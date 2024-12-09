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Эксперт оценил угрозы Трампа ввести пошлины для БРИКС - РИА Новости, 09.12.2024
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06:13 09.12.2024
https://ria.ru/20241209/tramp-1988074083.html
Эксперт оценил угрозы Трампа ввести пошлины для БРИКС
Эксперт оценил угрозы Трампа ввести пошлины для БРИКС - РИА Новости, 09.12.2024
Эксперт оценил угрозы Трампа ввести пошлины для БРИКС
Угрозы победителя президентских выборов в США Дональда Трампа ввести пошлины странам-участницам БРИКС могут в итоге расколоть экономику США и еще больше... РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-09T06:13
2024-12-09T06:13
сша
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КУАЛА-ЛУМПУР, 9 дек - РИА Новости. Угрозы победителя президентских выборов в США Дональда Трампа ввести пошлины странам-участницам БРИКС могут в итоге расколоть экономику США и еще больше разделить страну, считает основатель центра политической аналитики EMIR Research Раис Хуссин. Ранее Трамп пригрозил странам БРИКС, что введет для них "100% пошлины", если они не откажутся от планов по созданию альтернативной доллару валюты. При этом президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что о создании единой валюты БРИКС говорить пока рано. "Угрозы Трампа закрыть доступ на рынок США, несмотря на их явную абсурдность, просто служат напоминанием тем, кто, возможно, еще не полностью это осознал, — не только о предполагаемой токсичности этой валюты, но и о срочной необходимости быстро диверсифицировать и углубить торговые отношения с более надежными партнерами и надежными платформами", - написал эксперт в статье, опубликованной на портале Malaysiakini. По его оценке, многие страны, в том числе страны Европы, уже начинают размышлять о том, настало ли подходящее время для начала прокладывания более независимого от США пути. Хуссин также напомнил, что недавно альянс БРИКС значительно расширился, а с ним расширился и рынок для США. "Совершенно очевидно, что если бы Трамп ввел свои тарифы в отношении этих стран, у них не было бы иного выбора, кроме как принять ответные меры, фактически закрыв рынок в 4,6 миллиарда для США. В нынешних обстоятельствах это может расколоть экономику США и еще больше разделить страну", - отметил аналитик.
https://ria.ru/20241204/dollar-1987379901.html
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сша, россия, европа, дональд трамп, владимир путин, брикс
США, Россия, Европа, Дональд Трамп, Владимир Путин, БРИКС
Эксперт оценил угрозы Трампа ввести пошлины для БРИКС

Политолог Хуссин: угрозы Трампа ввести пошлины для БРИКС расколют экономику США

© AP Photo / Allison RobbertДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© AP Photo / Allison Robbert
Дональд Трамп. Архивное фото
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КУАЛА-ЛУМПУР, 9 дек - РИА Новости. Угрозы победителя президентских выборов в США Дональда Трампа ввести пошлины странам-участницам БРИКС могут в итоге расколоть экономику США и еще больше разделить страну, считает основатель центра политической аналитики EMIR Research Раис Хуссин.
Ранее Трамп пригрозил странам БРИКС, что введет для них "100% пошлины", если они не откажутся от планов по созданию альтернативной доллару валюты. При этом президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что о создании единой валюты БРИКС говорить пока рано.
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"Угрозы Трампа закрыть доступ на рынок США, несмотря на их явную абсурдность, просто служат напоминанием тем, кто, возможно, еще не полностью это осознал, — не только о предполагаемой токсичности этой валюты, но и о срочной необходимости быстро диверсифицировать и углубить торговые отношения с более надежными партнерами и надежными платформами", - написал эксперт в статье, опубликованной на портале Malaysiakini.
По его оценке, многие страны, в том числе страны Европы, уже начинают размышлять о том, настало ли подходящее время для начала прокладывания более независимого от США пути.
Хуссин также напомнил, что недавно альянс БРИКС значительно расширился, а с ним расширился и рынок для США. "Совершенно очевидно, что если бы Трамп ввел свои тарифы в отношении этих стран, у них не было бы иного выбора, кроме как принять ответные меры, фактически закрыв рынок в 4,6 миллиарда для США. В нынешних обстоятельствах это может расколоть экономику США и еще больше разделить страну", - отметил аналитик.
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СШАРоссияЕвропаДональд ТрампВладимир ПутинБРИКС
 
 
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