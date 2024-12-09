https://ria.ru/20241209/tramp-1988086306.html

Трамп назвал конфликт на Украине нелепым

Трамп назвал конфликт на Украине нелепым - РИА Новости, 09.12.2024

Трамп назвал конфликт на Украине нелепым

Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп заявил в интервью газете New York Post, что разрабатывает концепцию того, как положить конец "нелепому"... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T09:18

2024-12-09T09:18

2024-12-09T09:23

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп заявил в интервью газете New York Post, что разрабатывает концепцию того, как положить конец "нелепому" конфликту на Украине. "Я разрабатываю концепцию того, как положить конец этой нелепой войне", - заявил Трамп. Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом США вместо Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить её за один день. В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20241208/tramp-1988022749.html

https://ria.ru/20241209/vstrecha-1988024289.html

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Ольга Фомченкова

в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, джо байден, нато, вооруженные силы украины