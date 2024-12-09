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ЦБ в III квартале инициировал блокировку 12,1 тысячи мошеннических сайтов - РИА Новости, 09.12.2024
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19:45 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/tsb-1988266749.html
ЦБ в III квартале инициировал блокировку 12,1 тысячи мошеннических сайтов
ЦБ в III квартале инициировал блокировку 12,1 тысячи мошеннических сайтов - РИА Новости, 09.12.2024
ЦБ в III квартале инициировал блокировку 12,1 тысячи мошеннических сайтов
Банк России в третьем квартале 2024 года инициировал блокировку 12,1 тысячи мошеннических сайтов и страниц в соцсетях, сообщил регулятор. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T19:45
2024-12-09T19:45
технологии
центральный банк рф (цб рф)
россия
общество
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Банк России в третьем квартале 2024 года инициировал блокировку 12,1 тысячи мошеннических сайтов и страниц в соцсетях, сообщил регулятор. "В III квартале Банк России инициировал блокировку 12,1 тысячи мошеннических сайтов и страниц в социальных сетях, а также направил операторам связи информацию о 42,1 тысячи телефонных номеров злоумышленников", - говорится в сообщении. Число выявленных мобильных телефонных номеров аферистов сократилось по сравнению со средним значением за предшествующие четыре квартала на 42,85%, до 39,96 тысячи, и более чем в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, городских – на 67,89% по сравнению со средним значением за предшествующие четыре квартала, до 1 758 штук (почти в 7 раз меньше, чем в третьем квартале 2023 года), а с использованием номеров "8 800" - упало на 37,28%, до 411 (по сравнению с третьим кварталом 2023 года - меньше в 1,7 раза). В адрес регистраторов доменных имен регулятор направил запросы на проведение проверочных мероприятий и снятие с делегирования в отношении 280 доменных имен сети Интернет, с использованием которых осуществлялась противоправная деятельность. "В Генеральную прокуратуру Российской Федерации Банк России направил информацию об 11 917 доменах сети Интернет для проведения проверочных мероприятий и последующего ограничения доступа к ним в соответствии со статьей 15.3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", - сообщил регулятор. Так, было направлено на блокировку 2 740 ресурсов финансовых пирамид, что на 14,82% больше, чем в среднем за предшествующие четыре квартала, на 4,12% больше интернет-ресурсов с безлицензионной деятельностью (1 757 штук), на 1,94% больше фишинговых ресурсов (7 700 штук). По сравнению с третьим кварталом 2023 года этих интернет-ресурсов в третьем квартале текущего года было направлено больше на 6,6%, 26,9%, и 70,7% соответственно.
https://ria.ru/20241120/moshennichestvo-1984735127.html
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технологии, центральный банк рф (цб рф), россия, общество
Технологии, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия, Общество
ЦБ в III квартале инициировал блокировку 12,1 тысячи мошеннических сайтов

Банк России в III квартале инициировал блокировку 12,1 тысячи сайтов мошенников

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Банк России в третьем квартале 2024 года инициировал блокировку 12,1 тысячи мошеннических сайтов и страниц в соцсетях, сообщил регулятор.
"В III квартале Банк России инициировал блокировку 12,1 тысячи мошеннических сайтов и страниц в социальных сетях, а также направил операторам связи информацию о 42,1 тысячи телефонных номеров злоумышленников", - говорится в сообщении.
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Число выявленных мобильных телефонных номеров аферистов сократилось по сравнению со средним значением за предшествующие четыре квартала на 42,85%, до 39,96 тысячи, и более чем в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, городских – на 67,89% по сравнению со средним значением за предшествующие четыре квартала, до 1 758 штук (почти в 7 раз меньше, чем в третьем квартале 2023 года), а с использованием номеров "8 800" - упало на 37,28%, до 411 (по сравнению с третьим кварталом 2023 года - меньше в 1,7 раза).
В адрес регистраторов доменных имен регулятор направил запросы на проведение проверочных мероприятий и снятие с делегирования в отношении 280 доменных имен сети Интернет, с использованием которых осуществлялась противоправная деятельность.
"В Генеральную прокуратуру Российской Федерации Банк России направил информацию об 11 917 доменах сети Интернет для проведения проверочных мероприятий и последующего ограничения доступа к ним в соответствии со статьей 15.3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", - сообщил регулятор.
Так, было направлено на блокировку 2 740 ресурсов финансовых пирамид, что на 14,82% больше, чем в среднем за предшествующие четыре квартала, на 4,12% больше интернет-ресурсов с безлицензионной деятельностью (1 757 штук), на 1,94% больше фишинговых ресурсов (7 700 штук). По сравнению с третьим кварталом 2023 года этих интернет-ресурсов в третьем квартале текущего года было направлено больше на 6,6%, 26,9%, и 70,7% соответственно.
Ролик ЦБ РФ с популярными фразами мошенников - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
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ТехнологииЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)РоссияОбщество
 
 
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