https://ria.ru/20241209/tramp-1988098293.html

Трамп высказался о Джилл Байден после беседы в Париже

Трамп высказался о Джилл Байден после беседы в Париже - РИА Новости, 09.12.2024

Трамп высказался о Джилл Байден после беседы в Париже

Победитель президентских выборов в США Дональд Трамп назвал первую леди США Джилл Байден "милой" и положительно оценил беседу с ней во время визита в Париж,... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T10:15

2024-12-09T10:15

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Победитель президентских выборов в США Дональд Трамп назвал первую леди США Джилл Байден "милой" и положительно оценил беседу с ней во время визита в Париж, закрыв глаза на жесткую риторику в отношении друг друга в прошлом. Первая леди США Джилл Байден в июле назвала Трампа "злом" и обвинила его в эгоцентризме в ходе предвыборного выступления ее супруга Джо в штате Джорджия. Позже, в ноябре, супруга Трампа Меланья, комментируя звонок Джилл после июльского покушения на экс-президента, усомнилась в честности ее беспокойства за здоровье Трампа, указав на комментарии первой леди на упомянутом выступлении. "Она не могла быть более милой, чем была (в тот день - ред.)... Такова политика - к этому (к едким заявлениям в отношении друг друга - ред.) приходится привыкать. Она была очень мила, и у нас вышла весьма приятная беседа", - прокомментировал Трамп общение с первой леди для издания New York Post. В публикации отмечается, что Трамп побеседовал с первой леди США во вновь открытом после реставрации Собора Парижской Богоматери, куда прибыл после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским. Ранее 7 декабря в Елисейском дворце состоялась трехсторонняя встреча Трампа, Макрона и Зеленского. Трамп и Макрон сначала провели двусторонние переговоры, перед началом которых Трамп заявил, что намерен обсудить с президентом Франции, как мир "немного сходит с ума". Как следует из трансляции из Елисейского дворца, Трамп покинул резиденцию вместе с Макроном и Зеленским, направившись на церемонию открытия восстановленного после пожара Собора Парижской Богоматери.

https://ria.ru/20241209/zelenskiy-1988083585.html

https://ria.ru/20241209/tramp-1988094343.html

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в мире, сша, франция, париж, дональд трамп, эммануэль макрон, владимир зеленский