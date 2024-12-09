Эксперт оценил угрозы Трампа ввести пошлины для БРИКС
Политолог Хуссин: угрозы Трампа ввести пошлины для БРИКС расколют экономику США
© AP Photo / Allison RobbertДональд Трамп
© AP Photo / Allison Robbert
Дональд Трамп. Архивное фото
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КУАЛА-ЛУМПУР, 9 дек - РИА Новости. Угрозы победителя президентских выборов в США Дональда Трампа ввести пошлины странам-участницам БРИКС могут в итоге расколоть экономику США и еще больше разделить страну, считает основатель центра политической аналитики EMIR Research Раис Хуссин.
Ранее Трамп пригрозил странам БРИКС, что введет для них "100% пошлины", если они не откажутся от планов по созданию альтернативной доллару валюты. При этом президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что о создании единой валюты БРИКС говорить пока рано.
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"Угрозы Трампа закрыть доступ на рынок США, несмотря на их явную абсурдность, просто служат напоминанием тем, кто, возможно, еще не полностью это осознал, — не только о предполагаемой токсичности этой валюты, но и о срочной необходимости быстро диверсифицировать и углубить торговые отношения с более надежными партнерами и надежными платформами", - написал эксперт в статье, опубликованной на портале Malaysiakini.
По его оценке, многие страны, в том числе страны Европы, уже начинают размышлять о том, настало ли подходящее время для начала прокладывания более независимого от США пути.
Хуссин также напомнил, что недавно альянс БРИКС значительно расширился, а с ним расширился и рынок для США. "Совершенно очевидно, что если бы Трамп ввел свои тарифы в отношении этих стран, у них не было бы иного выбора, кроме как принять ответные меры, фактически закрыв рынок в 4,6 миллиарда для США. В нынешних обстоятельствах это может расколоть экономику США и еще больше разделить страну", - отметил аналитик.