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Тюменская область продолжает делать ставки на туризм - РИА Новости, 09.12.2024
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Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
 
10:36 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/turpotok-1988105607.html
Тюменская область продолжает делать ставки на туризм
Тюменская область продолжает делать ставки на туризм - РИА Новости, 09.12.2024
Тюменская область продолжает делать ставки на туризм
Турпоток в Тюменскую область растет от года к году, власти региона намерены и дальше способствовать развитию этого сектора региональной экономики, заявил... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T10:36
2024-12-09T10:36
тюменская область
тюменская область
россия
тобольск
александр моор
дмитрий чернышенко
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ТЮМЕНЬ, 9 дек – РИА Новости. Турпоток в Тюменскую область растет от года к году, власти региона намерены и дальше способствовать развитию этого сектора региональной экономики, заявил губернатор Александр Моор. "Мы видим устойчивый рост потока туристического. Мы оцениваем не только через количество туристов, но и через экономический эффект, который мы получаем в виде совокупных налоговых платежей. И, несомненно, видим свои сильные места... Ну и, конечно же, мы сегодня делаем ставку на развитие туризма, связанного со здоровьем, с оздоровлением, с использованием термальных вод", - сообщил Моор вице-премьеру Дмитрию Чернышенко в видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале губернатора. В пресс-службе губернатора пояснили, что в презентации председателю правительства России туристического потенциала региона Моор сообщил, что туризм стал самостоятельной, динамично развивающейся и привлекательной для инвесторов отраслью региональной экономики, компаниям и предпринимателям на проекты в этой сфере в целом выдано 154 миллиона рублей в качестве грантов, также они пользуются налоговыми льготами. Четыре миллиона туристов посетили Тюменскую область за десять месяцев 2024 года – вдвое больше, чем в 2016 году. Налоговые поступления в бюджет региона от этой отрасли выросли с 416,7 миллиона рублей в 2016 году до 3,2 миллиарда рублей в 2023 году. Российских и зарубежных туристов регион привлекает соей историей, достопримечательностями и значительными запасами природной термальной минеральной воды - в области действуют 16 санаториев, 22 термальных комплекса и 25 открытых бассейнов. В планах на будущее – создание крупного туристско-рекреационного кластера на базе центра зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" общей площадью более 236 гектаров. Еще одно важное направление туризма - древняя столица Сибири - Тобольск. Там продолжается активная работа над реализацией мастер-плана туристического каркаса города. Тюменская область обладает огромным туристическим потенциалом, подвел итог Чернышенко. "Мы видим очень серьезную динамику роста – удвоение происходит по турпотоку. И, что интересно, в семь раз повысился сбор налогов именно с этой отрасли. Это очень хорошая динамика", – приводит слова вице-премьера пресс-служба губернатора.
https://ria.ru/20240525/turklaster-1948282037.html
https://ria.ru/20241109/turizm-1982798764.html
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тюменская область, россия, тобольск, александр моор, дмитрий чернышенко
Тюменская область, Тюменская область, Россия, Тобольск, Александр Моор, Дмитрий Чернышенко
Тюменская область продолжает делать ставки на туризм

Губернатор Моор: Тюменская область продолжает делать ставки на туризм

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкТюмень
Тюмень - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ТЮМЕНЬ, 9 дек – РИА Новости. Турпоток в Тюменскую область растет от года к году, власти региона намерены и дальше способствовать развитию этого сектора региональной экономики, заявил губернатор Александр Моор.
"Мы видим устойчивый рост потока туристического. Мы оцениваем не только через количество туристов, но и через экономический эффект, который мы получаем в виде совокупных налоговых платежей. И, несомненно, видим свои сильные места... Ну и, конечно же, мы сегодня делаем ставку на развитие туризма, связанного со здоровьем, с оздоровлением, с использованием термальных вод", - сообщил Моор вице-премьеру Дмитрию Чернышенко в видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале губернатора.
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В пресс-службе губернатора пояснили, что в презентации председателю правительства России туристического потенциала региона Моор сообщил, что туризм стал самостоятельной, динамично развивающейся и привлекательной для инвесторов отраслью региональной экономики, компаниям и предпринимателям на проекты в этой сфере в целом выдано 154 миллиона рублей в качестве грантов, также они пользуются налоговыми льготами. Четыре миллиона туристов посетили Тюменскую область за десять месяцев 2024 года – вдвое больше, чем в 2016 году. Налоговые поступления в бюджет региона от этой отрасли выросли с 416,7 миллиона рублей в 2016 году до 3,2 миллиарда рублей в 2023 году.
Российских и зарубежных туристов регион привлекает соей историей, достопримечательностями и значительными запасами природной термальной минеральной воды - в области действуют 16 санаториев, 22 термальных комплекса и 25 открытых бассейнов. В планах на будущее – создание крупного туристско-рекреационного кластера на базе центра зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" общей площадью более 236 гектаров. Еще одно важное направление туризма - древняя столица Сибири - Тобольск. Там продолжается активная работа над реализацией мастер-плана туристического каркаса города.
Тюменская область обладает огромным туристическим потенциалом, подвел итог Чернышенко.
"Мы видим очень серьезную динамику роста – удвоение происходит по турпотоку. И, что интересно, в семь раз повысился сбор налогов именно с этой отрасли. Это очень хорошая динамика", – приводит слова вице-премьера пресс-служба губернатора.
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Тюменская областьТюменская областьРоссияТобольскАлександр МоорДмитрий Чернышенко
 
 
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