранения жизней гражданского населения при столкновениях в черте города.

Боевики в Хаме

Сирийская армия сообщила, что вывела войска из Хамы с целью сохранения жизней гражданского населения при столкновениях в черте города.

© AP Photo / Ghaith Alsayed
6 из 10
© AP Photo / Omar Sanadiki

Участник вооруженной оппозиции внутри резиденции Асада. Правительственный квартал Дамаска подвергается массовому разграблению: из резиденции президента, государственных учреждений и частных домов выносят имущество.

Фотография президента Сирии Башара Асада лежит внутри президентского дворца в Дамаске

Участник вооруженной оппозиции внутри резиденции Асада. Правительственный квартал Дамаска подвергается массовому разграблению: из резиденции президента, государственных учреждений и частных домов выносят имущество.

© AP Photo / Omar Sanadiki
7 из 10
© AP Photo / Omar Sanadiki

Вооруженные люди на улицах Дамаска стреляют в воздух, в центре города полный хаос, сообщают очевидцы.

Члены отрядов вооруженной оппозиции в Дамаске, Сирия

Вооруженные люди на улицах Дамаска стреляют в воздух, в центре города полный хаос, сообщают очевидцы.

© AP Photo / Omar Sanadiki
8 из 10
© Getty Images / Anadolu / Mustafa Hac Omer

Обстановка на улицах Дамаска. Члены отрядов вооруженной оппозиции и симпатизирующие им жители города гуляют по центральной площади Омейядов, где среди прочих расположены здания Генштаба и государственного телевидения Сирии.

Сторонники вооруженной оппозиции в Дамаске, Сирия

Обстановка на улицах Дамаска. Члены отрядов вооруженной оппозиции и симпатизирующие им жители города гуляют по центральной площади Омейядов, где среди прочих расположены здания Генштаба и государственного телевидения Сирии.

© Getty Images / Anadolu / Mustafa Hac Omer
9 из 10
© AP Photo / Hussein Malla

Ранее члены вооруженной оппозиции выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над столицей и страной в целом и призвали своих сторонников не устраивать погромы.

Члены отрядов вооруженной оппозиции возле здания военного суда в Дамаске, Сирия

Ранее члены вооруженной оппозиции выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над столицей и страной в целом и призвали своих сторонников не устраивать погромы.

© AP Photo / Hussein Malla
10 из 10

В центре сирийской столицы снесли памятник отцу президента Башара Асада Хафезу Асаду, передают арабские СМИ.

© AP Photo / Hussein Malla
1 из 10

Перед тем как войти в Дамаск, вооруженные группировки заняли город Хомс и взяли под контроль все его районы.

© Getty Images / Anadolu / Omer Alven
2 из 10

По опустевшему президентскому дворцу в Дамаске свободно перемещается толпа, здание больше никто не охраняет. Некоторые из проникших в резиденцию снимают со стен картины.

© AP Photo / Hussein Malla
3 из 10

Ранее на этой неделе вооруженные группировки заняли город Хама.

© AP Photo / Ghaith Alsayed
4 из 10

Захваченные в плен вооруженной оппозицией правительственные солдаты на дороге между Хомсом и Дамаском.

© AP Photo / Ghaith Alsayed
5 из 10

Сирийская армия сообщила, что вывела войска из Хамы с целью сохранения жизней гражданского населения при столкновениях в черте города.

© AP Photo / Ghaith Alsayed
6 из 10

Участник вооруженной оппозиции внутри резиденции Асада. Правительственный квартал Дамаска подвергается массовому разграблению: из резиденции президента, государственных учреждений и частных домов выносят имущество.

© AP Photo / Omar Sanadiki
7 из 10

Вооруженные люди на улицах Дамаска стреляют в воздух, в центре города полный хаос, сообщают очевидцы.

© AP Photo / Omar Sanadiki
8 из 10

Обстановка на улицах Дамаска. Члены отрядов вооруженной оппозиции и симпатизирующие им жители города гуляют по центральной площади Омейядов, где среди прочих расположены здания Генштаба и государственного телевидения Сирии.

© Getty Images / Anadolu / Mustafa Hac Omer
9 из 10

Ранее члены вооруженной оппозиции выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над столицей и страной в целом и призвали своих сторонников не устраивать погромы.

© AP Photo / Hussein Malla
10 из 10
Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Источник в Кремле сообщал РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в МосквуРоссия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений России на территории Сирии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
Сирия пала. России предстоят трудные решения
8 декабря, 09:52
 
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