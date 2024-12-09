https://ria.ru/20241209/tramp-1988074083.html

Эксперт оценил угрозы Трампа ввести пошлины для БРИКС

Эксперт оценил угрозы Трампа ввести пошлины для БРИКС - РИА Новости, 09.12.2024

Эксперт оценил угрозы Трампа ввести пошлины для БРИКС

Угрозы победителя президентских выборов в США Дональда Трампа ввести пошлины странам-участницам БРИКС могут в итоге расколоть экономику США и еще больше... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T06:13

2024-12-09T06:13

2024-12-09T06:13

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КУАЛА-ЛУМПУР, 9 дек - РИА Новости. Угрозы победителя президентских выборов в США Дональда Трампа ввести пошлины странам-участницам БРИКС могут в итоге расколоть экономику США и еще больше разделить страну, считает основатель центра политической аналитики EMIR Research Раис Хуссин. Ранее Трамп пригрозил странам БРИКС, что введет для них "100% пошлины", если они не откажутся от планов по созданию альтернативной доллару валюты. При этом президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что о создании единой валюты БРИКС говорить пока рано. "Угрозы Трампа закрыть доступ на рынок США, несмотря на их явную абсурдность, просто служат напоминанием тем, кто, возможно, еще не полностью это осознал, — не только о предполагаемой токсичности этой валюты, но и о срочной необходимости быстро диверсифицировать и углубить торговые отношения с более надежными партнерами и надежными платформами", - написал эксперт в статье, опубликованной на портале Malaysiakini. По его оценке, многие страны, в том числе страны Европы, уже начинают размышлять о том, настало ли подходящее время для начала прокладывания более независимого от США пути. Хуссин также напомнил, что недавно альянс БРИКС значительно расширился, а с ним расширился и рынок для США. "Совершенно очевидно, что если бы Трамп ввел свои тарифы в отношении этих стран, у них не было бы иного выбора, кроме как принять ответные меры, фактически закрыв рынок в 4,6 миллиарда для США. В нынешних обстоятельствах это может расколоть экономику США и еще больше разделить страну", - отметил аналитик.

https://ria.ru/20241204/dollar-1987379901.html

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сша, россия, европа, дональд трамп, владимир путин, брикс