https://ria.ru/20241209/tramp-1988080761.html

В Крыму призвали Трампа прекратить поставки оружия Украине

В Крыму призвали Трампа прекратить поставки оружия Украине - РИА Новости, 09.12.2024

В Крыму призвали Трампа прекратить поставки оружия Украине

Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов призвал новоизбранного президента США Дональда Трампа, заявившего о необходимости переговоров по Украине,... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T08:42

2024-12-09T08:42

2024-12-09T08:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости. Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов призвал новоизбранного президента США Дональда Трампа, заявившего о необходимости переговоров по Украине, начать с прекращения поставок киевскому режиму натовского оружия. Ранее Трамп заявил, что Владимир Зеленский и Украина "хотели бы заключить сделку", и призвал к немедленному прекращению огня и переговорам. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия ознакомилась с данным заявлением Трампа. Он подчеркнул, что условия мирных переговоров ранее были озвучены президентом РФ Владимиром Путиным, но Украина продолжает отказываться от диалога. По словам Пескова, для выхода на мирную траекторию Зеленскому достаточно отменить декрет о запрете переговоров и дать указание о возобновлении диалога "на базе стамбульских договоренностей с учетом реалий, складывающихся на земле". "Заявления Трампа о том, что режим Зеленского хотел бы заключить сделку, могут восприниматься всерьез только после прекращения огня с украинской стороны и немедленного прекращения поставок Киеву натовского оружия. Думаю, Трампу стоит начать именно с этого на пути возвращения мира на Украину", - сказал Смирнов РИА Новости. По его мнению, без выполнения этих базовых условий не может быть и речи о прекращении конфликта, так как Киев уже не раз доказывал свою недоговороспособность. В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241206/peregovory-1987657778.html

https://ria.ru/20241202/zelenskiy-1986730694.html

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в мире, россия, украина, дональд трамп, владимир зеленский