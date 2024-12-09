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Трамп назвал конфликт на Украине нелепым - РИА Новости, 09.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:18 09.12.2024 (обновлено: 09:23 09.12.2024)
https://ria.ru/20241209/tramp-1988086306.html
Трамп назвал конфликт на Украине нелепым
Трамп назвал конфликт на Украине нелепым - РИА Новости, 09.12.2024
Трамп назвал конфликт на Украине нелепым
Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп заявил в интервью газете New York Post, что разрабатывает концепцию того, как положить конец "нелепому"... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T09:18
2024-12-09T09:23
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
дональд трамп
владимир путин
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп заявил в интервью газете New York Post, что разрабатывает концепцию того, как положить конец "нелепому" конфликту на Украине. "Я разрабатываю концепцию того, как положить конец этой нелепой войне", - заявил Трамп. Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом США вместо Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить её за один день. В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20241208/tramp-1988022749.html
https://ria.ru/20241209/vstrecha-1988024289.html
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в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, джо байден, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Джо Байден, НАТО, Вооруженные силы Украины
Трамп назвал конфликт на Украине нелепым

Трамп заявил о разработке концепции урегулирования конфликта на Украине

© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© AP Photo / Charlie Riedel
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп заявил в интервью газете New York Post, что разрабатывает концепцию того, как положить конец "нелепому" конфликту на Украине.
"Я разрабатываю концепцию того, как положить конец этой нелепой войне", - заявил Трамп.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
Трамп сделал заявление о военной помощи Украине
8 декабря, 17:14
Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом США вместо Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить её за один день.
В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
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Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАДональд ТрампВладимир ПутинДжо БайденНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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