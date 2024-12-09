https://ria.ru/20241209/tegeran-1988173661.html

Посольство Сирии в Тегеране приостановило работу

Посольство Сирии в Тегеране приостановило работу - РИА Новости, 09.12.2024

Посольство Сирии в Тегеране приостановило работу

Посольство Сирии в иранской столице приостановило свою деятельность на фоне событий в Сирии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T14:37

2024-12-09T14:37

2024-12-09T14:37

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ТЕГЕРАН, 9 дек - РИА Новости. Посольство Сирии в иранской столице приостановило свою деятельность на фоне событий в Сирии, передает корреспондент РИА Новости. В МИД РФ ранее сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. На здании сирийского посольства в Тегеране по-прежнему висит табличка, однако на флагштоке нет никаких флагов. У территории посольства дежурят силы правопорядка. Фотографирование и съемка посольства на видео запрещены. Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.

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