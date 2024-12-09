https://ria.ru/20241209/tbilisi-1988065003.html

Протестующие в Тбилиси накинулись на двух пророссийских блогеров

Протестующие в Тбилиси накинулись на двух пророссийских блогеров - РИА Новости, 09.12.2024

Протестующие в Тбилиси накинулись на двух пророссийских блогеров

Группа протестующих в Тбилиси накинулась на двух известных пророссийских блогеров — гражданина США Патрика Ланкастера и гражданина Италии Андреа Лучиди,... РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-09T01:21

2024-12-09T01:21

2024-12-09T08:46

в мире

тбилиси

донбасс

россия

патрик ланкастер

владимир путин

ираклий кобахидзе

протесты в грузии — 2024

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ТБИЛИСИ, 9 дек - РИА Новости. Группа протестующих в Тбилиси накинулась на двух известных пророссийских блогеров — гражданина США Патрика Ланкастера и гражданина Италии Андреа Лучиди, передает корреспондент РИА Новости.Лучиди долгое время освещает события в Донбассе. В ноябре он написал Владимиру Путину письмо с просьбой предоставить ему гражданство России. По его словам, при возвращении в Италию он может лишиться паспорта, который позволяет ему совершать заграничные поездки. Журналист рассказал, что по запросу Киева Евросоюз грозит ему персональными санкциями.Ланкастер — гражданин США, служил во флоте во время Войны в заливе. В 2014 году случайно попал в Донбасс и решил остаться. Сейчас он специализируется на освещении в соцсетях событий в Донбассе и всем постсоветском пространстве. Он приехал в Тбилиси несколько дней назад. Корреспондент РИА Новости дважды становился свидетелем повышенного негативного внимания к блогеру: один раз, услышав его русскую речь, протестующие спросили, откуда он, объяснив, что ищут российских журналистов. В другой раз протестующий окликнул Патрика и стал показывать неприличные жесты. Кроме того, блогер во время разгона митинга лишился сотового телефона. На митинге в воскресенье протестующие вновь узнали Ланкастера, который снимал протесты. Они оскорбляли и толкали его и Лучиди, а также мешали работать. На крики манифестантов сбежалась большая толпа, которая была настроена агрессивно. Они скандировали оскорбительные лозунги, требовали ответить, как он относится к российскому президенту и зачем посещал Абхазию. Ланкастеру, Лучиди и их коллеге, фотографу из Великобритании, пришлось укрыться в ближайшем отеле и долго ждать, когда толпа разойдется. Уехать из отеля они смогли только на такси. Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водометы.

https://ria.ru/20241209/tbilisi-1988063060.html

https://ria.ru/20241208/tbilisi-1988058963.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нападение протестующих в Тбилиси на блогеров Патрика Ланкастера и Андреа Лучиди Группа протестующих в Тбилиси накинулась на двух известных блогеров - гражданина США Патрика Ланкастера и гражданина Италии Андреа Лучиди, передает корреспондент РИА Новости. На митинге в воскресенье протестующие вновь узнали Ланкастера, который снимал протесты, они оскорбляли и толкали его и Лучиди, а также мешали работать. На крики манифестантов сбежалась большая толпа, которая была настроена агрессивно. 2024-12-09T01:21 true PT1M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, тбилиси, донбасс, россия, патрик ланкастер, владимир путин, ираклий кобахидзе, протесты в грузии — 2024